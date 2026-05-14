Lehet örülni? A botrányos prágai derbi után végül mégis bajnok lett a Slavia Praha. A cseh élvonal listavezetője zárt kapuk mögött, üres lelátók előtt ütötte ki 5–1-re a Jablonecet, ezzel két fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította története kilencedik bajnoki címét.

A prágai Slavia számára különösen viharos napok után érkezett el a döntő összecsapás: a múlt hétvégi Sparta Praha elleni városi rangadó ugyanis óriási botrányba fulladt.

A botrányos derbi után üres lelátok előtt lett bajnok a Slavia Praha
Fotó: MARTIN MALY / Slavia Praha/Facebook

Bajnok lett a botrány után, a BL-ben szerepel majd a Slavia Praha

Mint ismert, a Slavia szurkolói a hajrában, 3–2-es hazai vezetésnél berohantak a pályára, pirotechnikai eszközöket dobáltak, és több Sparta-játékost is megtámadtak. A mérkőzést félbeszakították, majd 

a szövetség 3–0-val a Sparta javára írta jóvá az eredményt. Emellett a Slaviára négy hazai meccsre szóló zárt kapus büntetést és 400 ezer eurós pénzbírságot szabtak ki.

A klub vezetése azonnal elhatárolódott a történtektől. Jaroslav Tvrdík klubigazgató „szégyenteljesnek” nevezte az eseményeket, és bejelentette, hogy a legfanatikusabb ultrák szektorát bezárják, amíg minden elkövetőt azonosítanak. A rendbontók életre szóló stadiontiltást kaphatnak.

A botrány a keretet is megrázta. A liga gólkirálya, Tomás Chory, valamint David Doudera piros lapot kaptak a derbin, majd a klub a szezon hátralévő részére felfüggesztette őket, és átadólistára tette mindkét játékost. A Jablonec elleni bajnoki címet érő találkozón már csak a lelátóról figyelték csapatukat.

A Slavia azonban a pályán gyorsan lezárta a kérdéseket. Már az első félidőben háromgólos előnybe került: előbb Stepán Chaloupek talált be, majd Samuel Isife megszerezte első gólját a cseh élvonalban, végül Mojmír Chytil is eredményes volt. A fordulás után Tomáa Holes növelte az előnyt, majd Chaloupek második góljával már 5–0 állt az eredményjelzőn. A vendégek részéről Eduard Sobol szépített.

A találkozót hivatalosan ugyan zárt kapuk mögött rendezték, de több tucat Slavia-drukker a stadionon kívül gyűlt össze, és onnan biztatta a csapatot. A prágaiak ezzel sorozatban 45. hazai bajnokijukon maradtak veretlenek, és a 2020/21-es idény óta először tudták megvédeni a címüket.

A Slavia a bajnoki arany mellett a Bajnokok Ligája főtáblájára is kvalifikálta magát. A trófeát május 24-én, a Viktoria Plzen elleni utolsó hazai mérkőzés után vehetik majd át – szintén nézők nélkül.

