Álex Jiménez ügye pillanatok alatt bejárta a világsajtót. A Bournemouth fiatal védője a hírek szerint egy kiskorú lánnyal próbált meg az interneten találkozót szervezni.

Véget érhet a Bournemouth védőjének karrierje?

A kiszivárgott képernyőfotók és a hírek szerint a 21 éves Álex Jiménez egy 15 éves lánnyal próbált közelebbi kapcsolatot teremteni - ezért pedofíliával vádolják. Az üggyel kapcsolatban a Premier League 6. helyén álló klub közleményt adott ki, melyben megemlítik, a védő nem lesz keretben a Fulham elleni összecsapáson.

„Az AFC Bournemouth tudomására jutottak a közösségi médiában keringő bejegyzések, melyek a jobbhátvégünkkel, Álex Jiménezzel kapcsolatosak. A klub tisztában van az ügy súlyosságával, és jelenleg is vizsgálatot folytat. Ennek következtében, Álex nem lesz keretben a holnapi, Fulham elleni Premier League összecsapáson. A klub jelenleg nem kíván további nyilatkozatot tenni az ügyben” – olvasható a klub közleményében.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

A Bournemouth a nemzetközi kupaindulásért küzd a Premier League-ben, jelenleg 52 ponttal a hatodik helyen áll, amely Európa-liga-indulást érne Tóth Alexéknek. A csapat legközelebb szombaton lép pályára a Fulham otthonában.