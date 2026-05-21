A félelmek nem alaptalanok: a PSG idei BL-elődöntős továbbjutása után Párizsban ismét komoly zavargások törtek ki, így nem csoda, ha Budapesten is minden eshetőségre próbálnak majd felkészülni.
A PSG-szurkolók Budapesten is balhéznak majd? Párizst rendre felforgatják
A Bayern München elleni elődöntős siker után több mint száz embert tartóztattak le a francia fővárosban és környékén, miközben huligánok csaptak össze a rendőrökkel a Parc des Princes stadionnál és a Champs-Élysées sugárúton.
A francia belügyminiszter szerint sok esetben nem egyszerű ünneplő szurkolókról, hanem kifejezetten balhét kereső csoportokról volt szó, akik üzleteket próbáltak kifosztani és rendőröket támadtak meg.
A helyzet azért különösen érzékeny, mert a PSG drukkerei körül már hosszú évek óta rendszeresek az erőszakos incidensek. Amikor a párizsi klub 2025-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, Franciaország-szerte közel hatszáz embert vettek őrizetbe. A zavargásokban ketten meghaltak, csaknem kétszázan megsérültek, autók és üzletek égtek, a rendőrök pedig könnygázt, gumibotokat és gumilövedékeket is bevetettek a tömeg ellen. A Champs-Élysées környéke gyakorlatilag ostromállapotba került, miközben fosztogatók törtek be boltokba, köztük sportáruházakba is.
A francia hatóságok emiatt már most rendkívül komolyan készülnek a budapesti fináléra. Laurent Nunez belügyminiszter nyíltan beszélt arról, hogy fokozott biztonsági intézkedések várhatók a döntő idején, mert attól tartanak, hogy újabb rendbontások történhetnek. Párizs új polgármestere eredetileg hatalmas szurkolói zónát szeretett volna kialakítani a finálé idejére, de a rendőrség és a belügyminisztérium ezt túl kockázatosnak ítélte. Végül lefújták az egész projektet, részben azért, mert ugyanazon a hétvégén több tízezres koncertek és sportesemények is lesznek a francia fővárosban.
Budapesten is kiemelt figyelmet kaphatnak a PSG ultrái
A PSG ultráinak rossz híre nemcsak Franciaországban ismert. Az elmúlt években több nemzetközi meccsen is történtek incidensek. 2023-ban Newcastle-drukkereket támadtak meg Párizsban: feketébe öltözött, maszkos ultrák székekkel, üvegekkel és fáklyákkal dobáltak meg egy szurkolókkal teli ír kocsmát. Az idei BL-elődöntő során Münchenben is balhé tört ki PSG- és Bayern-szurkolók között a metrónál, ahol a rendőröknek kellett közbelépniük.
A magyar rendőrség és a nemzetközi biztonsági szervek ugyanakkor várhatóan minden eddiginél nagyobb készültséggel fogadják majd a döntőre érkező drukkereket. Egy ilyen magas kockázatú mérkőzésnél bevett gyakorlat, hogy különválasztják a szurkolói csoportokat, lezárásokat vezetnek be, és kiemelten figyelik az ultrák mozgását. Információk szerint a francia hatóságok is együttműködnek majd a magyar rendőrökkel, hiszen pontosan tudják, mely PSG-csoportok számítanak problémásnak.
Persze fontos hozzátenni: a PSG több tízezres szurkolótáborának csak egy kis része köthető erőszakos cselekményekhez. A legtöbb drukker egyszerűen futballünnepre érkezik Budapestre. A probléma az, hogy néhány száz huligán is elegendő ahhoz, hogy komoly káoszt okozzon. Ráadásul egy BL-döntő érzelmileg extrém helyzet: alkohol, rivalizálás, tömegek és felfokozott hangulat keveredik, ami könnyen robbanásveszélyes kombinációvá válhat.
Az Arsenal szurkolótábora sem számít teljesen konfliktusmentesnek, de jelenleg egyértelműen a PSG-ultrák miatt aggódnak jobban a hatóságok. Az angol és francia drukkerek összecsapásának lehetősége mellett az is komoly veszélyforrás lehet, ha a párizsi fanatikusok a városban keresnek balhét, ahogy arra korábban több európai helyszínen is volt példa.
Készülnek a drukkerek a balhéra?
A döntő napjához közeledve
egyre több szurkolói fórumon és közösségi oldalon beszélnek arról, milyen hangulat várható a magyar fővárosban. Bár konkrét, szervezett balhéra utaló jelek egyelőre nincsenek, a nemzetközi szurkolói világot figyelő oldalak és Reddit-fórumok alapján a hatóságoknak így is komolyan kell készülniük.
Ahogy említettük, a PSG szurkolótábora Európa egyik legforróbb és legnehezebben kezelhető ultraközegeként ismert. A párizsi keménymag miatt budapesti döntő előtt sok Arsenal-drukker is aggodalmát fejezte ki a fórumokon. A Redditen és különböző szurkolói oldalakon ugyanakkor jelenleg inkább az utazás, a jegyek és a budapesti programok témája dominál. Az Arsenal-drukkerek több fórumon is arról írnak, hogy Budapestet alapvetően biztonságos, nyugodt városnak tartják, és sokan inkább futballünnepként tekintenek a döntőre.
A PSG-szurkolók fórumain is inkább a jegyhiány, az utazási nehézségek és a párizsi stadionban szervezett közös meccsnézés került előtérbe. Több bejegyzés szerint hatalmas az érdeklődés a budapesti finálé iránt, de sok drukker végül nem tud elutazni, mert a repülőjegyek és szállások ára az egekbe szökött.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne veszély. A rendőrség szempontjából már önmagában az is komoly kockázatot jelent, hogy több tízezer angol és francia drukker érkezik majd Budapestre, ráadásul a PSG ultrái között több olyan csoport is van, amely korábban más európai városokban kifejezetten kereste a konfliktust.
A szakértők szerint a legnagyobb veszélyt nem feltétlenül az előre megszervezett harcok jelentik, hanem az alkohol, az elszabaduló tömegek és az úgynevezett „alkalmi balhésok”. Az Arsenal-szurkolók egy része emiatt a fórumokon is arról beszél, hogy érdemes lesz elkerülni bizonyos belvárosi helyeket, különösen az éjszakai órákban. Ugyanakkor angol oldalakon többen hangsúlyozzák: az Arsenal keménymagja sem arról híres, hogy meghátrálna konfliktus esetén, így egy-egy spontán összetűzés veszélye valóban fennállhat.
A budapesti döntő egyik legérzékenyebb pontja az lehet, hogyan választják szét a szurkolói zónákat. A tapasztalatok szerint a nagy európai kupadöntőkön általában külön útvonalakat, találkozási pontokat és kocsmanegyedeket jelölnek ki az egyes táboroknak, hogy minimalizálják az összetűzések esélyét. Budapest számára külön kihívást jelenthet, hogy a városközpont viszonylag kompakt, így a drukkerek könnyebben „összefuthatnak”.
A jelenlegi online aktivitás alapján ugyanakkor nem látszik olyan szintű szervezkedés, mint például néhány hírhedt kelet-európai vagy balkáni rangadó előtt. Inkább az érezhető, hogy a legtöbb szurkoló a történelmi döntőre koncentrál, és a többség valóban futballélményként tekint az eseményre.
Ezúttal is sikerül ünneppé varázsolni egy kiemelt sporteseményt?
Budapest számára ugyanakkor a döntő hatalmas presztízsesemény. A város az elmúlt években több kiemelt UEFA-rendezvényt is sikeresen lebonyolított, így a szervezők bíznak abban, hogy a biztonsági terv működni fog.
A kérdés inkább az, sikerül-e megelőzni azokat a spontán utcai zavargásokat, amelyek a PSG sikerei vagy vereségei után rendszeresen előfordulnak Franciaországban.
Minden jel arra utal, hogy a budapesti BL-döntő nemcsak a pályán lehet feszült és emlékezetes, hanem azon kívül is. A hatóságok már most készülnek a legrosszabb forgatókönyvre, miközben a futballszurkolók abban reménykednek, hogy végül nem a huligánok, hanem maga a mérkőzés kerül majd a címlapokra.
