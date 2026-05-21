A félelmek nem alaptalanok: a PSG idei BL-elődöntős továbbjutása után Párizsban ismét komoly zavargások törtek ki, így nem csoda, ha Budapesten is minden eshetőségre próbálnak majd felkészülni.

Budapesten is retteghetünk a PSG-szurkolóktól?

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A PSG-szurkolók Budapesten is balhéznak majd? Párizst rendre felforgatják

A Bayern München elleni elődöntős siker után több mint száz embert tartóztattak le a francia fővárosban és környékén, miközben huligánok csaptak össze a rendőrökkel a Parc des Princes stadionnál és a Champs-Élysées sugárúton.

A francia belügyminiszter szerint sok esetben nem egyszerű ünneplő szurkolókról, hanem kifejezetten balhét kereső csoportokról volt szó, akik üzleteket próbáltak kifosztani és rendőröket támadtak meg.

A helyzet azért különösen érzékeny, mert a PSG drukkerei körül már hosszú évek óta rendszeresek az erőszakos incidensek. Amikor a párizsi klub 2025-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, Franciaország-szerte közel hatszáz embert vettek őrizetbe. A zavargásokban ketten meghaltak, csaknem kétszázan megsérültek, autók és üzletek égtek, a rendőrök pedig könnygázt, gumibotokat és gumilövedékeket is bevetettek a tömeg ellen. A Champs-Élysées környéke gyakorlatilag ostromállapotba került, miközben fosztogatók törtek be boltokba, köztük sportáruházakba is.



A francia hatóságok emiatt már most rendkívül komolyan készülnek a budapesti fináléra. Laurent Nunez belügyminiszter nyíltan beszélt arról, hogy fokozott biztonsági intézkedések várhatók a döntő idején, mert attól tartanak, hogy újabb rendbontások történhetnek. Párizs új polgármestere eredetileg hatalmas szurkolói zónát szeretett volna kialakítani a finálé idejére, de a rendőrség és a belügyminisztérium ezt túl kockázatosnak ítélte. Végül lefújták az egész projektet, részben azért, mert ugyanazon a hétvégén több tízezres koncertek és sportesemények is lesznek a francia fővárosban.

Budapesten is kiemelt figyelmet kaphatnak a PSG ultrái

A PSG ultráinak rossz híre nemcsak Franciaországban ismert. Az elmúlt években több nemzetközi meccsen is történtek incidensek. 2023-ban Newcastle-drukkereket támadtak meg Párizsban: feketébe öltözött, maszkos ultrák székekkel, üvegekkel és fáklyákkal dobáltak meg egy szurkolókkal teli ír kocsmát. Az idei BL-elődöntő során Münchenben is balhé tört ki PSG- és Bayern-szurkolók között a metrónál, ahol a rendőröknek kellett közbelépniük.

A magyar rendőrség és a nemzetközi biztonsági szervek ugyanakkor várhatóan minden eddiginél nagyobb készültséggel fogadják majd a döntőre érkező drukkereket. Egy ilyen magas kockázatú mérkőzésnél bevett gyakorlat, hogy különválasztják a szurkolói csoportokat, lezárásokat vezetnek be, és kiemelten figyelik az ultrák mozgását. Információk szerint a francia hatóságok is együttműködnek majd a magyar rendőrökkel, hiszen pontosan tudják, mely PSG-csoportok számítanak problémásnak.

Persze fontos hozzátenni: a PSG több tízezres szurkolótáborának csak egy kis része köthető erőszakos cselekményekhez. A legtöbb drukker egyszerűen futballünnepre érkezik Budapestre. A probléma az, hogy néhány száz huligán is elegendő ahhoz, hogy komoly káoszt okozzon. Ráadásul egy BL-döntő érzelmileg extrém helyzet: alkohol, rivalizálás, tömegek és felfokozott hangulat keveredik, ami könnyen robbanásveszélyes kombinációvá válhat.