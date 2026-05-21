Lesz balhé? A május 30-i budapesti Arsenal–PSG budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt nemcsak a futballról beszél egész Európa, hanem a biztonsági kockázatokról is. A Paris Saint-Germain szurkolótábora az elmúlt években többször került a hírekbe huliganizmus, utcai zavargások és rendőrségi összecsapások miatt, ezért sokan attól tartanak, hogy a magyar fővárosban is balhéba torkollhat a meccs előtti iszogatás, az ünneplés vagy éppen egy esetleges vereség utáni csalódottság.

A félelmek nem alaptalanok: a PSG idei BL-elődöntős továbbjutása után Párizsban ismét komoly zavargások törtek ki, így nem csoda, ha Budapesten is minden eshetőségre próbálnak majd felkészülni. 

Budapesten is retteghetünk a PSG-szurkolóktól?
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A PSG-szurkolók Budapesten is balhéznak majd? Párizst rendre felforgatják

A Bayern München elleni elődöntős siker után több mint száz embert tartóztattak le a francia fővárosban és környékén, miközben huligánok csaptak össze a rendőrökkel a Parc des Princes stadionnál és a Champs-Élysées sugárúton. 

A francia belügyminiszter szerint sok esetben nem egyszerű ünneplő szurkolókról, hanem kifejezetten balhét kereső csoportokról volt szó, akik üzleteket próbáltak kifosztani és rendőröket támadtak meg.

A helyzet azért különösen érzékeny, mert a PSG drukkerei körül már hosszú évek óta rendszeresek az erőszakos incidensek. Amikor a párizsi klub 2025-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, Franciaország-szerte közel hatszáz embert vettek őrizetbe. A zavargásokban ketten meghaltak, csaknem kétszázan megsérültek, autók és üzletek égtek, a rendőrök pedig könnygázt, gumibotokat és gumilövedékeket is bevetettek a tömeg ellen. A Champs-Élysées környéke gyakorlatilag ostromállapotba került, miközben fosztogatók törtek be boltokba, köztük sportáruházakba is.


A francia hatóságok emiatt már most rendkívül komolyan készülnek a budapesti fináléra. Laurent Nunez belügyminiszter nyíltan beszélt arról, hogy fokozott biztonsági intézkedések várhatók a döntő idején, mert attól tartanak, hogy újabb rendbontások történhetnek. Párizs új polgármestere eredetileg hatalmas szurkolói zónát szeretett volna kialakítani a finálé idejére, de a rendőrség és a belügyminisztérium ezt túl kockázatosnak ítélte. Végül lefújták az egész projektet, részben azért, mert ugyanazon a hétvégén több tízezres koncertek és sportesemények is lesznek a francia fővárosban.

Budapesten is kiemelt figyelmet kaphatnak a PSG ultrái

A PSG ultráinak rossz híre nemcsak Franciaországban ismert. Az elmúlt években több nemzetközi meccsen is történtek incidensek. 2023-ban Newcastle-drukkereket támadtak meg Párizsban: feketébe öltözött, maszkos ultrák székekkel, üvegekkel és fáklyákkal dobáltak meg egy szurkolókkal teli ír kocsmát. Az idei BL-elődöntő során Münchenben is balhé tört ki PSG- és Bayern-szurkolók között a metrónál, ahol a rendőröknek kellett közbelépniük.

A magyar rendőrség és a nemzetközi biztonsági szervek ugyanakkor várhatóan minden eddiginél nagyobb készültséggel fogadják majd a döntőre érkező drukkereket. Egy ilyen magas kockázatú mérkőzésnél bevett gyakorlat, hogy különválasztják a szurkolói csoportokat, lezárásokat vezetnek be, és kiemelten figyelik az ultrák mozgását. Információk szerint a francia hatóságok is együttműködnek majd a magyar rendőrökkel, hiszen pontosan tudják, mely PSG-csoportok számítanak problémásnak.

Persze fontos hozzátenni: a PSG több tízezres szurkolótáborának csak egy kis része köthető erőszakos cselekményekhez. A legtöbb drukker egyszerűen futballünnepre érkezik Budapestre. A probléma az, hogy néhány száz huligán is elegendő ahhoz, hogy komoly káoszt okozzon. Ráadásul egy BL-döntő érzelmileg extrém helyzet: alkohol, rivalizálás, tömegek és felfokozott hangulat keveredik, ami könnyen robbanásveszélyes kombinációvá válhat.

Az Arsenal szurkolótábora sem számít teljesen konfliktusmentesnek, de jelenleg egyértelműen a PSG-ultrák miatt aggódnak jobban a hatóságok. Az angol és francia drukkerek összecsapásának lehetősége mellett az is komoly veszélyforrás lehet, ha a párizsi fanatikusok a városban keresnek balhét, ahogy arra korábban több európai helyszínen is volt példa.

A Paris Saint-Germain fan holds a flare during celebrations in Place de la Republique, as supporters gather in central Paris to mark the club's qualification for the UEFA Champions League final after the semifinal victory over Bayern Munich, in Paris, France, on May 6. (Photo by Giulia Morici/NurPhoto) (Photo by Giulia Morici / NurPhoto via AFP)
Nagy káoszt tudnak okozni a PSG drukkerei 
Fotó: GIULIA MORICI / NurPhoto

Készülnek a drukkerek a balhéra?

A döntő napjához közeledve 

egyre több szurkolói fórumon és közösségi oldalon beszélnek arról, milyen hangulat várható a magyar fővárosban. Bár konkrét, szervezett balhéra utaló jelek egyelőre nincsenek, a nemzetközi szurkolói világot figyelő oldalak és Reddit-fórumok alapján a hatóságoknak így is komolyan kell készülniük.

Ahogy említettük, a PSG szurkolótábora  Európa egyik legforróbb és legnehezebben kezelhető ultraközegeként ismert. A párizsi keménymag miatt budapesti döntő előtt sok Arsenal-drukker is aggodalmát fejezte ki a fórumokon. A Redditen és különböző szurkolói oldalakon ugyanakkor jelenleg inkább az utazás, a jegyek és a budapesti programok témája dominál. Az Arsenal-drukkerek több fórumon is arról írnak, hogy Budapestet alapvetően biztonságos, nyugodt városnak tartják, és sokan inkább futballünnepként tekintenek a döntőre.   

A PSG-szurkolók fórumain is inkább a jegyhiány, az utazási nehézségek és a párizsi stadionban szervezett közös meccsnézés került előtérbe. Több bejegyzés szerint hatalmas az érdeklődés a budapesti finálé iránt, de sok drukker végül nem tud elutazni, mert a repülőjegyek és szállások ára az egekbe szökött.  

This photograph shows the badges on Paris Saint Germain (R) and Arsenal (L) football shirts in Paris on May 19, 2026. Paris Saint-Germain will play Arsenal in the UEFA Champions League final football match in Budapest on May 30, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Az egész világ a budapesti BL-döntőre fog figyelni
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne veszély. A rendőrség szempontjából már önmagában az is komoly kockázatot jelent, hogy több tízezer angol és francia drukker érkezik majd Budapestre, ráadásul a PSG ultrái között több olyan csoport is van, amely korábban más európai városokban kifejezetten kereste a konfliktust.

A szakértők szerint a legnagyobb veszélyt nem feltétlenül az előre megszervezett harcok jelentik, hanem az alkohol, az elszabaduló tömegek és az úgynevezett „alkalmi balhésok”. Az Arsenal-szurkolók egy része emiatt a fórumokon is arról beszél, hogy érdemes lesz elkerülni bizonyos belvárosi helyeket, különösen az éjszakai órákban. Ugyanakkor angol oldalakon többen hangsúlyozzák: az Arsenal keménymagja sem arról híres, hogy meghátrálna konfliktus esetén, így egy-egy spontán összetűzés veszélye valóban fennállhat.

A budapesti döntő egyik legérzékenyebb pontja az lehet, hogyan választják szét a szurkolói zónákat. A tapasztalatok szerint a nagy európai kupadöntőkön általában külön útvonalakat, találkozási pontokat és kocsmanegyedeket jelölnek ki az egyes táboroknak, hogy minimalizálják az összetűzések esélyét. Budapest számára külön kihívást jelenthet, hogy a városközpont viszonylag kompakt, így a drukkerek könnyebben „összefuthatnak”.

A jelenlegi online aktivitás alapján ugyanakkor nem látszik olyan szintű szervezkedés, mint például néhány hírhedt kelet-európai vagy balkáni rangadó előtt. Inkább az érezhető, hogy a legtöbb szurkoló a történelmi döntőre koncentrál, és a többség valóban futballélményként tekint az eseményre.   

Ezúttal is sikerül ünneppé varázsolni egy kiemelt sporteseményt?

Budapest számára ugyanakkor a döntő hatalmas presztízsesemény. A város az elmúlt években több kiemelt UEFA-rendezvényt is sikeresen lebonyolított, így a szervezők bíznak abban, hogy a biztonsági terv működni fog.

 A kérdés inkább az, sikerül-e megelőzni azokat a spontán utcai zavargásokat, amelyek a PSG sikerei vagy vereségei után rendszeresen előfordulnak Franciaországban.

Minden jel arra utal, hogy a budapesti BL-döntő nemcsak a pályán lehet feszült és emlékezetes, hanem azon kívül is. A hatóságok már most készülnek a legrosszabb forgatókönyvre, miközben a futballszurkolók abban reménykednek, hogy végül nem a huligánok, hanem maga a mérkőzés kerül majd a címlapokra.

