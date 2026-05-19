A futball legnagyobb történetei gyakran kis helyeken íródnak. Az SV Elversberg tökéletes példája annak, hogy a sportsikerhez nem feltétlenül szükségesek milliárdos befektetések vagy nagyvárosi háttér. A Saar-vidéki Spiesen-Elversberg szerény klubja az elmúlt években csendben, de céltudatosan jutott fel a másodosztályba, és a 2024/25-ös idényben már csak percekre volt a Bundesliga áhított elérése. Akkor osztályozót játszott a csapat a Heidenheim ellen, a második meccsen egy 95. percben esett találat fosztotta meg a csapatot attól, ami idén már sikerült. Akkor még a német vasút is a két kiscsapaton viccelődött, hiszen a két városnak nagyjából 70 ezer lakosa van, ennyi ember pedig egy nagyobb német stadionba is beférne.

Óriási örömünnep: Bundesliga-csapat lett az Elversberg

A Bundesliga 59. csapata lett az Elversberg

Az SV Elversberget 1907-ben alapították, és hosszú ideig az alsóbb amatőr osztályokban szerepelt. Csak az 1990-es évektől kezdett el a klub a profi futball felé közeledni. Az igazi fordulat a klub sport- és szervezeti átalakításával érkezett, amely szorosan összefonódott Frank Holzer nevével. A 2021/22-es szezonban feljutottak a harmadosztályba, majd egy évvel később a Bundesliga 2-be is. Ezzel az Elversberg lett a másodosztály legkisebb települése, kevesebb mint 13 ezer lakossal.

A nem mindennapi történet középpontjában Frank Holzer áll. A vállalkozó, korábbi futballista és klubvezető az Elversberg szíve. Holzer azonban nem klasszikus befektetőként érkezett a klubhoz, hanem egy fenntartható futballfilozófiát tett le az asztalra. Frank Holzer 1953-ban született Neunkirchenben, és korábban profi futballista volt, többek között az Eintracht Braunschweig csapatában is szerepelt. Aktív pályafutása után a gyógyszeripar felé fordult, és az Ursapharm nevű céggel vált ismertté, amely ma Németország egyik vezető gyógyszergyártó vállalata.

Holzer kapcsolata az Elversberggel egészen 1989-ig nyúlik vissza. Azóta szinte minden szerepkörben dolgozott a klubnál. Volt:

edző

elnök

szponzor

ma pedig a felügyelőbizottság elnöke.

Az utolsó fordulóban lett meg a feljutás

Kézjegye a klub minden területén érződik – a filozófiától az infrastruktúrán át egészen az átigazolási politikáig. Különösen figyelemre méltó, hogy Holzer soha nem próbált reflektorfénybe kerülni. Ritkán ad interjút, kerüli a nyilvánosságot, és inkább a háttérből dolgozik. A klub operatív vezetését mára fia, Dominik Holzer vette át.