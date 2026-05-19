A futball legnagyobb történetei gyakran kis helyeken íródnak. Az SV Elversberg tökéletes példája annak, hogy a sportsikerhez nem feltétlenül szükségesek milliárdos befektetések vagy nagyvárosi háttér. A Saar-vidéki Spiesen-Elversberg szerény klubja az elmúlt években csendben, de céltudatosan jutott fel a másodosztályba, és a 2024/25-ös idényben már csak percekre volt a Bundesliga áhított elérése. Akkor osztályozót játszott a csapat a Heidenheim ellen, a második meccsen egy 95. percben esett találat fosztotta meg a csapatot attól, ami idén már sikerült. Akkor még a német vasút is a két kiscsapaton viccelődött, hiszen a két városnak nagyjából 70 ezer lakosa van, ennyi ember pedig egy nagyobb német stadionba is beférne.
A Bundesliga 59. csapata lett az Elversberg
Az SV Elversberget 1907-ben alapították, és hosszú ideig az alsóbb amatőr osztályokban szerepelt. Csak az 1990-es évektől kezdett el a klub a profi futball felé közeledni. Az igazi fordulat a klub sport- és szervezeti átalakításával érkezett, amely szorosan összefonódott Frank Holzer nevével. A 2021/22-es szezonban feljutottak a harmadosztályba, majd egy évvel később a Bundesliga 2-be is. Ezzel az Elversberg lett a másodosztály legkisebb települése, kevesebb mint 13 ezer lakossal.
A nem mindennapi történet középpontjában Frank Holzer áll. A vállalkozó, korábbi futballista és klubvezető az Elversberg szíve. Holzer azonban nem klasszikus befektetőként érkezett a klubhoz, hanem egy fenntartható futballfilozófiát tett le az asztalra. Frank Holzer 1953-ban született Neunkirchenben, és korábban profi futballista volt, többek között az Eintracht Braunschweig csapatában is szerepelt. Aktív pályafutása után a gyógyszeripar felé fordult, és az Ursapharm nevű céggel vált ismertté, amely ma Németország egyik vezető gyógyszergyártó vállalata.
Holzer kapcsolata az Elversberggel egészen 1989-ig nyúlik vissza. Azóta szinte minden szerepkörben dolgozott a klubnál. Volt:
- edző
- elnök
- szponzor
- ma pedig a felügyelőbizottság elnöke.
Kézjegye a klub minden területén érződik – a filozófiától az infrastruktúrán át egészen az átigazolási politikáig. Különösen figyelemre méltó, hogy Holzer soha nem próbált reflektorfénybe kerülni. Ritkán ad interjút, kerüli a nyilvánosságot, és inkább a háttérből dolgozik. A klub operatív vezetését mára fia, Dominik Holzer vette át.
Miközben más klubok drága játékosokkal és sztáredzőkkel próbálnak gyorsan feljutni, Holzer a lassú építkezésben hisz. Filozófiáját a stabilitás, a megbízhatóság és a fenntartható növekedés határozza meg. Nem sztárigazolásokra költött, hanem infrastruktúrára: a stadion fejlesztése több mint 30 millió euróba került. Amikor a másodosztályba jutás után felmerült, hogy ideiglenesen Saarbrückenbe költözzenek, Holzer ezt elutasította. Inkább saját stadionjuk fejlesztése mellett döntöttek, ami jól mutatja a klub helyi kötődését és önállóságát. A régi Waldstadionból Ursapharm Arena an der Kaiserlinde lett, amelyet 2026-ra 15 ezresre bővítenek. Nem mondhatni, hogy a klub túlzó és irreális álmokat kergetne.
Új edzővel érte el a hatalmas sikert a kiscsapat
Az Elversberg költségvetése a Bundesliga 2 mezőnyében szerénynek számít. Becslések szerint a 2024/25-ös idényben körülbelül 15 millió euróból gazdálkodtak, ami a liga alsó középmezőnyéhez tartozik. Ennyi pénzt egy sztárcsapat legnagyobb sztárja egymaga is megkeres. Árulkodó az is, hogy a keret értéke a Transfermarkt szerint 28 millió eurót ér, míg mondjuk a Ferencvárosé 43 milliót.
A csapat tapasztalt másodosztályú játékosokból és fiatal tehetségekből áll. Drága igazolások helyett tudatos megfigyelőmunka zajlik a klubnál, fejleszthető futballisták vesznek sokszor kölcsön. A klub nem „projektként”, hanem a régió részeként tekint magára. Ez pozitívan hat a szurkolói bázisra és a szponzorokra is.
A pénz nagy része az Ursapharmtól érkezik, amelynek Frank Holzer 2018-ig ügyvezetője volt. A 2024/25-ös idény történelmi volt, az újonc Elversberg minden várakozást felülmúlt, és az utolsó fordulóig harcban állt a közvetlen feljutásért. A harmadik hely osztályozót jelentett a Bundesliga 16. helyezettje, a Heidenheim ellen. Az elbukott osztályozó után az Elversberg játékosai sírva rogytak össze a pályán.
A csalódottság ellenére a klubnál nem volt lemondó hangulat, még annak ellenére sem, hogy Horst Steffen edző is távozott, aki 2018-tól vezette a csapatot. Steffen és Nils-Ole Book sportigazgató 2018-tól kezdve egy olyan játékfilozófiát és csapatot épített fel, amely nem nevektől függött. Az Elversberg 2022-ben feljutott a harmadik vonalba, majd rögtön tovább is lépett a Bundesliga 2-be. Steffen Werder Bremenhez távozása után Vincent Wagner vitte tovább a történetet. A 40 éves szakember a Hoffenheim II-től érkezett a szezon előtt, és első idényében 62 ponttal, a klub történetének legerősebb másodosztályú szezonjával rögtön feljuttatta a csapatot az élvonalba.
Az utolsó fordulóban 3–0-ra nyertek a Münster ellen, a második helyet megszerezve feljutottak az élvonalba, ami azt is jelenti, hogy öt év alatt három osztályt lépett előre a kiscsapat. Az Elversberg lett a Bundesliga történetének 59. klubja, nem mellesleg 33 év után van újra klub a Bundesligában a Saar-vidékről.
A feljutás után elszabadultak az érzelmek a kisvárosban, ahol volt minden: sörzuhany és stadionbuli. A meccs lefújása után a szurkolók ellepték a pályát, később pedig egy mobil színpadon ünnepelt a csapat. A középpontban Vincent Wagner állt, aki mikrofont ragadott, vezérszurkolóként irányította a hangulatot, és lelkesen osztotta a sörzuhanyokat. Minden játékost, minden stábtagot, még a buszsofőrt is a történelmi Bundesliga-feljutás részének nevezett.
„Ó, milyen gyönyörű ez!” – énekelték a szurkolók, miközben ünnepelték hőseiket. A klub ingyen sört osztott, majd elkezdődött a legnagyobb buli, amit Elversberg valaha látott. „Az elmúlt napokban alig aludtam. Nagyon sokat jelent ez nekem” – mondta Luca Schnellbacher, aki végigjárta a klubbal az utat a Regionalliga Südwesttől egészen a Bundesligáig, három feljutással öt év alatt. Tavaly ugyanitt álltunk és sírtunk, mert az osztályozón nem sikerült feljutni. Akkor csak a csalódottság és a bizonytalanság maradt, hogy vajon lesz-e még ilyen esélyünk. Az, hogy így visszajöttünk, egyszerűen hihetetlen.”
Mindezt úgy, hogy közben több nehézséggel is meg kellett küzdeniük: a télen távozott a csapat legjobb góllövője, Younes Ebnoutalib az Eintracht Frankfurthoz, Nils-Ole Book sportigazgató pedig Dortmundba szerződött.
Az Elversberg azonban végig hű maradt saját filozófiájához. A csapat bátor támadófutballal és világos játékstílussal győzte meg a szurkolókat.
„Az utazás folytatódik” – mondta Nicolas Kristof kapus, aki Schnellbacherhez hasonlóan végigélte a klub tündérmeséjét. „Amikor visszagondolok az első Regionalliga-meccsemre, talán ötszáz néző volt a stadionban. Ma tízezren vannak. Ha valaki ezt négy éve mondja nekem, őrültnek nézem.”
A hatalmas eufória ellenére Vincent Wagner megőrizte a realitásérzékét. „Jövőre olyan ligában játszunk majd, ahol egyes klubok legjobban kereső játékosa valószínűleg annyit keres, mint a mi teljes keretünk együttvéve” – mondta. „Brutális kihívás vár ránk. De továbbra is következetesen a saját utunkat járjuk majd.”
Addig azonban még jöhet egy kis ünneplés. A városházi fogadás után a csapat Mallorcára utazik – árulta el Schnellbacher. „Már bocsánatot kértem a feleségemtől. Egész szezonban mellettem állt, most viszont még néhány napig nélkülöznie kell engem.”