A Celtic az utolsó előtti fordulóban a 99. percben kapott tizenegyessel nyert 3-2-re a Motherwell ellen, miután a VAR kezezést látott Sam Nicholsonnál. A büntetőt Kelechi Iheanacho értékesítette, és ezzel a Celtic életben tartotta bajnoki reményeit a Hearts elleni szezonzáró előtt. Skóciában viszont szinte teljes az egyetértés abban, hogy a Celticnek megítélt büntető túlzó döntés volt. A Hearts vezetőedzője, Derek McInnes egyenesen „undorítónak” nevezte az ítéletet, amely teljesen átírta a bajnoki versenyfutást. A Celticnek így már nem kell legalább három góllal nyernie a Hearts ellen az utolsó fordulóban, bármilyen győzelem elég lehet a bajnoki címhez. A felek még abban sem értenek egyet, hogy egyáltalán hozzáért-e a labda Nicholson kezéhez, vagy csak a fejét találta el.
Skóciában történelem íródhat szombat délután
A skót bajnokságban sokszor csak hat kamera áll a videobíró rendelkezésére, ezért a skóciai rendszerre már a „VAR Lite” elnevezést is használják. A BBC szakértői szerint elfogadhatatlan, hogy több tízmillió fontos BL-bevétel sorsáról ilyen korlátozott technikai háttérrel döntsenek. Bobby Madden korábbi skót játékvezető szerint a VAR eredetileg arra szolgált volna, hogy „sziklákat” találjon, ne „homokszemeket”, a Celticnek megítélt büntető pedig szerinte még egy homokszem szintjét sem érte el.
A közelmúltban László Csaba, a Hearts korábbi magyar menedzsere mesélt a csapat titkáról az Origo Sportnak. Elmondta, hogy jutott idáig a Hearts, amely 60 éve nem volt bajnok, és azt is, hogy mik a skót bajnokság sajátosságai, ami miatt éppen egymás ellen játszik az első és a második csapat a bajnokság utolsó fordulójában.
A szombati meccs előtt a Hearts vezetőedzője, Derek McInnes arra kérte játékosait, hogy még egyszer „tépjék szét a forgatókönyvet”, és történelmet írva szerezzék meg a skót bajnoki címet. A Hearts szombaton a Celtic Parkban lép pályára a Celtic ellen, és már egy döntetlen is elég lenne ahhoz, hogy 1960 után újra Skócia bajnoka legyen. A tréner szerint tökéletes lezárása lenne a szezonnak, ha a Hearts a Celtic Parkban ünnepelhetne.
A Hearts játékosai óriási nyomás alatt állnak, hiszen több mint hatvan éve várnak bajnoki címre a szurkolók, de McInnes szerint együttese mentálisan készen áll a történelmi feladatra. A skót futballban 1985 óta nem nyert más klub bajnokságot a Celticen vagy a Rangersen kívül, utoljára Sir Alex Ferguson Aberdeenje törte meg az Old Firm dominanciáját.
A Hearts ugyanakkor egész szezonban az élmezőnyben volt, szeptember óta vezeti a tabellát, és az utolsó forduló előtt egy ponttal előzi meg a Celticet.
A szerdai utolsó előtti körben a Hearts 3-0-ra legyőzte a Falkirköt, a Celtic a 99. percben kapott büntetővel fordított a Motherwell ellen. A Hearts játékosai a lefújás után a pályán, egy telefon köré gyűlve nézték a rivális meccsének végét, és sokkolta őket, amikor Iheanacho értékesítette a győztes tizenegyest.
- Már az is hatalmas bravúr, hogy a Hearts egyáltalán ebben a helyzetben van. A Celtic éves bevétele tavaly 143 millió font volt, a Rangersé 94 millió, míg a Hearts mindössze 24 millióból gazdálkodott.
A Hearts szerint így szurkolnak majd holnap:
A Hearts történelmi sikerének az egész skót futball örülne – leszámítva a Hibernian szurkolóit. Még Martin O’Neill, a Celtic jelenlegi edzője is elismerte, hogy jót tett a bajnokságnak, hogy a Hearts ennyire megszorongatta a két glasgow-i óriást. A skót bajnokság nézőszámai rekordot dönthetnek idén, és sokan úgy érzik, hogy a Hearts most nemcsak egy egyszeri csodát épít, hanem hosszú távon is valódi kihívóvá válhat Skóciában.
A Celtic vezetőedzője, Martin O’Neill úgy véli, „mindenki azt akarja, hogy a Hearts nyerjen”
Martin O’Neill újabb két trófeával növelheti a Celticnél szerzett címeinek számát. A Hearts elleni bajnoki döntő után a skót kupadöntő vár csapatára május 23-án a Neil Lennon vezette Dunfermline Athletic ellen. A tréner – aki 2000-ben szerződtette Lennont a Celtichez – arra számít, hogy ez lesz az utolsó két mérkőzése a klub élén.
„Nagyon várom már ezt a meccset, és miért ne várnám? Hatalmas mérkőzés lesz” – mondta a Hearts elleni rangadóról. „Nekünk nyernünk kell, a Heartsnak nem, ebből a szempontból náluk az előny. De mi teljes erővel megyünk neki a meccsnek, hogy nyerjünk” – mondta a Celtic trénere.
Eközben a Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) közölte pénteken, hogy John Beaton játékvezető és családja „az éjszakát rendőri védelem alatt töltötte otthonában”, miután személyes adatai kiszivárogtak az internetre. A szövetség hangsúlyozta, hogy „józanságra és mértéktartásra” van szükség annak érdekében, hogy ne történjen „még súlyosabb, elképzelhetetlen eszkaláció”.
Beatont azután érte rengeteg kritika, hogy szerdán a Celtic–Motherwell mérkőzés hosszabbításában tizenegyest ítélt a Celtic javára.
Az SFA külön kitért arra is, kiket tart felelősnek a helyzet elmérgesedéséért. „Sajnos világos számunkra, hogy ez az elkerülhetetlen következménye annak a fokozódó kritikának, intoleranciának és bűnbakkeresésnek, amelyet ebben a szezonban médiaszereplők, szurkolók, hivatalos szurkolói csoportok, klubok, játékosok, edzők és korábbi játékvezetők tanúsítottak. Ez egy hisztérikus médiakörnyezet következménye, amelyet felelőtlen, azonnali reakciókra épülő meccs utáni interjúk, kommentárok és hivatalos közösségi médiás posztok táplálnak. Mindez hosszú távon már azt is veszélyezteti, hogy elegendő játékvezetőt tudjunk biztosítani a sportág minden szintjére. Amikor pedig a legmagasabb szinten dolgozó játékvezetőink biztonsága és mentális jólléte kerül veszélybe, akkor eljött az a pont, hogy elég volt”. Az SFA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy játékvezetőik „nem tévedhetetlenek”.