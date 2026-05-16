A Celtic az utolsó előtti fordulóban a 99. percben kapott tizenegyessel nyert 3-2-re a Motherwell ellen, miután a VAR kezezést látott Sam Nicholsonnál. A büntetőt Kelechi Iheanacho értékesítette, és ezzel a Celtic életben tartotta bajnoki reményeit a Hearts elleni szezonzáró előtt. Skóciában viszont szinte teljes az egyetértés abban, hogy a Celticnek megítélt büntető túlzó döntés volt. A Hearts vezetőedzője, Derek McInnes egyenesen „undorítónak” nevezte az ítéletet, amely teljesen átírta a bajnoki versenyfutást. A Celticnek így már nem kell legalább három góllal nyernie a Hearts ellen az utolsó fordulóban, bármilyen győzelem elég lehet a bajnoki címhez. A felek még abban sem értenek egyet, hogy egyáltalán hozzáért-e a labda Nicholson kezéhez, vagy csak a fejét találta el.

Derek McInnes és a Hearts történelmi csodára készül a Celtic ellen

Skóciában történelem íródhat szombat délután

A skót bajnokságban sokszor csak hat kamera áll a videobíró rendelkezésére, ezért a skóciai rendszerre már a „VAR Lite” elnevezést is használják. A BBC szakértői szerint elfogadhatatlan, hogy több tízmillió fontos BL-bevétel sorsáról ilyen korlátozott technikai háttérrel döntsenek. Bobby Madden korábbi skót játékvezető szerint a VAR eredetileg arra szolgált volna, hogy „sziklákat” találjon, ne „homokszemeket”, a Celticnek megítélt büntető pedig szerinte még egy homokszem szintjét sem érte el.

A közelmúltban László Csaba, a Hearts korábbi magyar menedzsere mesélt a csapat titkáról az Origo Sportnak. Elmondta, hogy jutott idáig a Hearts, amely 60 éve nem volt bajnok, és azt is, hogy mik a skót bajnokság sajátosságai, ami miatt éppen egymás ellen játszik az első és a második csapat a bajnokság utolsó fordulójában.