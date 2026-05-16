Az utolsó forduló előtt a Hearts vezette a bajnokságot, így a második Celtic otthonában már egy döntetlen is elég lett volna neki ahhoz, hogy 1960 után ismét bajnokságot nyerjen.

A Hearts nem tudta letaszítani a trónról a Celtic csapatát

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Nem mellesleg a fél ország a Hearts sikeréért szurkolt, ugyanis legutóbb az 1984/85-ös szezonban történt meg, hogy nem a Celtic vagy a Rangers volt a bajnok. Akkor az Alex Ferguson által irányított Aberdeen nyerte a skót bajnokságot.

A Celtic drámai végjátékban nyert a skót bajnokságot

A találkozó sokáig 1-1-re állt, így a Hearts közel került a bajnoki címhez, azonban a 87. percben a japán Maeda Daizen góljával a Celtic megszerezte a vezetést.

Ezt követően a Hearts fejetlenül ment előre, a hosszabbításban már a vendégcsapat kapusa is felment, hogy gólt fejeljen egy szögletnél, azonban a labdavesztés után a zöld-fehér csapat átrohant a pályán, Callum Osmand pedig az üres kapuba gurította a labdát, bebiztosítva a 3-1-es győzelmet és a skót bajnoki címet.

A Celtic ezzel sorozatban ötödször végzett a skót bajnokság élén, összességében pedig az 56. bajnoki címét nyerte meg.