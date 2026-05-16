Elképesztő drámában dőlt el a bajnoki cím Skóciában. A Hearts 1960 után először nyerhetett volna bajnokságot, véget vetve ezzel a Celtic és a Rangers uralmának. A kis csapatnak minden esélye megvolt arra, hogy történelmet írjon, azonban a 87. percben villant a Celtic, és drámai győzelmet aratott.

Az utolsó forduló előtt a Hearts vezette a bajnokságot, így a második Celtic otthonában már egy döntetlen is elég lett volna neki ahhoz, hogy 1960 után ismét bajnokságot nyerjen.

Hearts fans react after the final whistle in the Scottish Premiership football match between Hearts and Rangers at Tynecastle Stadium in Edinburgh on May 4, 2026. Hearts are hoping to become the first club other than Celtic and Rangers to win the Scottish crown since Aberdeen in 1985. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
A Hearts nem tudta letaszítani a trónról a Celtic csapatát
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Nem mellesleg a fél ország a Hearts sikeréért szurkolt, ugyanis legutóbb az 1984/85-ös szezonban történt meg, hogy nem a Celtic vagy a Rangers volt a bajnok. Akkor az Alex Ferguson által irányított Aberdeen nyerte a skót bajnokságot. 

A Celtic drámai végjátékban nyert a skót bajnokságot

A találkozó sokáig 1-1-re állt, így a Hearts közel került a bajnoki címhez, azonban a 87. percben a japán Maeda Daizen góljával a Celtic megszerezte a vezetést. 

Celtic [2]-1 Hearts - Daizen Maeda 87'
by u/977x in soccer

Ezt követően a Hearts fejetlenül ment előre, a hosszabbításban már a vendégcsapat kapusa is felment, hogy gólt fejeljen egy szögletnél, azonban a labdavesztés után a zöld-fehér csapat átrohant a pályán, Callum Osmand pedig az üres kapuba gurította a labdát, bebiztosítva a 3-1-es győzelmet és a skót bajnoki címet

Celtic [3]-1 Hearts - Callum Osmand 90+8'
by u/977x in soccer

A Celtic ezzel sorozatban ötödször végzett a skót bajnokság élén, összességében pedig az 56. bajnoki címét nyerte meg. 

 

