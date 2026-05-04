Folytatódott a klubvilágbajnok mélyrepülése a Premier League-ben. A Chelsea hazai pályán két góllal kikapott az Európa-ligában elődöntős Nottingham Forest csapatától hétfő délután. A londoniak fiatal játékosa, Jesse Derry szörnyű sérülést szenvedett, tíz percig ápolták a pályán.

Rémálommá vált a Chelsea tehetségének debütálása

A 18 éves Jesse Derry élete első Premier League mérkőzésén lépett pályára a Nottingham Forest ellen és a kezdőcsapatban kapott helyet. A Chelsea szögletet végezhetett el, amikor Derry brutálisan összeütközött az ellenfél játékosával, Zach Abbott-tal.

A labdát először Derry érte el, Abbott pedig szörnyen belegázolt. Mindkét játékos elterült a földön, a rövidebbet a Chelsea fiatalja húzta. Tíz percig ápolták a pályán, a felvételek alapján elájulhatott és oxigént adott neki csapata orvosi stábja. A szélsőt végül hordágyon vitték le a pályáról, a londoniak pedig büntetőt végezhettek el.

Az Aston Villa elleni El-párharc csütörtöki, birminghami visszavágóját 1-0-s vezetéssel váró nottinghamiek felforgatott felállásban léptek pályára a sorozatban öt bajnoki vereségnél járó londoniak otthonában, de a 15. percben már 2-0-ra vezettek. Az első félidő ráadásában a hazaiaktól Cole Palmer büntetőjét - amelyet Derry brutális elgázolásáért kapott a csapat - kivédte Matz Sels, a második felvonásban pedig egy újabb vendégtalálat végleg eldöntötte a mérkőzést. A Chelsea-nek a hosszabbításban csak a szépítésre futotta az erejéből.

A Chelsea az FA Kupa jövő szombati, Manchester City elleni döntőjében „mentheti meg” a szezonját.

Premier League, 35. forduló:

Chelsea-Nottingham Forest 1-3 (0-2)