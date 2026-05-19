Cristiano Ronaldo bekerült a portugál labdarúgó-válogatott világbajnokságra készülő keretébe, így minden jel arra utal, hogy a 41 éves klasszis ott lesz az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán. Roberto Martínez szövetségi kapitány kedden 27 játékost nevezett meg, köztük az ötszörös aranylabdás támadót, aki pályára lépése esetén hatodik vb-szereplésével sporttörténelmet írhat.

Cristiano Ronaldo most még egy kezén meg tudja számolni, hogy eddig hány vb-n járt

Cristiano Ronaldo nem dísznek megy a vb-re

A portugál kapitány az elmúlt időszakban többször is hangsúlyozta: Ronaldo esetében sem a múltbeli érdemek, hanem az aktuális teljesítmény számít. Martínez korábban arról beszélt, hogy nem az „ikonikus figurát”, hanem azt a játékost figyelik, aki a 2026-os keretbe próbál bekerülni. A szakember szerint az életkor önmagában nem döntő tényező, a válogatásnál az számít, mit mutat a futballista az edzéseken és a mérkőzéseken.

Martínez azt is kiemelte, hogy Ronaldo szerepe a modern futballban már nem csak azon múlik, kezdőként kap-e lehetőséget. A kapitány szerint az öt csere miatt ma már nemcsak kezdőcsapatban, hanem „befejező csapatban” is kell gondolkodni,

Ronaldo pedig mindig elfogadta a rá osztott feladatot. A portugáloknál továbbra is számítanak a rutinjára, a helyezkedésére, a beindulásaira és arra a jelenlétre, amelyet az öltözőben képvisel.

Egyetlen nagy trófea hiányzik még

Ronaldo 2006-ban, Németországban szerepelt először világbajnokságon, azóta pedig 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is ott volt Portugália keretében. A vb-győzelem azonban továbbra is hiányzik a pályafutásából, miközben klubszinten és a válogatottal is szinte mindent megnyert.

A támadó korábban maga is elismerte, hogy a 2026-os torna nagy valószínűséggel az utolsó világbajnoksága lesz. Egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy 41 évesen már szeretné élvezni a pillanatot, de a jelek szerint továbbra is érez magában annyit, hogy Portugáliával nekifusson még egy világbajnokságnak.

Rekordok árnyékában jön az utolsó nagy dobás

Ronaldo már most is különleges helyet foglal el a vb-k történetében: ő az egyetlen férfi labdarúgó, aki öt különböző világbajnokságon is gólt szerzett. Ha 2026-ban pályára lép, Lionel Messihez hasonlóan hatodik világbajnokságán szerepelhet, ami újabb mérföldkő lenne a sportág történetében.