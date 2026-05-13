Elképesztő drámával ért véget a szaúdi labdarúgó-bajnokság 32. fordulója. Cristiano Ronaldo csapata három pont esetén a régóta várt bajnoki címet is bebiztosíthatta volna, ám a hosszabbítás során Bento kapus hatalmas öngólt vétett. A portugál klasszis a csapattársaival együtt összetört, ugyanakkor még mindig öt ponttal vezetnek az egy meccsel kevesebbet játszó al-Hilal előtt.

Cristiano Ronaldo idén szaúdi bajnok lehet

Már javában zajlott a szurkolói botrány, amikor Cristiano Ronaldo szíve már összetört

Bento 99. perces öngólja már javában a szurkolói rendbontás alatt született, az internetre feltöltött videókból jól kivehető, ahogyan az al-Hilal drukkerei hirtelen összecsapnak a rivális szurkolóival. A feleket mindössze egy plexi választotta el, műanyag-, és papírpoharak repültek, aztán többen zászlórudakat ragadtak, hogy azzal üssék, dobálják egymást.

Nem világos, hogy pontosan mikor kezdődtek a lelátói zavargások, de annyi bizonyos, hogy a rendőrségnek is közbe kellett lépnie.

🇸🇦 Saudi derbies are on another level.



Al-Nassr fans (the Cristiano Ronaldo side) stormed into Al-Hilal’s own VIP section during the match and started swinging sticks like it was a street fight.



Forget 90 minutes on the pitch, the real entertainment was in the stands.



Saudi… pic.twitter.com/VKtPxVhl4c — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026

A drámai iksz ellenére az al-Nasszr május 21-én ugyanúgy bajnok lehet, amennyiben le tudja győzni a kiesés ellen menekülő Damac együttesét. Ronaldo a mostani idényben 29 bajnoki mérkőzésen 26 gólt szerzett, s ez lenne első trófeája a Közel-Keleten.