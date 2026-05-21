A szaúdi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó fordulója hasonló izgalmakat hozott, mint a labdarúgó NB I záróhétvégéje, hiszen itt is két csapat volt még harcban a bajnoki címért. Cristiano Ronaldo csapata, a szaúdi al-Nasszr állt jobban a csütörtöki bajnoki előtt, de amennyiben kikapott volna a Damac ellen, úgy az al-Hilal az aranyérmes.

Cristiano Ronaldo karrierjének 36. trófeáját szerezte meg

Cristiano Ronaldo beért a célba

Az ötszörös aranylabdás klasszis már a 33. fordulóban is megünnepelhette volna pályafutása első szaúdi bajnoki címét, ám akkor Bento kapus hatalmas hibája két fontos pontba került az al-Hilal ellen. Ezt követően az al-Nasszr kikapott az ázsiai BL-döntőjében, így Ronaldóék számára már csak a bajnokság maradt.

Így vágtak neki a Damac elleni mérkőzésnek, amely Sadio Mané révén a 34. percben hozta el az első találatot. A fordulást követően pedig Kingsley Coman is gólt lőtt, majd büntetőből szépítettek a vendégek, de aztán Cristiano Ronaldo is megérkezett a meccsbe.

Az ötszörös aranylabdás portugál előbb szabadrúgásból, a 81. percben pedig egy szép támadás végén vette be a Damac kapuját.

Később kiderült, Ronaldo duplája a 4-1-es végeredményt is jelentette, tehát az al-Nasszr lett a szaúdi bajnokság 2025-2026-os idényének bajnoka. A portugál klasszis mindössze négy bajnoki mérkőzést hagyott ki az évadban, a gólokat tekintve pedig 28-nál állt meg a mérleg.

Az al-Hilal is hozta a maga mérkőzését, de ez már nem számított.