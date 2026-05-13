Kedd este Rijádban történelmi ünneplésre készültek a szurkolók, ugyanis Cristiano Ronaldo és csapata az al-Hilal elleni előrehozott bajnoki döntőben bebiztosíthatta volna a bajnoki címet. Az al-Nasszr azonban egy 98. percben szerzett öngóllal elbukta a győzelmet, így a Szaúd-Arábiában 100. gólját az előző fordulóban megszerző portugál klasszisnak továbbra is várnia kell arra, hogy három és fél év után begyűjtse első trófeáját a rijádi együttessel.

Cristiano Ronaldo nem volt túl boldog, hogy lecserélték

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A bajnoki cím kapujában álló Cristiano Ronaldo vigasztalhatatlan volt

Az ötszörös aranylabdás csatár az al-Hilal gólját már a kispadon nézte végig, mivel a hajrában lecserélte edzője, Jorge Jesus. Bento kapus hatalmas hibája után Ronaldo teljesen összetört és könnyes szemekkel bámult maga elé. Pedig a csapatkapitány számára akár emlékezetesre is sikerülhetett volna a rangadó, de Yassine Bounou látványos mozdulattal kivédte a távoli lövését.

A listavezető al-Nasszr helyzete azonban cseppet sem tragikus, mivel egy fordulóval a bajnokság vége előtt jelenleg ötpontos előnyben van az al-Hillal szemben, amely azonban egy meccsel kevesebbet játszott. Ronaldóék a május 20-i zárófordulóban a kiesés elől menekülő Damacot fogadják, s már egy döntetlennel megszerezhetik első bajnoki sikerüket 2019 óta.

A csalódott Ronaldo a lefújás után nem sokkal a közösségi oldalán jelentkezett, ahol egyértelmű üzenetet küldött a szurkolóknak és a csapattársainak.

Az álom közel van. Fel a fejjel, még egy lépést kell megtennünk! Köszönjük mindenkinek a csodálatos támogatást!”

– írta a hatodik vb-jére készülő 41 éves portugál támadó.