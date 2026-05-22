Cristiano Ronaldo előbb szabadrúgásból, majd a hajrában egy szép támadás végén akcióból is bevette a Damac kapuját. Az al-Nasszr 4-1-re nyerni tudott, ezzel biztossá vált, hogy a rivális al-Hilal előtt végez és megnyeri a szaúdi bajnokágot. Ronaldo nagy vágya így teljesült, a hőn áhított bajnoki címet végre megszerezte Szaúd-Arábiában.

Cristiano Ronaldo a bajnoki trófeával

Cristiano Ronaldo zokogott, majd őrjöngve dobolt

Ronaldo ebben a szezonban 30 bajnoki mérkőzésen 28 gólt szerzett, de meglepő módon a gólkirályi címet nem hódította el. Az al-Ahli támadója, az angol válogatott vb-keretébe is bekerült Ivan Toney 32 találattal végzett a góllövőlista élén, de ez a 41 éves portugál klasszist a bajnoki cím birtokában talán nem annyira zavarja.

Ronaldót a nagy siker elérése után elöntötték az érzelmek, a kispadon ülve kitörtek belőle a könnyek,

majd kezdődhetett az óriási ünneplés.

Tears of joy flowing again for Cristiano Ronaldo 🥹

A közösségi médiában rengeteg felvétel került elő a portugál válogatott rekorderéről, amint egy óriási dobot ütve adja az ütemet az ünneplő szurkolóknak.

Az egyik videóhoz azt írták, Ronaldo nem csupán minden idők legjobb játékosa, hanem a legjobb dobos is egyben.

CRISTIANO RONALDO IS THE GREATEST DRUMMER OF ALL TIME 🇵🇹🐐

Az ötszörös aranylabdásnak még van egy beteljesületlen vágya, ugyanis a világbajnoki trófea még hiányzik a vitrinjéből. Ronaldo pályafutása hatodik vb-jén, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán is ott lesz, Roberto Martínez szövetségi kapitány jelölte őt Portugália vb-keretébe.