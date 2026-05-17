Cristiano Ronaldo átka folytatódik Szaúd-Arábiában, a szurkolók teljesen kiakadtak – videó

Cristiano Ronaldo átka folytatódik Szaúd-Arábiában, nem meglepő módon szurkolók teljesen kiakadtak: nehezen viselik, hogy folyamatosan elbukják a döntőket.

Cristiano Ronaldo újabb döntőt bukott el

Miért buknak el mindig Cristiano Ronaldoék?

Az AFC Bajnokok Ligája 2 szombati fináléjában a Gamba Oszaka gyakorlatilag tökéletesen használta ki egyetlen komoly lehetőségét.

A japánok a 29. percben szerezték meg a vezetést, amikor Deniz Hümmet egy gyors lefordulás után laposan a bal alsó sarokba lőtt. A találatot hosszasan vizsgálta a VAR les miatt, ám végül érvényben maradt a gól, amely végül a trófeát is eldöntötte.

Mais um título perdido para Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.



Desta vez o Al-Nassr perdeu a final da AFC Champions League 2 para o Gamba Osaka por 0-1.pic.twitter.com/1rdB7MYZhK — Setor Desportivo (@SetorDesportivo) May 16, 2026

Az al-Nasszr ezt követően óriási mezőnyfölényben futballozott, rengeteg helyzetet dolgozott ki, de a befejezéseknél rendre hibázott. A hazaiak sztárokkal telepakolt támadósora – élén Ronaldóval és a nyáron a Chelsea együttesétől érkező Joao Félixszel – nem tudta feltörni a fegyelmezetten védekező japán csapatot.

Ronaldo közvetlenül a szünet előtt hőssé válhatott volna, de Joao Félix beadása után néhány méterről mellé fejelt. A portugál klasszis láthatóan frusztráltan élte meg a mérkőzést, miközben az Osaka játékosai szinte minden erejükkel a védekezésre koncentráltak.

A második félidőben az al-Nasszr tovább növelte a nyomást, de vagy a japán védelem blokkolt, vagy a befejezések pontatlanok voltak. A legközelebb Joao Félix járt az egyenlítéshez a 77. percben, amikor távoli lövése a kapufán csattant.

A gólszerző Deniz Hümmet a találkozó után boldogan értékelt, még annak ellenére is, hogy sérülés miatt már a félidőben le kellett cserélni.

Boldog vagyok, hogy gólt szereztem és segíthettem a csapatnak. A második félidőt nagyon idegesen néztem, de a legfontosabb, hogy nyertünk. Büszke vagyok a csapattársaimra, most pedig itt az ideje az ünneplésnek"

– mondta a támadó.

A vereség különösen fájdalmas Ronaldo és az al-Nasszr számára, hiszen ez már a negyedik elveszített döntőjük a portugál sztár 2022 decemberi érkezése óta. Az egyetlen fináléban elért sikerük eddig az Arab Bajnokok Kupája volt 2023-ban, amelyet ugyan megnyertek, de hivatalosan nem számít kiemelt nemzetközi trófeának.