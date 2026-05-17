Cristiano Ronaldo átka folytatódik Szaúd-Arábiában, a szurkolók teljesen kiakadtak – videó

Cristiano Ronaldo átka folytatódik Szaúd-Arábiában, nem meglepő módon szurkolók teljesen kiakadtak: nehezen viselik, hogy folyamatosan elbukják a döntőket.
Miért buknak el mindig Cristiano Ronaldoék?
Az AFC Bajnokok Ligája 2 szombati fináléjában a Gamba Oszaka gyakorlatilag tökéletesen használta ki egyetlen komoly lehetőségét.
A japánok a 29. percben szerezték meg a vezetést, amikor Deniz Hümmet egy gyors lefordulás után laposan a bal alsó sarokba lőtt. A találatot hosszasan vizsgálta a VAR les miatt, ám végül érvényben maradt a gól, amely végül a trófeát is eldöntötte.
Az al-Nasszr ezt követően óriási mezőnyfölényben futballozott, rengeteg helyzetet dolgozott ki, de a befejezéseknél rendre hibázott. A hazaiak sztárokkal telepakolt támadósora – élén Ronaldóval és a nyáron a Chelsea együttesétől érkező Joao Félixszel – nem tudta feltörni a fegyelmezetten védekező japán csapatot.
Ronaldo közvetlenül a szünet előtt hőssé válhatott volna, de Joao Félix beadása után néhány méterről mellé fejelt. A portugál klasszis láthatóan frusztráltan élte meg a mérkőzést, miközben az Osaka játékosai szinte minden erejükkel a védekezésre koncentráltak.
A második félidőben az al-Nasszr tovább növelte a nyomást, de vagy a japán védelem blokkolt, vagy a befejezések pontatlanok voltak. A legközelebb Joao Félix járt az egyenlítéshez a 77. percben, amikor távoli lövése a kapufán csattant.
A gólszerző Deniz Hümmet a találkozó után boldogan értékelt, még annak ellenére is, hogy sérülés miatt már a félidőben le kellett cserélni.
Boldog vagyok, hogy gólt szereztem és segíthettem a csapatnak. A második félidőt nagyon idegesen néztem, de a legfontosabb, hogy nyertünk. Büszke vagyok a csapattársaimra, most pedig itt az ideje az ünneplésnek"
– mondta a támadó.
A vereség különösen fájdalmas Ronaldo és az al-Nasszr számára, hiszen ez már a negyedik elveszített döntőjük a portugál sztár 2022 decemberi érkezése óta. Az egyetlen fináléban elért sikerük eddig az Arab Bajnokok Kupája volt 2023-ban, amelyet ugyan megnyertek, de hivatalosan nem számít kiemelt nemzetközi trófeának.
Az elmúlt napok különösen kegyetlenül alakultak a rijádi klub számára. Mindössze öt nappal korábban az al-Nasszr már szinte a kezében érezhette a szaúdi bajnoki címet, ám a hosszabbításban kapott gól miatt elszalasztotta a lehetőséget, így a bajnoki versenyfutás az utolsó fordulóra maradt.
A remény azonban még nem veszett el teljesen. Az al-Nasszr jelenleg két ponttal vezeti a bajnokságot az al-Hilal előtt, és ha csütörtökön legyőzi a Damac FC csapatát, akkor végül mégis bajnoki arannyal mentheti meg a szezonját.