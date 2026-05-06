A The Sun cikke szerint Ronaldo korábbi manchesteri szakácsa, Kelly Johnson éveken át dolgozott együtt a portugál klasszissal a Manchester United carringtoni edzőközpontjában. A séf szerint Cristiano Ronaldo messze a legtudatosabb és legszigorúbb étrendet követő futballista volt azok közül, akiket valaha kiszolgált.

Cristiano Ronaldo még 41 évesen is elképesztő fizikai állapotban van.

Cristiano Ronaldo elképesztő étrendet követ

Kelly Johnson szerint Cristiano Ronaldo étrendjében szinte semmi nincs, amit egy átlagember rendszeresen fogyaszt. A portugál klasszis teljesen száműzte a sült ételeket, a cukros italokat és a feldolgozott élelmiszereket az életéből.

A szakács elmondása szerint Ronaldo még a sót, a borsot és az olajat is kerülte az ételeinél. A Manchester United edzőközpontjában minden fogását külön készítették el, és grammra pontosan kimérték az adagokat.

Reggelire gyakran cukormentes kókusztejes zabkását evett, de ha sós ételre vágyott, akkor egy speciális omlettet kért: öt tojásfehérjéből és egy tojássárgájából készült az étel, olaj, só és bors nélkül.

A kedvenc edzésnapi fogása 180 gramm hal volt édesburgonyával és brokkolival. Meccsnapokon ezt csirkére cserélte, amelyet a séfek szintén teljesen zsiradékmentesen készítettek el.

A Manchester Unitednél külön Ronaldo-konyha működött

Kelly Johnson szerint Cristiano Ronaldo nem egyszerűen figyelt az étkezésére, hanem megszállottja volt az egészséges életmódnak. A portugál sztár rendszeresen egyeztetett a klub táplálkozási szakembereivel, és sokszor még náluk is többet tudott az egészséges étrendről.

A Manchester Unitednél különleges alapanyagokat is beszereztek Ronaldo kedvéért. A portugál klasszis kérésére például prémium ibériai sonkát importáltak, emellett Japánból származú, wagyu prémium marhahúst is érleltek számára a carringtoni konyha Himalája-sós hűtőjében.