Visszatért Varga Judit – ez lesz a feladata

Zelenszkij kifakadt: mint egy őrült, úgy sipákol

Miközben a legtöbb 41 éves sportoló már régen visszavonult, a portugál világsztár még mindig elképesztő fizikai állapotban futballozik. A Cristiano Ronaldo egykori manchesteri szakácsa most elárulta, milyen brutális diéta segíti Cristiano Ronaldót abban, hogy még mindig csúcsformában legyen.

A The Sun  cikke szerint Ronaldo korábbi manchesteri szakácsa, Kelly Johnson éveken át dolgozott együtt a portugál klasszissal a Manchester United carringtoni edzőközpontjában. A séf szerint Cristiano Ronaldo messze a legtudatosabb és legszigorúbb étrendet követő futballista volt azok közül, akiket valaha kiszolgált.

Cristiano Ronaldo még 41 évesen is elképesztő fizikai állapotban van.
Fotó: NurPhoto via Getty Images/Alex Nicodim

Cristiano Ronaldo elképesztő étrendet követ

Kelly Johnson szerint Cristiano Ronaldo étrendjében szinte semmi nincs, amit egy átlagember rendszeresen fogyaszt. A portugál klasszis teljesen száműzte a sült ételeket, a cukros italokat és a feldolgozott élelmiszereket az életéből.

A szakács elmondása szerint Ronaldo még a sót, a borsot és az olajat is kerülte az ételeinél. A Manchester United edzőközpontjában minden fogását külön készítették el, és grammra pontosan kimérték az adagokat.

Reggelire gyakran cukormentes kókusztejes zabkását evett, de ha sós ételre vágyott, akkor egy speciális omlettet kért: öt tojásfehérjéből és egy tojássárgájából készült az étel, olaj, só és bors nélkül.

A kedvenc edzésnapi fogása 180 gramm hal volt édesburgonyával és brokkolival. Meccsnapokon ezt csirkére cserélte, amelyet a séfek szintén teljesen zsiradékmentesen készítettek el.

Fotó: Getty Images/Yasser Bakhsh

A Manchester Unitednél külön Ronaldo-konyha működött

Kelly Johnson szerint Cristiano Ronaldo nem egyszerűen figyelt az étkezésére, hanem megszállottja volt az egészséges életmódnak. A portugál sztár rendszeresen egyeztetett a klub táplálkozási szakembereivel, és sokszor még náluk is többet tudott az egészséges étrendről.

A Manchester Unitednél különleges alapanyagokat is beszereztek Ronaldo kedvéért. A portugál klasszis kérésére például prémium ibériai sonkát importáltak, emellett Japánból származú, wagyu prémium marhahúst is érleltek számára a carringtoni konyha Himalája-sós hűtőjében.

Johnson szerint Ronaldo étrendjének alapját a csirke, a lazac, a főtt rizs, az édesburgonya, a brokkoli és a kókusztejes zabkása jelentette. A séf szerint azonban a legfontosabb nem maga az étel, hanem a fegyelem és a következetesség.

Fotó: Getty Images/Power Sport Images

Cristiano Ronaldo nemcsak a testére figyelt

A korábbi szakács szerint Ronaldo nemcsak a saját egészségével foglalkozott, hanem a Manchester United dolgozóira is figyelt. Kelly Johnson elmondása alapján a portugál világsztár rendszeresen adott tanácsokat az egészséges életmódról, és ajándékokkal is meglepte a konyhai személyzetet.

A séf azt is felidézte, hogy Ronaldo és Bruno Fernandes egyszer még videóüzenetet is küldött a lánya születésnapjára. Johnson szerint a portugál klasszis mindig figyelt arra, hogy a körülötte dolgozók is megbecsülve érezzék magukat.

Cristiano Ronaldo jelenleg a szaúdi Al-Nasszr játékosa, és továbbra is közel jár az 1000. góljához profi pályafutásában. A portugál klasszis közben arra készül, hogy idén a világbajnokságon is ott legyen majd Portugáliával.

 

