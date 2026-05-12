Vasárnap este fennállása 29. bajnoki címért szerezte meg a Barcelona labdarúgócsapata, amikor a spanyol La Liga 35. fordulójában 2-0-s győzelmet aratott a Real Madrid ellen. Hansi Flick csapata domináns teljesítményt nyújtott a 2025-2026-os szezonban, s az sem lehet véletlen, hogy akár a 100 pontos szezonra is képes lehet. Az ünneplést megelőző el Clásicón a portugál válogatott Joao Cancelo is kezdőként lépett pályára, újabb bajnoki címével pedig valami olyasmit ért el, amit a számos bajnokságot megjárt Cristiano Ronaldo sem.

Joao Cancelo és Cristiano Ronaldo nem csak a portugál válogatottban voltak csapattársak

Cristiano Ronaldo hátulról nézi a csapattársat

Joao Cancelo 2023 és 2024 között egyszer már erősítette a Barcelonát, ám a bajnoki cím akkor még nem jött össze számára, hiszen a Real Madrid akkor beelőzte az ősi riválist. A portugál játékos ezt követően a szaúdi Al-Hilalhoz szerződött, azonban a téli átigazolási időszak során visszatért Spanyolországba, hogy befejezze, amit elkezdett. Hansi Flick végül alapemberként használta a portugált, aki a Real Madrid elleni rangadót is végig játszotta.

Bacelonai tevékenysége végül történelmi lett, hiszen ő lett az első játékos, aki az öt topbajnokság közül négyben is bajnoki címet szerzett.

Olyan sztárjátékosokat előzött meg a vonatkozó listán, mint Thierry Henry, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben vagy éppen az a Cristiano Ronaldo, akivel Olaszországban együtt nyertek Scudettót, a portugál válogatottat pedig már régóta erősítik.

A legtöbb bajnoki címet szerzett játékosok listája, az élen Kinsgley Coman

Hol ért el sikereket Barcelona előtt?

Cancelo Portugáliában, a Benfica akadémiáján pallérozódott, majd a Valencia, az Inter és a szintén olasz Juventus foglalkoztatta. Utóbbinál szintén egy szezont töltött, de ott a bajnoki cím mellett olyan hírnevet szerzett magának, amely egészen a Manchester City együtteséig repítette. Legtöbb mérkőzését mai napig a Kékeknél játszotta le, a termés pedig három bajnoki cím, két Ligakupa és egy FA-kupa lett, a 2022-2023-as idény végén pedig ő is BL-győztes lett, hiába erősítette akkor már a Bayern Münchent kölcsönben.

Abban a szezonban ráadásul a bajorok is aranyérmesek lettek a hazai porondon, ez pedig azt jelentette, hogy a harmadik topbajnoki címét is kipipálhatta. A negyedikre három évet kellett várnia, de végül a spanyol elsőségért járó serleget is a magasba emelhette, ezzel pedig történelmet írt.

Meglátjuk, mi lesz a szezon végén. A négy bajnoki cím nem lep meg, hiszen tisztában vagyok magammal, nagy elkötelezettséggel dolgozom minden nap. Gyerekkorom óta ez a szenvedélyem. Azt hiszem, Isten mindig helyére teszi a dolgokat”

− fogalmazott a portugál rekorder, akinek a jövőjét egyelőre homály fedi.