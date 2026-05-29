Cristiano Ronaldo önbizalommal telve várhatja a nyári foci-vb-t, miután 28 góllal bajnok címre vezette csapatát, a szaúdi al-Nasszrt. Az ötszörös aranylabdás támadó az első ragos trófeáját nyerte azóta, hogy 2022-ben Szaúd-Arábiába igazolt.

Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságára készülhet

Cristiano Ronaldo a 2030-as vb-n?

Ronaldo már most történelmet írt azzal, hogy bekerült a portugál válogatott idei vb-keretébe, ugyanis ha pályára lép a június 11-én kezdődő tornán, akkor ő lesz az első játékos, aki hat világbajnokságon is szerepelt. A portugálok kapitánya azonban úgy gondolja, a 41 éves klasszis még ennél is tovább mehet..

„Senkinek sem szabad kételkednie ebben” – mondta a portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez, amikor arról kérdezték, elképzelhetőnek tartja-e, hogy Ronaldo ott legyen a 2030-as világbajnokságon. „Megérdemelte, hogy most itt legyen. Szeretnénk, ha minden fiatal portugál labdarúgó követné a példáját, mert ő egy igazi példakép”.

Mi, itt a válogatott edzői stábjában arra jöttünk rá, hogy Cristiano Ronaldo nem azért játszik, hogy címeket nyerjen. Őt nem az határozza meg, hogy mit eszik, hanem az éhség, amit érez. Bármit is nyer Cristiano, másnap ugyanúgy éhezni fog a sikerre.

Dolgoztam már sok olyan játékossal, aki megnyerte a Bajnokok Ligáját, vagy az Aranylabdát, aztán másnap elveszítette a motivációját. Ronaldo esetében viszont egy teljesen más mentalitásról beszélünk. Úgy gondolom, pontosan ez a hozzáállás teszi lehetővé számára, hogy ilyen hosszú ideje tart a pályafutása. Persze ehhez genetikai adottságok is kellenek, az a munka, amit mindennap beletesz, mindez, amivel segíti formában tartani a testét – és persze a mentalitása” – mondta Roberto Martínez, amikor arról kérdezték, elképzelhetőnek tartja-e Ronaldo szereplését a 2030-as vb-n.

A 2030-as világbajnokság szép lezárása lehetne Ronaldo karrierjének, ugyanis a tornát Portugália rendezi majd Spanyolországgal és Marokkóval közösen. Igaz, a portugál legenda ekkor már 45 éves lesz, de a szövetségi kapitány szavai arra utalnak, hogy nem tartja kizártnak, hogy a négy év múlva esedékes vb lesz Ronado utolsó nagy tornája.