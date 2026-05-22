Inkább a kieséshez került közelebb a Wolfsburg, mint a bennmaradáshoz. A Bundesliga-klub hazai pályán 0-0-s döntetlent játszott a Paderborn ellen az osztályozó első felvonásán csütörtök este, így minden az idegenbeli visszavágón dől el a másodosztály harmadik helyezettjének az otthonában. A sérülés miatt nem játszó Dárdai Bence azonban nem a klubja, a Wolfsburg sorsával, hanem a barátnőjével van elfoglalva.

Dárdai Bence így üzent a gyönyörű magyar barátnőjének az éjjel

A 19 éves középpályás tegnap éjjel nem a Wolfsburg–Paderborn meccs kapcsán tett közzé üzenetet a közösségi oldalán, hanem a gyönyörű magyar barátnőjének üzent, akit a születésnapja alkalmából ünnepelt.

Dárdai Bence barátnője vs. Wolfsburg sorsa

Dárdai Bence 2024 nyarán igazolt a Herthától a Wolfsburgba, ahol az első idényében berobbant a Bundesligába, amelyben 21 meccsen egy gólt és három gólpasszt jegyzett. A jelenlegi évadban azonban mindössze egyetlen bajnokin lépett pályára még az ősszel, aztán térdsérülés miatt kihagyta lényegében a teljes idényt.

Dárdai Pál legkisebb fia jelenleg is a visszatérésén dolgozik – de nem mindegy, hogy arra a Bundesligában vagy a másodosztályban kerülhet sor. Az osztályozó visszavágóját hétfőn rendezik.