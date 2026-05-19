A Debreceni VSC az előző idényhez képest hatalmasat lépett előre, hiszen míg korábban még a bennmaradásért kellett küzdenie, a most véget ért szezonban a negyedik helyen zárt. A sikeres bajnoki szereplés ellenére azonban könnyen elképzelhető, hogy jelentősen átalakul a Loki kerete a nyári átigazolási időszakban.

Fran Manzanara (16-os mezben) jövője is erősen kérdéses Debrecenben

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Haon információi szerint nemcsak Sergio Navarro és szakmai stábja távozhat a klubtól, hanem több futballista is elköszönhet a DVSC-től. A legnagyobb érdeklődés Szűcs Tamás iránt mutatkozhat, a magyar válogatott középpályást korábban olasz klubbal is összeboronálták, és a lap szerint nehéz lesz őt Debrecenben tartani.

Fontos játékosok távozhatnak Debrecenből

A lehetséges távozók között szerepel Amos Youga, Djorde Gordic és Maximilian Hofmann neve is. A Haon szerint Gordic az előző idényben fontos szerepet kapott, 25 bajnokin három gólt és négy gólpasszt jegyzett, ám kölcsönszerződése után visszatérhet belga klubjához, a Lommelhez.

Youga és Hofmann korábban Nestor El Maestro időszakában érkezett a DVSC-hez, és mindketten részesei voltak annak a keretnek, amely az előző idény végén kiharcolta a bennmaradást. Hofmann akkor különösen fontos pillanatban, a Fehérvár elleni sorsdöntő mérkőzésen is eredményes volt.

Nyolc játékos jövője kérdéses

A hírek szerint Víctor Camarasa, Alex Bermejo, Fran Manzanara, Julien Dacosta és Stephen Odey jövője sem biztos a DVSC-nél. Így Amos Yougával, Djorde Gordiccsal és Maximilian Hofmannal együtt összesen nyolc futballista távozása kerülhet napirendre a nyáron.

A „nyolcakon” felül Szűcs Tamás helyzete külön ügy lehet: a magyar válogatott középpályás a DVSC egyik legpiacképesebb játékosa, ezért az ő esetében akár külföldi érdeklődés is komoly szerepet játszhat.

A klubvezetésre így komoly feladat vár: nemcsak az új vezetőedzőt kell megtalálni Sergio Navarro helyére, hanem a keretet is újra kell építeni.