Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a leköszönt miniszter Magyar Péterék gigaszerződésről szóló döntéséről

Foci

Kubatov Gábor üzent a szurkolóknak, de nem gratulált az ETO bajnoki címéhez

Link másolása
Vágólapra másolva!
Győzelemmel zárta a Debreceni VSC a labdarúgó NB I 2025/2026-os idényét, így kiharcolta a Konferencia-liga-indulás. Ennek ellenére a Debrecen az Újpest elleni mérkőzés után bejelentette, hogy Sergio Navarro vezetőedzője távozik a posztjáról.

A Debrecen hazai pályán egygólos győzelmet aratott az Újpest felett a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot. A Loki a bronzérmes Paks mögött csak a kevesebb győzelme miatt maradt el, de a bajnoki negyedik hellyel is kiharcolta a nemzetközi kupaszereplést, vagyis a következő szezonban indulhat a Konferencia-liga selejtezőjében.

Már nem Sergio Navarro Barquero a Debreceni VSC edzője
Már nem Sergio Navarro Barquero a Debreceni VSC edzője
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Sokk Debrecenben: A Kl-indulás ellenére távozik a sikeredző

A nemzetközi kupaindulás elérése ellenére azonban távozik posztjáról Sergio Navarro vezetőedző. A hír egy órával az idény végét követően jelent meg a Debreceni VSC honlapján. Eszerint az elsődleges indok, hogy a vezetőség és az edző nem jutottak egyezségre, így szerződése lejártával Navarro és stábja elhagyja az egyesületet.

A 46 éves spanyol tréner egy NB I-es szezon után köszön el, követik őt segítői, Alex Pallarés, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdelilah Abdeslami is. Navarro vezetésével a Loki 33 bajnoki mérkőzésen csak 8 alkalommal szenvedett vereséget, 11 döntetlen mellett 14 győzelmet aratott, többek között a Ferencvárost, az Újpestet, a Paksot és a Zalaegerszeget is legyőzte a hajdúsági együttes, az újdonsült bajnok Győr ellen pedig egy alkalommal sem kapott ki.

A debreceni klubvezetése egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző.

A hajdúsági csapat július 23-án és 30-án, a második fordulóban kezd majd a harmadik számú európai kupasorozatban, amelyben három párharcot kell nyernie a főtáblára kerüléshez.

  • Kapcsolódó cikkek:
Holtverseny a góllövőlistán, mutatjuk kik lettek az NB I gólkirályai
Kubatov Gábor üzent a szurkolóknak, de nem gratulált az ETO bajnoki címéhez
Alsónadrágban mondott búcsút az ETO-nak a bajnokcsapat kapitánya?
Bognár György csapata 19 másodperc alatt sokkolta a DVTK-t
Különleges tetoválással készül a bajnokcsapat edzője
A Fradi újra legyőzte a Zalaegerszeget, eldőlt az NB I bajnoki címe
Hihetetlen dráma Kisvárdán: így dőlt el a bajnoki cím az NB I-ben
Itt az NB I-es szenzáció: bajnok a Győr!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!