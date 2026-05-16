A Debrecen hazai pályán egygólos győzelmet aratott az Újpest felett a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot. A Loki a bronzérmes Paks mögött csak a kevesebb győzelme miatt maradt el, de a bajnoki negyedik hellyel is kiharcolta a nemzetközi kupaszereplést, vagyis a következő szezonban indulhat a Konferencia-liga selejtezőjében.

Már nem Sergio Navarro Barquero a Debreceni VSC edzője

Sokk Debrecenben: A Kl-indulás ellenére távozik a sikeredző

A nemzetközi kupaindulás elérése ellenére azonban távozik posztjáról Sergio Navarro vezetőedző. A hír egy órával az idény végét követően jelent meg a Debreceni VSC honlapján. Eszerint az elsődleges indok, hogy a vezetőség és az edző nem jutottak egyezségre, így szerződése lejártával Navarro és stábja elhagyja az egyesületet.

A 46 éves spanyol tréner egy NB I-es szezon után köszön el, követik őt segítői, Alex Pallarés, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdelilah Abdeslami is. Navarro vezetésével a Loki 33 bajnoki mérkőzésen csak 8 alkalommal szenvedett vereséget, 11 döntetlen mellett 14 győzelmet aratott, többek között a Ferencvárost, az Újpestet, a Paksot és a Zalaegerszeget is legyőzte a hajdúsági együttes, az újdonsült bajnok Győr ellen pedig egy alkalommal sem kapott ki.

A debreceni klubvezetése egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző.

A hajdúsági csapat július 23-án és 30-án, a második fordulóban kezd majd a harmadik számú európai kupasorozatban, amelyben három párharcot kell nyernie a főtáblára kerüléshez.