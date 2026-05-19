Hihetetlen versenyfutás alakult ki a spanyol élvonal bennmaradásáért folytatott harcában, amely során a kieső helyen tanyázó Gironát mindössze három pont választja el a 13. Sevillától. Ami jelen állás szerint biztos, hogy a Real Oviedo egy szezon után visszatér a másodosztályba, míg a Racing Santander a 2011-2012-es szezon után ismét élvonalbeli tagságot szerzett. A másik biztos feljutó a Deportivo La Coruna lehet, amelynek egyetlen győzelem kell az utolsó két fordulóban.

A La Liga kapujába lépett a Deportivo

Érdekesség, hogy a Racing Santander akkor esett ki a La Ligából, amikor José Mourinho még a Real Madrid vezetőedzője volt, jelen állás szerint pedig egyszerre térhetnek vissza az élvonalba.

Hogyan lett a Deportivo szupercsapatából óriási bukás?

Mint ismert, eddig a 21. század spanyol labdarúgását a Real Madrid és a Barcelona egyeduralma foglalta össze, de olykor (kétszer) az Atlético Madrid is bajnoki címet tudott szerezni. Ugyanennyiszer ért fel a csúcsra a Valencia is, amely 2002-ben és 2004-ben lett aranyérmes, bár a csapat már hosszú évek óta a kiesés elől menekül. A Denevéreknél nagyobb bajba csak egyetlen spanyol bajnok tudott kerülni az elmúlt években, ez pedig az 1999-2000-es évad nyertese, a Deportivo La Coruna.

Az egykori BL-elődöntős gárda 2018-ban intett búcsút a La Ligának, azóta a harmadosztályt is megjárta, most azonban csodára készül.

A galíciaiak sikerkorszakának kezdete az 1990-1991-es szezonra tehető, amikor 18 év kihagyás után feljutottak a spanyol élvonalba, majd, miután sikeresen megőrizték élvonalbeli tagságukat, rögtön a Barcelona-Real Madrid kettős mögött találták magukat. 1994-ben pedig kis híján a bajnokságot is megnyerték, de hiába a pontegyenlőség, a Barcelona a jobb egymás elleni eredménye miatt az élen maradhatott. Ezt a spanyol Király-kupa megnyerése követte, majd az 1999-2000-es szezonban összejött a csoda: a Roy Makaay vezette Super Depor megszerezte fennállása első bajnoki címét, a vitrinbe pedig a spanyol Szuperkupát is betehette.

Start your week off with two minutes of Roy Makaay and Diego Tristán embarrassing defenders and goalkeepers alike for Deportivo ⚪️🔵



Olyan klub lettünk, amelyre más klubok és szurkolóik álomcsapatként tekintettek. Ha a saját csapatod a Valencia, a Barcelona vagy a Real Madrid volt, akkor a második csapatod a Deportivo La Coruna lett. Majdnem annyira szerették a mi csapatunkat, mint a sajátjukat. Ezt mondták nekünk, amikor odamentünk”

− emlékezett vissza Carlos Ballesta, akkori másodedző.