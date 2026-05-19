Hihetetlen versenyfutás alakult ki a spanyol élvonal bennmaradásáért folytatott harcában, amely során a kieső helyen tanyázó Gironát mindössze három pont választja el a 13. Sevillától. Ami jelen állás szerint biztos, hogy a Real Oviedo egy szezon után visszatér a másodosztályba, míg a Racing Santander a 2011-2012-es szezon után ismét élvonalbeli tagságot szerzett. A másik biztos feljutó a Deportivo La Coruna lehet, amelynek egyetlen győzelem kell az utolsó két fordulóban.
Érdekesség, hogy a Racing Santander akkor esett ki a La Ligából, amikor José Mourinho még a Real Madrid vezetőedzője volt, jelen állás szerint pedig egyszerre térhetnek vissza az élvonalba.
Hogyan lett a Deportivo szupercsapatából óriási bukás?
Mint ismert, eddig a 21. század spanyol labdarúgását a Real Madrid és a Barcelona egyeduralma foglalta össze, de olykor (kétszer) az Atlético Madrid is bajnoki címet tudott szerezni. Ugyanennyiszer ért fel a csúcsra a Valencia is, amely 2002-ben és 2004-ben lett aranyérmes, bár a csapat már hosszú évek óta a kiesés elől menekül. A Denevéreknél nagyobb bajba csak egyetlen spanyol bajnok tudott kerülni az elmúlt években, ez pedig az 1999-2000-es évad nyertese, a Deportivo La Coruna.
Az egykori BL-elődöntős gárda 2018-ban intett búcsút a La Ligának, azóta a harmadosztályt is megjárta, most azonban csodára készül.
A galíciaiak sikerkorszakának kezdete az 1990-1991-es szezonra tehető, amikor 18 év kihagyás után feljutottak a spanyol élvonalba, majd, miután sikeresen megőrizték élvonalbeli tagságukat, rögtön a Barcelona-Real Madrid kettős mögött találták magukat. 1994-ben pedig kis híján a bajnokságot is megnyerték, de hiába a pontegyenlőség, a Barcelona a jobb egymás elleni eredménye miatt az élen maradhatott. Ezt a spanyol Király-kupa megnyerése követte, majd az 1999-2000-es szezonban összejött a csoda: a Roy Makaay vezette Super Depor megszerezte fennállása első bajnoki címét, a vitrinbe pedig a spanyol Szuperkupát is betehette.
Olyan klub lettünk, amelyre más klubok és szurkolóik álomcsapatként tekintettek. Ha a saját csapatod a Valencia, a Barcelona vagy a Real Madrid volt, akkor a második csapatod a Deportivo La Coruna lett. Majdnem annyira szerették a mi csapatunkat, mint a sajátjukat. Ezt mondták nekünk, amikor odamentünk”
− emlékezett vissza Carlos Ballesta, akkori másodedző.
Sikerével a Bajnokok Ligája-indulást is kiharcolta a galíciai együttes, amely négy évvel később egészen az elődöntőig menetelt. A Deportivo stabil élcsapat lett Spanyolországban, azonban fokozatosan épültek le az eredmények egészen addig, amíg a csapat 2011-ben kiesett. Bár a Deportivo nagyot küzdve kétszer is vissza tudott térni, de 2018-ban hosszú időre búcsút intett a La Ligának.
Sajnálatos módon a Deportivót is utolérte az, ami több spanyol csapatot is tönkretett, a pénzügyi nehézségek. Galíciában hatalmas adósságokat szedett össze az évek alatt, s az sem volt szerencsés, hogy a játékosait nem akkor értékesítette, amikor még nagy pénzt kaphatott volna értük. Erre jöttek rá a hitelek, valamint az a gondolat, hogy minél gyorsabban érje el a minden bizonnyal lehetetlennek tűnő célokat.
A Deportivo egyetlen mérkőzésre a csodától
Végül az egykori sikercsapat a 2023-2024-es idény bajnokaként visszatért a La Liga 2-be, ahol sikeresen megvetette a lábát, most pedig egyetlen bajnoki választja el attól, hogy a Racing Satander mögött biztosítsa a feljutását. A harmadik Almeria három ponttal van lemaradva mögötte, viszont az egymás elleni eredményekben jobban áll a Deportivo, így három pont is elég a csodához.
Ehhez pedig május 24-én a Valladolidot vagy egy héttel később a Las Palmast kellene legyőznie.
Egyik sem tűnik lehetetlen feladatnak, ugyanakkor Antonio Hidalgo csapata, amely március eleje óta veretlen, abban is bízhat, hogy botlik a közvetlen rivális.
