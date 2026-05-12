Rendkívüli

Brüsszel már dörzsöli a tenyerét: Orbán Anita végrehajtaná a migrációs paktumot

Érdekes

Döbbenet Hongkongban: elpusztíthatatlan anyagot alkottak

Szem nem marad szárazon. A Liverpool bemutatta az első képeket az Anfield stadionnál készült új, állandó emlékhelyről, amelyet a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota és testvére, Andre Silva tiszteletére állítanak. Az alkotás a „Forever 20” , azaz „Mndörökké 20" nevet kapta, és nemcsak a két testvér életét, hanem a családtagok, csapattársak és szurkolók által érzett szeretetet és tiszteletet is szimbolizálja.

Az emlékmű központi eleme egy különleges, áramló szív alakú szobor lesz, amely Diogo Jota ikonikus gólörömét idézi meg. A műalkotás különböző szögekből nézve a 20-as és a 30-as számokat is kirajzolja – ezek szerepeltek a két testvér mezének hátulján pályafutásuk során.

Szívszorító emlékművet kapott Diogo Jota, akit soha nem felejtenek el a Liverpool-szurkolók
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Diogo Jota: akit soha nem felejtenek el Liverpoolban

A Liverpool-drukkerek számára különösen megható részlet, hogy 

az emlékművön helyet kapnak annak a híres szurkolói dalnak a sorai is, amelyet Jotáról énekelnek a fanatikusok, és amely minden mérkőzés 20. percében felcsendül az Anfield lelátóin.

A klub tájékoztatása szerint az emlékmű a stadion környékén található 97 Avenue-n kap helyet. Ez az a terület, ahol Jota és testvére halála után több ezer szurkolói kegytárgy – virágok, sálak, rajzok, üzenetek, molinók, sőt rivális klubok mezei – gyűlt össze egy spontán emlékhelyet alkotva.

A szobor egy különleges, Granby Rock-faced kőtalapzatra kerül. 

A talapzatba számos eredeti tárgyat is beépítenek azok közül, amelyeket a gyászoló szurkolók hagytak az Anfieldnél. A klub szerint ezzel az egyedi újrahasznosítási megoldással a rajongók érzelmei és üzenetei örökre az emlékmű részévé válnak.

Az alkotás nemcsak a futballistára emlékezik majd, hanem Diogo Jota személyiségének más oldalait is megidézi. A talapzaton például egy videojáték-kontroller motívum is helyet kap, utalva arra, hogy a portugál támadó a videojátékok nagy rajongója volt.

A „Forever 20” így nemcsak emlékhely lesz, hanem az összetartozás, a szeretet és az emlékezés maradandó szimbóluma is, ahol a szurkolók és a futballvilág szereplői leróhatják kegyeletüket a két testvér előtt.

