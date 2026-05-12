Az emlékmű központi eleme egy különleges, áramló szív alakú szobor lesz, amely Diogo Jota ikonikus gólörömét idézi meg. A műalkotás különböző szögekből nézve a 20-as és a 30-as számokat is kirajzolja – ezek szerepeltek a két testvér mezének hátulján pályafutásuk során.

Szívszorító emlékművet kapott Diogo Jota, akit soha nem felejtenek el a Liverpool-szurkolók

Diogo Jota: akit soha nem felejtenek el Liverpoolban

A Liverpool-drukkerek számára különösen megható részlet, hogy

az emlékművön helyet kapnak annak a híres szurkolói dalnak a sorai is, amelyet Jotáról énekelnek a fanatikusok, és amely minden mérkőzés 20. percében felcsendül az Anfield lelátóin.

A klub tájékoztatása szerint az emlékmű a stadion környékén található 97 Avenue-n kap helyet. Ez az a terület, ahol Jota és testvére halála után több ezer szurkolói kegytárgy – virágok, sálak, rajzok, üzenetek, molinók, sőt rivális klubok mezei – gyűlt össze egy spontán emlékhelyet alkotva.

Liverpool have unveiled a permanent memorial at Anfield for Diogo Jota and his brother André Silva.



Titled ‘Forever 20’, the sculpture reveals the numbers 20 and 30 from different angles in tribute to the shirts they wore ❤️



📷 @LFC pic.twitter.com/XT5vl2CYPY — LiveScore (@livescore) May 11, 2026

A szobor egy különleges, Granby Rock-faced kőtalapzatra kerül.

A talapzatba számos eredeti tárgyat is beépítenek azok közül, amelyeket a gyászoló szurkolók hagytak az Anfieldnél. A klub szerint ezzel az egyedi újrahasznosítási megoldással a rajongók érzelmei és üzenetei örökre az emlékmű részévé válnak.

Az alkotás nemcsak a futballistára emlékezik majd, hanem Diogo Jota személyiségének más oldalait is megidézi. A talapzaton például egy videojáték-kontroller motívum is helyet kap, utalva arra, hogy a portugál támadó a videojátékok nagy rajongója volt.

Liverpool release images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva.❤️



🗣️ “Titled 'Forever 20', it celebrates their lives, their bond, and the love and respect felt by family, teammates and supporters across the world.



“At its… pic.twitter.com/HUeNarnp8X — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 11, 2026

A „Forever 20” így nemcsak emlékhely lesz, hanem az összetartozás, a szeretet és az emlékezés maradandó szimbóluma is, ahol a szurkolók és a futballvilág szereplői leróhatják kegyeletüket a két testvér előtt.