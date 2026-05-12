Az emlékmű központi eleme egy különleges, áramló szív alakú szobor lesz, amely Diogo Jota ikonikus gólörömét idézi meg. A műalkotás különböző szögekből nézve a 20-as és a 30-as számokat is kirajzolja – ezek szerepeltek a két testvér mezének hátulján pályafutásuk során.
Diogo Jota: akit soha nem felejtenek el Liverpoolban
A Liverpool-drukkerek számára különösen megható részlet, hogy
az emlékművön helyet kapnak annak a híres szurkolói dalnak a sorai is, amelyet Jotáról énekelnek a fanatikusok, és amely minden mérkőzés 20. percében felcsendül az Anfield lelátóin.
A klub tájékoztatása szerint az emlékmű a stadion környékén található 97 Avenue-n kap helyet. Ez az a terület, ahol Jota és testvére halála után több ezer szurkolói kegytárgy – virágok, sálak, rajzok, üzenetek, molinók, sőt rivális klubok mezei – gyűlt össze egy spontán emlékhelyet alkotva.
A szobor egy különleges, Granby Rock-faced kőtalapzatra kerül.
A talapzatba számos eredeti tárgyat is beépítenek azok közül, amelyeket a gyászoló szurkolók hagytak az Anfieldnél. A klub szerint ezzel az egyedi újrahasznosítási megoldással a rajongók érzelmei és üzenetei örökre az emlékmű részévé válnak.
Az alkotás nemcsak a futballistára emlékezik majd, hanem Diogo Jota személyiségének más oldalait is megidézi. A talapzaton például egy videojáték-kontroller motívum is helyet kap, utalva arra, hogy a portugál támadó a videojátékok nagy rajongója volt.
A „Forever 20” így nemcsak emlékhely lesz, hanem az összetartozás, a szeretet és az emlékezés maradandó szimbóluma is, ahol a szurkolók és a futballvilág szereplői leróhatják kegyeletüket a két testvér előtt.