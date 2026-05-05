A közösségi médiában gyorsan terjedő felvételek tanúsága szerint néhány Manchester United-drukker kifejezetten Diogo Jota halálát gúnyoló énekbe kezdett a Liverpool elleni bajnokit megelőzően, melyet 3-2-re megnyert Michael Carrick együttese.

Diogo Jota emléke előtt rendszeresen tisztelegnek a Liverpool-szurkolók

A stadionban már Diogo Jota éltetése volt középpontban

Mint ismert, Jota 2025 júliusában hunyt el testvérével együtt egy spanyolországi autóbalesetben, halála után pedig az egész futballközösség gyászba borult. A Liverpool egykori játékosa nemcsak klubjánál, hanem a riválisoknál is nagy tiszteletnek örvendett, és azóta is rendszeresen emlékeznek rá – például a 20. percben felcsendülő szurkolói dalokkal.

🚨🗣️ Some Manchester United fans’ chants yesterday:



“Jota’s gone, bye-bye.” 🎶🚮pic.twitter.com/HcCuFicP9C — Goals Side (@goalsside) May 4, 2026

A mostani eset különösen azért meglepő, mert napokkal korábban még arról szóltak a hírek, hogy a Manchester United szurkolói közösen tiszteleghetnek Jota emléke előtt a Liverpool elleni rangadón.

Erre végül sor került a mérkőzésen, a meccs előtt történtekre azonban nehéz szavakat találni

– igaz, érdemes leszögezni, hogy néhány drukkerről van szó, akiknek cselekedetét sok jelenlévő szurkoló elítélte.

Ez volt az első alkalom, hogy a két csapat az Old Traffordon mérkőzött meg egymással a tavalyi tragédia óta. Akkor nem sokkal a Jota-testvérpár halálát követően az MU akkor trénere, Rúben Amorim, valamint Bruno Fernandes és Diogo Dalot virágot helyeztek el az Anfieldnél lévő emlékhelynél.

A két klub kapcsolatát alapvetően a tisztelet jellemzi az ilyen esetekben, például 2022-ben a Liverpool szurkolói a You'll Never Walk Alone hetedik percben való eléneklésével tették egyértelművé támogatásukat Cristiano Ronaldónak, aki egy nappal a két csapat meccse előtt veszítette el újszülött kisfiát.

