A DVSC csapatkapitánya balatoni nyaralójában piheni ki a mögöttünk hagyott idény fáradalmait. Dzsudzsák Balázs a negyedik helyen végzett csapatával, így kiharcolta a nemzetközi kupaindulás jogát, egy héttel a zárófordulót követően viszont már nyaralójában igyekszik feltöltődni.

Balatoni nyaralójában pihen Dzsudzsák Balázs

A 109-szeres válogatott labdarúgó az Instagram-oldalára töltött fel egy fotót, amelyen a csodálatos kilátás mellett a kertet és a medencét is megmutatta. A Bors kiszúrta, hogy a gyepen egy focilabda hever, így a kikapcsolódás mellett egy kis gyakorlást is beiktatott programjába a Loki csapatkapitánya.

Duzsdzsák Balázs balatoni nyaralója.

Dzsudzsák Balázs még 2017-ben vásárolta az ingatlant - erről a Lokál számolt be. A nyaraló Tihanyban található, az apátság közelében fekszik és terméskőből épült, valamint nádtető borítja. A 39 éves középpályás álma volt egy saját nyaraló a Balatonon. 2013-ban egy siófoki ingatlannal is rendelkezett, azt azonban értékesítette, hogy újat vásároljon.