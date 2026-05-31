Vasárnap délutánra egy rendkívül különleges programot hozott tető alá a Red Bull. Szoboszlai Dominik csapata a nemzeti együttes korábbi időszakának négy meghatározó játékosából álló riválissal méri majd össze magát, utóbbit Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor alkotja, az eseménynek a Kopaszi-gát adott otthont vasárnap. A válogatott legendáknál Dzsudzsák a nemzeti együttesben rekorderként 109 alkalommal lépett pályára, míg Juhász 95-ször, Torghelle 42-szer, Kabát 16-szor szerepelt a legjobbak között.

Dzsudzsák Balázs a Red Bull F2S eseményen

Dzsudzsák Balázs folytatja a DVSC-ben

Ezen az eseményen jelentette be a Loki futballistája, hogy ugyan a felek hivatalosan még nem jelentették be az új megállapodást, de a 39 éves klasszis szerint már csak néhány formalitás van hátra az új megállapodás aláírásáig. Ha az olvasók még emlékeznek, tavaly is egy évvel toldotta meg a szerződését a válogatottsági rekorder labdarúgó.