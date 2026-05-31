Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Hatalmas fordulat: megvan, ki dönt Lisztes Krisztián jövőjéről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rohan az idő, az egyik legismertebb hazai labdarúgó decemberben már 40 esztendős lesz. Dzsudzsák Balázs május utolsó napján éppen egy különleges eseményen vett részt, ahol elmondta, még egy évet biztosan marad a DVSC kötelékében.

Vasárnap délutánra egy rendkívül különleges programot hozott tető alá a Red Bull. Szoboszlai Dominik csapata a nemzeti együttes korábbi időszakának négy meghatározó játékosából álló riválissal méri majd össze magát, utóbbit Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor alkotja, az eseménynek a Kopaszi-gát adott otthont vasárnap. A válogatott legendáknál Dzsudzsák a nemzeti együttesben rekorderként 109 alkalommal lépett pályára, míg Juhász 95-ször, Torghelle 42-szer, Kabát 16-szor szerepelt a legjobbak között.

Dzsudzsák Balázs a Red Bull F2S eseményen
Dzsudzsák Balázs a Red Bull F2S eseményen
Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Dzsudzsák Balázs folytatja a DVSC-ben

Ezen az eseményen jelentette be a Loki futballistája, hogy ugyan a felek hivatalosan még nem jelentették be az új megállapodást, de a 39 éves klasszis szerint már csak néhány formalitás van hátra az új megállapodás aláírásáig. Ha az olvasók még emlékeznek, tavaly is egy évvel toldotta meg a szerződését a válogatottsági rekorder labdarúgó.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!