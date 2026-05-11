Sallai Roland klubja, a Galatasaray a török bajnokság 33. fordulójában 3-2-re nyert az Anatalyspor ellen, ezzel egy körrel a szezon vége előtt bebiztosította újabb bajnoki címét. A magyar válogatott játékos újabb sikere mellett Dzsudzsák Balázs sem ment el szó nélkül.
Dzsudzsák Balázs gratulált Sallai Rolandnak
Sallai a közösségi médiában osztott meg egy posztot a bajnoki győzelem után, amelyhez rengetegen hozzászóltak. Köztük volt a magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák is, a Debrecen középpályása gratulált a 28 éves szélsőnek.
„Bravó, gyerek!”
– vette észre a Ripost, mit üzent a DVSC ikonja Sallainak.
A Galatasaray sorozatban negyedik aranyérmét szerezte meg, Sallai pedig két szezon alatt már másodszor lett bajnok az isztambuli klubbal,
amelynek színeiben az előző idényben a Török Kupát is elhódította.
