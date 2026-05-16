Az ETO Győr FC nyerte a labdarúgó Fizz Liga 2025/2026-os kiírását, miután a 33., utolsó forduló szombati játéknapján 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. Az NB I-es bajnoki cím után a győri csapat tagjai eksztázisban nyilatkoztak az M4 Sport kamerája előtt. Lipták Zoltán, az ETO másodedzője felidézte a 13 évvel ezelőtti sikert, melynek játékosként ő is részese volt, míg a csapatkapitány Vitális Milán alsónadrágban állt a mikrofon elé, és sejtelmes nyilatkozatot adott a jövőjéről.

Az ETO legutóbb 2013-ban végzett az élen az NB I-ben. A Pintér Attila által irányított csapatban alapember volt Lipták Zoltán, aki most segédedzőként dolgozik a győri csapat szakmai stábjában. 

Az ETO FC Győr 13 év után lett ismét bajnok az NB I-ben
Fotó: Mirkó István

„Hasonló érzés mint 13 évvel ezelőtt. Akkor játékosként, most edzőként éltem át. Ez kicsit más, de abszolút gratuláció mindenkinek, a játékosoknak, a vezetőségnek, mert óriási dolgot tettek. A szurkolók elképesztő hangulatot csináltak, mintha otthon lettünk volna, úgyhogy ezt most ki fogjuk élvezni” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a korábbi 19-szeres válogatott futballista, aki a Ferencváros megelőzéséről is beszélt. 

Előbb utóbb minden sorozat megszakad. Nem nagyon foglalkoztunk a Fradival, se a bajnoki címmel. A vége felé viszont már úgy voltunk vele, hogy most már nem engedjük ki a kezünkből a bajnokságot” 

– tette hozzá Lipták, aki elárulta, hogy az utolsó fordulóban sem foglalkoztak a Ferencváros meccsével, mert arra számítottak, hogy a Fradi nyerni fog a ZTE ellen – ami meg is történt.

Az NB I-es siker után elbúcsúzott az ETO kapitánya?

Az ETO és az NB I-es szezon egyik legjobb játékosa a győri Vitális Milán volt, aki mostanra már Marco Rossi válogatottjában is stabilan futballozik. A győri csapat kapitánya a lefújás után alsónadrágban nyilatkozott. 

Elterveztem, hogy mindent is odaadok a szurkolóknak az alsógatyán kívül. Az öltözőben rendesen megy most az ünneplés. Nem csak a csapat, hanem a város is megérdemli. Nagyon régóta várt erre mindenki. Ez a munka most ért be, és nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben is szép dolgokat fogunk majd elérni. Óriási élmény, hogy ennek a csapatnak a kapitánya vagyok. Bízom benne, hogy tudtam vele élni. Pályafutásom legjobb évét zártam, bízom benne, hogy ezzel a teljesítménnyel tovább tudok lépni. De most az a legfontosabb, hogy ünnepeljünk és jól érezzük magunkat” 

– mondta Vitális, aki az ETO egyik legkelendőbb játékosa.

Vitális Milán Kisvárdán is elképesztően sokat dolgozott 
Fotó: Mirkó István

 

Szintén sokat tett hozzá a bajnoki címhez Schön Szabolcs, aki a ETO-ban nyújtott teljesítménye miatt a magyar válogatottba is visszakerült. 

Óriási meccs volt, fantasztikus volt ma is a csapat. Sokáig nem dőlt el a meccs, de elég kemény volt, nagyon boldog vagyok. Ebbe minden játékos beletette a munkát, óriási győzelem, nagyon megérdemelt bajnoki cím. Voltak jobb és rossz napok a pályafutásomban, de kellett ez a lépés. Nem mondom visszalépésnek, így lettem bajnok, boldog vagyok, megyünk előre. A fiatal játékosok beletették a munkát, három-négy játékos minden meccsen bevethető volt, de a légiósok is odatették magukat, hatalmas teljesítmény volt” 

– vélekedett a 25 éves szélső, aki az angol Bolton Wanderers csapatából tért haza az ETO-hoz. 

A győri szurkolók szenzációs hangulatot csináltak Kisvárdán
Fotó: Mirkó István

Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az ETO-nak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák.

Története során ötödször lett bajnok a Győr.

