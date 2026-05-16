Az ETO legutóbb 2013-ban végzett az élen az NB I-ben. A Pintér Attila által irányított csapatban alapember volt Lipták Zoltán, aki most segédedzőként dolgozik a győri csapat szakmai stábjában.

Az ETO FC Győr 13 év után lett ismét bajnok az NB I-ben

„Hasonló érzés mint 13 évvel ezelőtt. Akkor játékosként, most edzőként éltem át. Ez kicsit más, de abszolút gratuláció mindenkinek, a játékosoknak, a vezetőségnek, mert óriási dolgot tettek. A szurkolók elképesztő hangulatot csináltak, mintha otthon lettünk volna, úgyhogy ezt most ki fogjuk élvezni” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a korábbi 19-szeres válogatott futballista, aki a Ferencváros megelőzéséről is beszélt.

Előbb utóbb minden sorozat megszakad. Nem nagyon foglalkoztunk a Fradival, se a bajnoki címmel. A vége felé viszont már úgy voltunk vele, hogy most már nem engedjük ki a kezünkből a bajnokságot”

– tette hozzá Lipták, aki elárulta, hogy az utolsó fordulóban sem foglalkoztak a Ferencváros meccsével, mert arra számítottak, hogy a Fradi nyerni fog a ZTE ellen – ami meg is történt.

Az NB I-es siker után elbúcsúzott az ETO kapitánya?

Az ETO és az NB I-es szezon egyik legjobb játékosa a győri Vitális Milán volt, aki mostanra már Marco Rossi válogatottjában is stabilan futballozik. A győri csapat kapitánya a lefújás után alsónadrágban nyilatkozott.

Elterveztem, hogy mindent is odaadok a szurkolóknak az alsógatyán kívül. Az öltözőben rendesen megy most az ünneplés. Nem csak a csapat, hanem a város is megérdemli. Nagyon régóta várt erre mindenki. Ez a munka most ért be, és nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben is szép dolgokat fogunk majd elérni. Óriási élmény, hogy ennek a csapatnak a kapitánya vagyok. Bízom benne, hogy tudtam vele élni. Pályafutásom legjobb évét zártam, bízom benne, hogy ezzel a teljesítménnyel tovább tudok lépni. De most az a legfontosabb, hogy ünnepeljünk és jól érezzük magunkat”

– mondta Vitális, aki az ETO egyik legkelendőbb játékosa.

Vitális Milán Kisvárdán is elképesztően sokat dolgozott

Szintén sokat tett hozzá a bajnoki címhez Schön Szabolcs, aki a ETO-ban nyújtott teljesítménye miatt a magyar válogatottba is visszakerült.

Óriási meccs volt, fantasztikus volt ma is a csapat. Sokáig nem dőlt el a meccs, de elég kemény volt, nagyon boldog vagyok. Ebbe minden játékos beletette a munkát, óriási győzelem, nagyon megérdemelt bajnoki cím. Voltak jobb és rossz napok a pályafutásomban, de kellett ez a lépés. Nem mondom visszalépésnek, így lettem bajnok, boldog vagyok, megyünk előre. A fiatal játékosok beletették a munkát, három-négy játékos minden meccsen bevethető volt, de a légiósok is odatették magukat, hatalmas teljesítmény volt”

– vélekedett a 25 éves szélső, aki az angol Bolton Wanderers csapatából tért haza az ETO-hoz.