Örömünnepre készültek Kisvárdán az ETO FC Győr csapatának szurkolói szombat este. A várost ellepték a győri drukkerek, a mérkőzés iránt olyan hatalmas volt az érdeklődés, hogy az alig háromezer férőhelyes Várkerti Stadionban még a hazai szektorokban is helyet kellett szorítani a vendégcsapat szimpatizánsainak. Az óriási lelkesedés teljesen érthető volt, hiszen a Győr egyetlen lépésre állt attól, hogy megszerezze fennállása ötödik bajnoki címét. Az egyesület legutóbb 2013-ban ért fel az NB I csúcsára, azóta viszont megjárta a poklot, a harmadosztályban is sínylődött, majd 2024 tavaszán Borbély Balázs vezetésével visszajutott az élvonalba. A feljutás óta csupán két év telt el, de nagyot fordult a világ a klub háza táján, és azt talán még a legoptimistább győri szurkolók sem gondolták volna, hogy szeretett csapatuk idén a bajnoki címért fog küzdeni a címvédő Fradival.
Bajnok az ETO FC Győr, őrületes ünneplés Kisvárdán
Az ETO számára egyszerű volt a képlet: győzelem esetén biztosan megszerzi a bajnoki címet, minden más eredmény esetén a kisvárdai találkozóval egy időben zajló Fradi-ZTE mérkőzésre is figyelnie kell. A Rába-parti együttes szurkolói magabiztosan várták a sorsdöntő utolsó fordulót, akikkel szóba elegyedtünk, azok egyértelmű győzelmre számítottak.
Győrben ráadásul elképesztő fiesztára készültek, sőt, többen elárulták, hogy Kisvárdán sem fogják majd vissza magukat, amikor sor kerül az ünneplésre.
Sokan önfeledt italozással hangolódtak a mérkőzésre, és egyáltalán nem tartottak attól, hogy előre isznak majd a medve bőrére. A meccs azonban nem indult jól a vendégek számára, a Kisvárda az első percekben nekiesett a bajnokaspiránsnak, amelynek Samuel Petras kapus bravúrjaira volt szüksége, hogy ne kerüljön korán hátrányba.
Az ETO aztán idővel magához tért, de olyannyira, hogy az első komolyabb lehetőségét máris gólra váltotta az algériai Nadir Benbuali révén.
A gólöröm a vendégszektorban meglehetősen hevesre sikeredett, egy szurkoló az ujjongás közben a földre zuhant, őt hordágyon vitték a mentőautóhoz.
Egy másik győri drukker azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy berohant a pályára, a biztonságiak azonban fürgén közbeléptek és kivezették. Az ETO a félidőben megőrizte előnyét, a második játékrészben pedig ismét a Kisvárda kezdett jobban, aztán újfent változott a játék képe, és a vendégcsapat lezárhatta volna a legfontosabb kérdést. Petras mellett a hazaiak kapusa, Ilja Popovics sem unatkozott, fontos védéseket mutatott be, Schön Szabolcs lövését fantasztikus bravúrral hárította. A hosszabbításban a várdaiak egy tizenegyest is számonkértek a játékvezetőn Tóth Rajmund becsúszó szerelése után, de nem jártak sikerrel, a mérkőzés a Győr 1-0-s sikerét hozta és az ezzel járó bajnoki címet eredményezte.
A vendégeknek kellett a győzelem, mert a Fradi 3-0-ra verte a Zalaegerszeget, de Borbély Balázs együttese megtette, amit meg kellett tennie, majd kezdődhetett a diadalittas ünneplés.
A hangosbemondóban ugyan közölték, hogy senki se rohanjon be a pályára, de ez süket fülekre talált: a Várkerti Stadion pillanatok alatt zöld-fehérré változott,
a játékosok a szurkolókkal együtt ünnepelték a történelmi sikert.
Révész Attila a győri szurkolók ravaszságát méltatta
A mérkőzés után a Kisvárda vezetőedző-sportigazgatója, Révész Attila sportszerűen gratulált a Győrnek, azonban a bekapott gól kapcsán odaszúrt egyet fiatal játékosainak, kiemelve taktikai éretlenségüket. A várdaiak trénere a győri drukkerek mellett sem ment el szó nélkül.
Igazi futballhangulat uralkodott, a győri szurkolók olyan távoról, ilyen nagy számban megjelentek, és csibész módon még a helyiekkel is megvetették a jegyeket. A rafinériájukhoz, a szabolcsi gondolkodásukhoz csak gratulálni tudok,
így nagyszerű hangulat kerekedett. Ha minden meccsen ilyen lenne a hangulat, még jobb lenne a magyar futball” – nyilatkozta Révész Attila, aki azért saját csapatát is megdicsérte, mondván a Kisvárda az egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a szezonban.
Borbély Balázs elárulta, mikor hitték el, hogy bajnokok lehetnek
Borbély Balázs a meccs utáni sajtótájékoztatón elismerte, hogy csapata kissé ideges volt és nem kezdett túl jól, de idővel átvette az irányítást és uralta a játékot. A bajnoki cím kapcsán a 46 éves szakember azt mondta, még nem fogta fel teljesen, mit vittek véghez, de hangsúlyozta, hogy sikerült felnőniük a Fradihoz.
„A játékosokat és a taktikát illetően is felértünk minőségben a Ferencvároshoz. Beszélhetünk még a csapategységről, a futballisták, a stáb és a vezetők közti kohézióról, valószínűleg ez volt a legfőbb kulcsa a sikernek. Most boldog vagyok, megkönnyebbültem és kiengedem a gőzt egy kicsit” – mondta az ETO edzője, aki szerint a Fradi otthonában aratott 3-1-es januári győzelem, valamint Varga Barnabásék eligazolása után hitték el végleg, hogy megnyerhetik a bajnokságot.
A Fradi 3-1-es legyőzése kulcsfontosságú volt. Télen Varga Barnabás és Tóth Alex is távozott tőlük, ekkor úgy érzetem, már nem erősebbek nálunk. A saját kezünkben volt a sorsunk,
tudtuk, hogy lépéselőnyben vagyunk és rajtunk múlik a bajnoki cím. Külön kiemelni most senkit sem szeretnék, minden szerzett gól és minden kapott gól nélküli mérkőzés kellett a végső sikerhez” – tette hozzá az ETO edzője, aki a BL-szereplésről még nem akart beszélni.
„A nemzetközi mérkőzésekre még nem gondoltam, nem tudom, hogyan fogjuk egyben tartani a brigádot. Biztosan lesznek változások a nyáron, de ha a keret magját együtt tartjuk, akkor szép sikereket érhetünk el. Ami az NB I-es sikert illeti, nem gondoltam, hogy két éven belül ebből bajnoki cím lesz, csodával határos, amit elértünk” – tette hozzá Borbély, majd kérdésünkre egy lehetséges új tetoválásról is beszélt.
A kislányom, Bella éppen ma lett három éves, úgyhogy elmondhatom, hogy május 16-a milyen fontos nap számomra. Nem akartam tetováltatni, de lehet, hogy ezt a jeles napot felvarratom magamra”
– mondta nagy mosoly kíséretében a bajnokcsapat mestere.
Pezsgőben úszott az ETO csapatkapitánya
Csinger Márk sérülés miatt nem játszott, de az ETO futballistája szerint remek kerettel rendelkeznek, és alig várja, hogy Győrben megünnepeljék a bajnoki diadalt.
Az öltözőben már eléggé elkezdtünk ünnepelni, de megyünk tovább és megéljük ezt az éjszakát.
Mindent megtettünk, hogy bajnokcsapat tudjunk lenni, az egész stáb, az egész csapat egységgé állt össze. Rajtunk volt a nyomás, mi álltunk az élen, de ez nem zavart bennünket. Tudtuk, hogy minden mérkőzést hoznunk kell, és akkor jön a siker. Ez most egy tökéletes csapat, minden és mindenki a helyén van” – nyilatkozta az ETO 22 éves védője, aki hamarosan a magyar válogatottban is debütálhat.
A győriek csapatkapitánya, Vitális Milán pezsgőben úszva, alsónadrágban érkezett a sajtó munkatársai elé,
a válogatott középpályás sejtelmesen beszélt a jövőjéről, de a további ünneplésről is szót ejtett.
„Ez volt a legjobb idényem eddigi pályafutásom alatt, és bízom benne, hogy olyan teljesítményt nyújtottam, amellyel továbbléphetek. Később aztán jobban megünnepeljük ezt a sikert, mert ez nemcsak a csapat és a szakmai stáb, hanem a városvezetés érdeme is” – árulta el Vitális.
Tóth Rajmund is örömittasan nyilatkozott, az ETO játékosa a meccs után szinte még fel sem fogta, hogy bajnokságot nyertek. „Nem is emlékszem hirtelen, hogyan reagáltam.
Leszállt a fekete köd, aztán csak futottam, amerre láttam, és jöttek a szurkolók. Nekik nagyon sokat köszönhetünk, rengetegen eljöttek. Gyakorlatilag hazai pályát csináltak nekünk,
ez óriási erőt adott” – nyilatkozta a 22 éves középpályás.
A zöld-fehérek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a 2026/2027-es szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót egy héttel később játsszák. A Győr játékosai a bajnoki aranyérmeket hazai környezetben veszik majd át, a csapat megünneplésére vasárnap este kerül sor.
