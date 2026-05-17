Örömünnepre készültek Kisvárdán az ETO FC Győr csapatának szurkolói szombat este. A várost ellepték a győri drukkerek, a mérkőzés iránt olyan hatalmas volt az érdeklődés, hogy az alig háromezer férőhelyes Várkerti Stadionban még a hazai szektorokban is helyet kellett szorítani a vendégcsapat szimpatizánsainak. Az óriási lelkesedés teljesen érthető volt, hiszen a Győr egyetlen lépésre állt attól, hogy megszerezze fennállása ötödik bajnoki címét. Az egyesület legutóbb 2013-ban ért fel az NB I csúcsára, azóta viszont megjárta a poklot, a harmadosztályban is sínylődött, majd 2024 tavaszán Borbély Balázs vezetésével visszajutott az élvonalba. A feljutás óta csupán két év telt el, de nagyot fordult a világ a klub háza táján, és azt talán még a legoptimistább győri szurkolók sem gondolták volna, hogy szeretett csapatuk idén a bajnoki címért fog küzdeni a címvédő Fradival.

Az ETO FC Győr szurkolói szenzációs hangulatot csináltak Kisvárdán

Bajnok az ETO FC Győr, őrületes ünneplés Kisvárdán

Az ETO számára egyszerű volt a képlet: győzelem esetén biztosan megszerzi a bajnoki címet, minden más eredmény esetén a kisvárdai találkozóval egy időben zajló Fradi-ZTE mérkőzésre is figyelnie kell. A Rába-parti együttes szurkolói magabiztosan várták a sorsdöntő utolsó fordulót, akikkel szóba elegyedtünk, azok egyértelmű győzelmre számítottak.

Győrben ráadásul elképesztő fiesztára készültek, sőt, többen elárulták, hogy Kisvárdán sem fogják majd vissza magukat, amikor sor kerül az ünneplésre.

Sokan önfeledt italozással hangolódtak a mérkőzésre, és egyáltalán nem tartottak attól, hogy előre isznak majd a medve bőrére. A meccs azonban nem indult jól a vendégek számára, a Kisvárda az első percekben nekiesett a bajnokaspiránsnak, amelynek Samuel Petras kapus bravúrjaira volt szüksége, hogy ne kerüljön korán hátrányba.

Samuel Petrasnak akadt bőven védenivalója a Kisvárda elleni meccsen

Az ETO aztán idővel magához tért, de olyannyira, hogy az első komolyabb lehetőségét máris gólra váltotta az algériai Nadir Benbuali révén.

A gólöröm a vendégszektorban meglehetősen hevesre sikeredett, egy szurkoló az ujjongás közben a földre zuhant, őt hordágyon vitték a mentőautóhoz.

Egy másik győri drukker azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy berohant a pályára, a biztonságiak azonban fürgén közbeléptek és kivezették. Az ETO a félidőben megőrizte előnyét, a második játékrészben pedig ismét a Kisvárda kezdett jobban, aztán újfent változott a játék képe, és a vendégcsapat lezárhatta volna a legfontosabb kérdést. Petras mellett a hazaiak kapusa, Ilja Popovics sem unatkozott, fontos védéseket mutatott be, Schön Szabolcs lövését fantasztikus bravúrral hárította. A hosszabbításban a várdaiak egy tizenegyest is számonkértek a játékvezetőn Tóth Rajmund becsúszó szerelése után, de nem jártak sikerrel, a mérkőzés a Győr 1-0-s sikerét hozta és az ezzel járó bajnoki címet eredményezte.