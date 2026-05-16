Az ETO FC Győr csapata a 32. forduló után egypontos előnnyel vezette a tabellát a címvédő Ferencváros előtt. Borbély Balázs együttese a szezon utolsó mérkőzésén a Kisvárda otthonába látogatott, és már csak egyetlen lépésre volt attól hogy beteljesítse álmát az NB I megnyerésével. A győriek történetük ötödik bajnoki címének megszerzésére készültek, míg a zöld-fehérek sorozatban hét elsőség után maradhattak le a végső győzelemről. A listavezetőnek a három pont begyűjtése esetén nem kellett foglalkoznia a Fradi-ZTE mérkőzés végeredményével, azonban egy esetleges döntetlen vagy egy vereség már komoly aggodalomra adhatott okot az ETO-nak.

A mérkőzés iránt a győriek részéről óriási volt az érdeklődés, hiszen a csapat 2013 után nyerhette meg újra az NB I-et. A helyszínre érkezésünket követően hamar megtudtuk, hogy a hazai szektorba is adtak el jegyeket a győri dukkereknek: az alig 3000 férőhelyes Várkerti Stadion vendégszektorában nem fért volna el a sorsdöntő meccsre kilátogató több mint 1500 ETO-szurkoló.

Pazar hangulat fogadott minket a családias várdai környezetben, a Győr szimpatizánsai egyértelműen magabiztos sikert és az ezzel járó bajnoki győzelmet várták,

ám a mérkőzést megelőzően a hazaiak vezetőedzője, Révész Attila is leszögezte, hogy nem fogják félvállról venni a találkozót.

Ami a kezdőket illeti, Borbély Balázs szinte a legerősebb felállásban küldte pályára csapatát – a sérült Csinger Márk volt a legnagyobb hiányzó –, többek között ott volt a pályán a magyar válogatott Vitális Milán, valamint a házi góllövőlista éllovasa, az algériai Nadir Benbuali is.

Íme, az ETO kezdője: Petras – Schön, Miangue, Krpic, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Bíró Barnabás, Gavric – Benbuali.

Révész Attila az alábbi kezdőtizenegynek szavazott bizalmat: Popovics – Nagy K., Radmanovac, Chlumecky, Soltész – Popoola, Mbock – Jordanov, Melnik, Mesanovic – Bíró Bence.

Gyors ETO-gól, dráma a lelátón

Óriási elánnal kezdett a Kisvárda, amely az első percekben a kapuja elé szegezte a bajnokaspiránst. A 2. percben Soltész szép cselek után remek lövéssel kínálta meg Petrast, a győriek kapusának ezt követően Jordanov ismétlését is védenie kellett. Nem sokkal később Mesanovic kísérletét is hárította az ETO szlovák kapusa, a Kisvárda könnyedén vezetést szerezhetett volna már a meccs elején.

Fokozatosan kezdett magához térni az ETO, és a 10. percben az első komolyabb lehetőségét gólra is váltotta, felrobbantva ezzel a Várkerti Stadiont.

Szép bal oldali támadás után a középen érkező Benbuali elé került a labda, az algériai támadó pedig közelről nem hibázott. A vendégszektorban azonnal elcsattant néhány petárda, és egy szurkoló a gól ünneplése közben lezuhant, őt hordággyal vitték el, egy másik győri drukker pedig berohant a pályára. A kaotikus jeleneteknek a biztonságiak véget vetettek, a rövid közjáték után folytatódhatott a mérkőzés.