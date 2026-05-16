Az ETO FC Győr csapata a 32. forduló után egypontos előnnyel vezette a tabellát a címvédő Ferencváros előtt. Borbély Balázs együttese a szezon utolsó mérkőzésén a Kisvárda otthonába látogatott, és már csak egyetlen lépésre volt attól hogy beteljesítse álmát az NB I megnyerésével. A győriek történetük ötödik bajnoki címének megszerzésére készültek, míg a zöld-fehérek sorozatban hét elsőség után maradhattak le a végső győzelemről. A listavezetőnek a három pont begyűjtése esetén nem kellett foglalkoznia a Fradi-ZTE mérkőzés végeredményével, azonban egy esetleges döntetlen vagy egy vereség már komoly aggodalomra adhatott okot az ETO-nak.
Az ETO FC Győr szurkolói ünneplésre készültek
A mérkőzés iránt a győriek részéről óriási volt az érdeklődés, hiszen a csapat 2013 után nyerhette meg újra az NB I-et. A helyszínre érkezésünket követően hamar megtudtuk, hogy a hazai szektorba is adtak el jegyeket a győri dukkereknek: az alig 3000 férőhelyes Várkerti Stadion vendégszektorában nem fért volna el a sorsdöntő meccsre kilátogató több mint 1500 ETO-szurkoló.
Pazar hangulat fogadott minket a családias várdai környezetben, a Győr szimpatizánsai egyértelműen magabiztos sikert és az ezzel járó bajnoki győzelmet várták,
ám a mérkőzést megelőzően a hazaiak vezetőedzője, Révész Attila is leszögezte, hogy nem fogják félvállról venni a találkozót.
Ami a kezdőket illeti, Borbély Balázs szinte a legerősebb felállásban küldte pályára csapatát – a sérült Csinger Márk volt a legnagyobb hiányzó –, többek között ott volt a pályán a magyar válogatott Vitális Milán, valamint a házi góllövőlista éllovasa, az algériai Nadir Benbuali is.
Íme, az ETO kezdője: Petras – Schön, Miangue, Krpic, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Bíró Barnabás, Gavric – Benbuali.
Révész Attila az alábbi kezdőtizenegynek szavazott bizalmat: Popovics – Nagy K., Radmanovac, Chlumecky, Soltész – Popoola, Mbock – Jordanov, Melnik, Mesanovic – Bíró Bence.
Gyors ETO-gól, dráma a lelátón
Óriási elánnal kezdett a Kisvárda, amely az első percekben a kapuja elé szegezte a bajnokaspiránst. A 2. percben Soltész szép cselek után remek lövéssel kínálta meg Petrast, a győriek kapusának ezt követően Jordanov ismétlését is védenie kellett. Nem sokkal később Mesanovic kísérletét is hárította az ETO szlovák kapusa, a Kisvárda könnyedén vezetést szerezhetett volna már a meccs elején.
Fokozatosan kezdett magához térni az ETO, és a 10. percben az első komolyabb lehetőségét gólra is váltotta, felrobbantva ezzel a Várkerti Stadiont.
Szép bal oldali támadás után a középen érkező Benbuali elé került a labda, az algériai támadó pedig közelről nem hibázott. A vendégszektorban azonnal elcsattant néhány petárda, és egy szurkoló a gól ünneplése közben lezuhant, őt hordággyal vitték el, egy másik győri drukker pedig berohant a pályára. A kaotikus jeleneteknek a biztonságiak véget vetettek, a rövid közjáték után folytatódhatott a mérkőzés.
A 16. percben Schön növelhette volna az ETO előnyét, de Popovics nagyot védett, majd a túloldalon Melnik helyzeténél volt szükség újra Petras kapus közbeavatkozására. Ekkor már a Győr irányította a játékot, a 32. percben Benbuali léc alá tartó fejesét kellett kiszednie Popovicsnak, érett a vendégek második gólja. A félidő hajrájában némileg leült a tempó, sok szabálytalanság akasztotta meg a játék folyamatosságát, és úgy tűnt, az ETO számára elegendő, ha egygólos előnnyel vonul pihenőre. Így is lett, maradt a 0-1, a Győr csupán egy félidőre volt története ötödik bajnoki címétől.
A Győr lett az NB I bajnoka
Várdai helyzettel kezdődött a második játékrész, a hazai csapat a meccs elejéhez hasonlóan ezúttal is domináns játékstílust képviselve jött ki a pályára. A Győr sem akart teljesen ráülni az eredményre, Borbély Balázs együttese egy újabb góllal akár minden kérdést végleg lezárhatott volna. A Kisvárda-ETO meccsel párhuzamosan zajló Fradi-ZTE találkozón az 59. percben vezetést szereztek a zöld-fehérek, az akkori állás szerint a győrieknek is győzelem kellett a bajnoki címhez.
Ezt követően egy fokozattal feljebb kapcsolt a bajnoki éllovas, a 65. percben Schön remek cselek után lőhetett, de Popovics hihetetlen reflexmozdulattal
tolta a léc fölé a labdát.
A 73. percben is eldőlhetett volna a mérkőzés, egy szöglet után megint a várdaiak kapusa védett nagyot, a kipattanóból megeresztett lövés pedig elzúgott a felsőléc felett. A hajrában sorra követték egymást a kemény belépők, a feszültséget tapintani lehetett, a mérkőzésből már alig 10 perc volt hátra. A 85. percben a Kisvárda meglódult egy veszélyes kontrával, de Petras nagyszerű ütemben mozdult ki a kapujából és a lelátóra bombázta a labdát, megelőzve ezzel a hazaiak támadóját, aki ziccerben léphetett volna ki. A Fradi ekkor már 2-0-ra vezetett, egy várdai gól porrá zúzhatta volna a győriek bajnoki álmait.
A hosszabbításban felhördült az egész stadion, miután egy hazai játékos, Blogun gyanús körülmények között esett el a 16-oson belül, de nem történt szabálytalanság.
Több gól végül már nem esett, a Győr 1-0-ra legyőzte a Kisvárdát, ezzel fennállása ötödik bajnoki címét szerezte meg,
és megtörte a Fradi hét szezon óta tartó sorozatát. A lefújást követően ellepték a pályát az önfeledten ünneplő győriek, a Várkerti Stadionban a tetőfokára hágott az őrületes hangulat.
