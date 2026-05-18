Az ETO FC Győr Nadir Benbuali góljával 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel az NB I 2025/2026-os szezonjának bajnoka lett. Ahogyan beszámoltunk róla, az első félidőben egy szurkoló lezuhant a lelátóról, egy másik drukker pedig berohant a pályára. Azóta újabb hírek érkeztek a győri drukkerekről, és kiderült, hogy hárman is megsérültek a mérkőzés alatt és az ünneplés idején.

Az ETO FC Győr szurkolói beözönlöttek a pályára és önfeledten ünnepelték a bajnoki címet

Mi történt az ETO FC Győr szurkolóival?

Benbuali 10. percben lőtt gólját követően rövid időre megállt a játék a Kisvárda-ETO meccsen. Az egyik vendégdrukker a gól ünneplése közben a lelátóról fejjel a földre esett. Őt hordággyal vitték el a mentősök, majd a kisvádai kórházban gyorsan ellátták, és később az ünneplő társaival haza is ért. A Nemzeti Sport értesülései szerint a sérült szurkoló öccse azonnal rohant a lelátó mögött a mentőautóhoz a testvére állapotáról érdeklődni, ám a biztonságiak összekeverték azzal az ETO-drukkerrel, aki beszaladt a pályára szólni, hogy állítsák le a mérkőzést.

A félreértés során az ártatlan, csupán a testvéréért aggódó szurkolót hatan teperték le a földre,

majd végül visszatérhetett a lelátóra, miután megtudta, hogy bátyjával nem lesz komoly gond.

Emlékezetes ünneplés vette kezdetét a pályán a lefújást követően

Később az is kiderült, hogy a mérkőzés után is leestek ketten, az egyiküknek a lába fájt, a másikuk pedig nagyon balszerencsés volt:

a fejével a reklámtáblát találta el, és a hasfala is megsérült, őt csigolyatörés gyanújával szállították kórházba.

Az ETO labdarúgói és drukkerei az NB I-es diadalt később odahaza is megünnepelték, Győrben a saját stadionjukban is együtt örülhettek a szurkolók a focistákkal, akik átvehették a bajnoki trófeát.