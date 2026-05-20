Vitális Milán rangos elismerésben részesült. Az ETO FC hatszoros magyar válogatott középpályása lett a labdarúgó NB I 2025/2026-os idényének legjobb játékosa.

Az ETO FC futballistája az értékes elismerést a RangAdó-díjátadón vehette át kedden az M4 Sport stúdiójában. Vitális Milán kiemelte: különleges év áll mögötte, hiszen megnősült, bemutatkozott a válogatottban, csapatával bajnoki címet nyert, most pedig az év játékosa díjat is átvehette. Hozzátette, az elismerés az egész csapat sikere, amely szerinte már az NB II-ben, Borbély Balázs vezetőedző kinevezésével kezdődött.

Az ETO FC középpályása, Vitális Milán lett az NB I legjobb játékosa
Fotó: Mirkó István

Tarolt az ETO FC: Vitális a legjobb játékos, Borbély a legjobb edző

A válogatott középpályás szerint az ETO erejét jól mutatja, hogy az elmúlt időszakban nem szenvedtek súlyos vereséget, és bízik benne, hogy a következő idényben is sikeresek lesznek.

A RangAdón az év edzőjének járó díjat is kiosztották, az elismerést a bajnok győriek vezetőedzője, Borbély Balázs kapta. 

A tréner elmondta, még mindig a bajnoki cím ünneplésének hatása alatt áll, ugyanakkor már a Bajnokok Ligája-selejtező kihívásaira készül. 

Kiemelte, hogy a nemzetközi kupában az egész magyar labdarúgást képviselik majd.

Borbély szerint csapata már a tavalyi Konferencia-liga-selejtező során jelezte, hogy komoly riválisa lehet a Ferencvárosnak. Úgy fogalmazott, a Groupama Arénában aratott tavaszi győzelem után érezte először igazán, hogy az ETO felzárkózott a Fradi mellé, a hazai siker pedig a szezon hajrájában különösen sokat ért.

Borbély Balázs lett a legjobb edző
Fotó: Mirkó István

Az idény felfedezettje a debreceni Szűcs Tamás lett, míg a legjobb játékvezetőnek Rúsz Mártont választották. A legsportszerűbb csapat díját az MTK Budapest kapta, a legszebb gólt pedig Galambos János, a Paksi FC fiatal játékosa szerezte a Kisvárda ellen.

A gólkirályi címen Lukács Dániel és Aljosa Matko osztozott 17-17 találattal.

