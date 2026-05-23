Umathum Ádám három idényben szerepelt az Ifjúsági Bajnokok Ligájában, a legutóbbi szezonban pedig gólt is szerzett a sorozatban. Bár az NB I-ben még nem mutatkozott be, az NB II-ben már stabil játékosnak számított: a Csákvár színeiben 26 mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett. A 190 centiméter magas belső védő elárulta: már hónapokkal ezelőtt hallott az ETO érdeklődéséről.

Umathum Ádám lett az ETO első nyári igazolása

„Az őszi idény vége felé hallottam először az ETO érdeklődéséről, nem meglepő, hogy ezek után a menedzseremmel együtt igyekeztünk minél előbb pontot tenni az átigazolás végére.” A fiatal játékos szerint az érzelmi kötődés mellett a klub szakmai projektje is fontos szerepet játszott a döntésében.

„Nagyon tetszett az a projekt, amelyet a vezetők felvázoltak nekem. Ha megnézzük, hogy az elmúlt két idényben milyen utat járt be a csapat, valamint hogy mennyit fejlődtek az itt futballozó játékosok, akkor nem kell sokáig magyaráznom, miért döntöttünk az ETO mellett.”

Umathum már a bajnoki hajrá alatt tudta, hogy Győrben folytatja pályafutását, ezért különösen figyelte a klub szereplését.

„A győri drukkerekhez hasonlóan nekem is óriási örömet jelentett a bajnoki cím elhódítása, ám egy bajnokcsapatban futballozni nagy kihívás és nagy felelősség is.”

A fiatal hátvéd szerint az ETO céljai egyértelműek a következő idényben is.

„Mind a hazai, mind a nemzetközi porondon szeretnénk bajnokcsapathoz méltóan szerepelni.”