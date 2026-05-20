Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ez már a világháború előszele? Putyin és Kína megüzente, amitől az egész világ tartott

Érdekes

Már a fiatalokat is veszélyezteti a halálos kór – megfejtették az okokat

Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő szurkolói videó került fel az internetre. A labdarúgó Európa-liga szerdai fináléjára tartó Aston Villa-drukkerek megállítottak egy munkáját végző kajafutárt, s vélhetően anyagi kárt okoztak neki.

A Liverpool legyőzése után Isztambulba utazott az Aston Villa, hogy 1982 után ismét európai kupát helyezhessen a vitrinbe. Unai Emery csapata az Európa-liga fináléjában a Freiburg ellen lépett pályára, s ahogyan az várható volt, a birminghami együttes szurkolói már a kezdősípszó előtt letették a névjegyüket Törökországban.

Aston Villa-szurkolók az Európa-liga döntőjén
Aston Villa-szurkolók az Európa-liga döntőjén
Fotó: ARIFE KARAKUM / ANADOLU

Kajafutár is bánta az Európa-liga döntőjét

Az Aston Villa szurkolói láthatóan rendesen megünnepelték, hogy csapatuk bejutott a második legrangosabb európai kupasorozat fináléjába, s már a mérkőzés kezdete előtt ellepték Isztambul városát. A hangolódást vélhetően egy ottani kajafutár bánta a legjobban, akit megállítottak az ittas drukkerek, majd megfosztották őt a kiszállításra váró ételtől.

Az internetre felkerült videó nagy nézettségre tett szert, és sokakban ellenszenvet váltott ki a szurkolók botrányos viselkedése.

Szégyenletes viselkedés az út közepén. Több tiszteletet érdemel a város és annak lakói”

− írta egy felhasználó X-en, de akadt olyan is, aki szimplán feltett egy költői kérdést, miszerint mi lenne akkor, ha ezt törökök csinálták volna Angliában.

A döntőről készült beszámolónkat később olvashatja el!

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!