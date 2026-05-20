A Liverpool legyőzése után Isztambulba utazott az Aston Villa, hogy 1982 után ismét európai kupát helyezhessen a vitrinbe. Unai Emery csapata az Európa-liga fináléjában a Freiburg ellen lépett pályára, s ahogyan az várható volt, a birminghami együttes szurkolói már a kezdősípszó előtt letették a névjegyüket Törökországban.

Aston Villa-szurkolók az Európa-liga döntőjén

Fotó: ARIFE KARAKUM / ANADOLU

Kajafutár is bánta az Európa-liga döntőjét

Az Aston Villa szurkolói láthatóan rendesen megünnepelték, hogy csapatuk bejutott a második legrangosabb európai kupasorozat fináléjába, s már a mérkőzés kezdete előtt ellepték Isztambul városát. A hangolódást vélhetően egy ottani kajafutár bánta a legjobban, akit megállítottak az ittas drukkerek, majd megfosztották őt a kiszállításra váró ételtől.

Aston Villa fans who came to Istanbul for the Europa League final were caught stealing food from a delivery rider.



Disgraceful behaviour in the middle of the street.

Respect the people, respect the city. #Istanbul #AstonVilla #EuropaLeague #Turkiye #FootballNews #UEFA… pic.twitter.com/LqLqikYygM — Ercan Ozcan (@erozcn) May 20, 2026

Az internetre felkerült videó nagy nézettségre tett szert, és sokakban ellenszenvet váltott ki a szurkolók botrányos viselkedése.

Szégyenletes viselkedés az út közepén. Több tiszteletet érdemel a város és annak lakói”

− írta egy felhasználó X-en, de akadt olyan is, aki szimplán feltett egy költői kérdést, miszerint mi lenne akkor, ha ezt törökök csinálták volna Angliában.

