A Liverpool legyőzése után Isztambulba utazott az Aston Villa, hogy 1982 után ismét európai kupát helyezhessen a vitrinbe. Unai Emery csapata az Európa-liga fináléjában a Freiburg ellen lépett pályára, s ahogyan az várható volt, a birminghami együttes szurkolói már a kezdősípszó előtt letették a névjegyüket Törökországban.
Kajafutár is bánta az Európa-liga döntőjét
Az Aston Villa szurkolói láthatóan rendesen megünnepelték, hogy csapatuk bejutott a második legrangosabb európai kupasorozat fináléjába, s már a mérkőzés kezdete előtt ellepték Isztambul városát. A hangolódást vélhetően egy ottani kajafutár bánta a legjobban, akit megállítottak az ittas drukkerek, majd megfosztották őt a kiszállításra váró ételtől.
Az internetre felkerült videó nagy nézettségre tett szert, és sokakban ellenszenvet váltott ki a szurkolók botrányos viselkedése.
Szégyenletes viselkedés az út közepén. Több tiszteletet érdemel a város és annak lakói”
− írta egy felhasználó X-en, de akadt olyan is, aki szimplán feltett egy költői kérdést, miszerint mi lenne akkor, ha ezt törökök csinálták volna Angliában.
A döntőről készült beszámolónkat később olvashatja el!
- Kapcsolódó tartalom