Alig egy félidőt kellett várni a finálé első találatára. Youri Tielemans, az Aston Villa belga középpályás szerzett vezetést a labdarúgó Európa-liga isztambuli döntőjében, majd a féliő vége előtt az argentin Emiliano Buendía növelte a birminghami csapat előnyét. A fordulás után az eldöntötte a meccset Unai Emery csapata, ugyanis az 58. percben az angol válogatott Morgan Rogers is betalált.

Youri Tielemans 2023-ban szerződött az Aston Villához, amely mezét azóta 133 tétmérkőzésen húzhatta magára, a legfontosabb, tizedik gólját pedig vélhetően a Freiburg elleni Európa-liga-döntőben szerezte.

Tielemans szerzett vezetést az Európa-liga-döntőben
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Bedarálta ellenfelét az Aston Villa az Európa-liga-döntőjében

A német Freiburg az első félidőben jól tartotta magát esélyesebbnek vélt ellenfele ellen, de aztán a 41. percben szöglethez jutottak az angolok, s Youri Tielemans egy káprázatos kapáslövéssel szerezte meg a vezetést. 

A németek gondjai pedig megduplázódtak, hiszen még az első félidő utolsó percében Emiliano Buendía is bevette Noah Atubolu kapuját egy hasonlóan szép találattal.

A fordulás után a birminghami csapat nem lassított, az 58. percben egy kontrából eldöntötte a mérkőzést. A második gólt szerző Buendía kapott labdát a bal szélen, a középre lőtt labdájára Rogers robbant be a rövid oldalon, és három méterről a kapuba pöckölte azt (0-3). 

Európa-liga, döntő
Freiburg (német)-Aston Villa (angol) 0-3 (0-2)

