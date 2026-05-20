Youri Tielemans 2023-ban szerződött az Aston Villához, amely mezét azóta 133 tétmérkőzésen húzhatta magára, a legfontosabb, tizedik gólját pedig vélhetően a Freiburg elleni Európa-liga-döntőben szerezte.
Bedarálta ellenfelét az Aston Villa az Európa-liga-döntőjében
A német Freiburg az első félidőben jól tartotta magát esélyesebbnek vélt ellenfele ellen, de aztán a 41. percben szöglethez jutottak az angolok, s Youri Tielemans egy káprázatos kapáslövéssel szerezte meg a vezetést.
A németek gondjai pedig megduplázódtak, hiszen még az első félidő utolsó percében Emiliano Buendía is bevette Noah Atubolu kapuját egy hasonlóan szép találattal.
A birminghamiek második találatát ide kattintva tekintheti meg!
A fordulás után a birminghami csapat nem lassított, az 58. percben egy kontrából eldöntötte a mérkőzést. A második gólt szerző Buendía kapott labdát a bal szélen, a középre lőtt labdájára Rogers robbant be a rövid oldalon, és három méterről a kapuba pöckölte azt (0-3).
Az Aston Villa harmadik gólját ide kattintva tekintheti meg!
Európa-liga, döntő
Freiburg (német)-Aston Villa (angol) 0-3 (0-2)
- Kapcsolódó tartalom