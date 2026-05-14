Miután Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója bejelentette, hogy a csatorna a 2027/28-as idénytől kezdve megszerezte a labdarúgó Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját, kiderült, hogy 2027-től a Sport TV felületein lehet követni az Európa-liga és a Konferencialiga legfontosabb rangadóit.

Varga Barnabás a Fradi Európa-liga-mérkőzésén

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az Európa-liga és Konferencialiga döntője is átköltözött

Ahogyan arról a Sport TV is beszámolt, a magyar bajnoki rekorder Ferencváros a 2021-2022-es szezon óta mind az öt idényben részt vett az Európa-liga vagy a Konferencialiga valamelyikében, és ötből négyszer az egyenes kieséses szakaszba is eljutott. Persze a jogok megszerzésével nemcsak a magyar csapatokat közvetítheti, hanem a legnagyobb rangadókat és a két alacsonyabban rangsorolt döntőt is.

Nagy öröm számunkra, hogy az európai klubfutball két presztízssorozatának, az Európa-ligának és a Konferencialigának a mérkőzéseit is közvetítjük majd. Amellett, hogy minden évben láthatunk ezekben igazi sztárcsapatokat, itt van a legnagyobb esély magyar részvételre, ami az elmúlt nyolc szezonban hétszer meg is történt! ”

„Magyar induló nélkül is különleges ez a jog, de ha egy hazai csapatot elkísérhetünk egy ilyen kalandra, az mindannyiunk számára óriási büszkeség lesz” − fogalmazott Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője.

Fontos kiemelni, hogy ez nem a soron következő szezonra érvényes, egy évig még marad minden a mostani felállás szerint.