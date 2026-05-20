Szerdán este Isztambulban rendezik az Európa-liga döntőjét, amelyben az Aston Villa és a Freiburg csap össze egymással. A német klub története során először játszik európai kupafináléban, míg a birminghami együttes a régmúlt dicsőségét idézné meg újra.

Unai Emery, az Európa-liga négyszeres győztes rekordedzője az Aston Villa edzését vezeti Isztambulban, ahol ötödik trófeájára készül a sorozatban

Az Aston Villa 1982-ben, azaz 44 éve elhódította a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, majd 1983 januárjában a Szuperkupát is, az 1996-os Ligakupa-siker óta azonban egyetlen trófea sem került a vitrinjébe. Abban, hogy a klub ismét az angol és az európai élmezőny közelébe emelkedett, elévülhetetlen érdemei vannak Unai Emerynek.

Az Európa-liga-döntők specialistája

A spanyol vezetőedző a második számú európai kupasorozat specialistájának számít: négy Európa-liga-győzelmével csúcstartó, háromszor a Sevillával, egyszer pedig a Villarreal élén ért fel a csúcsra. Emellett egy döntőt el is veszített, még az Arsenal kispadján, 2019-ben.

És itt jön a kvízkérdés: Mi az az ötbetűs szó, amely végigkíséri Emery Európa-liga-sikereit, és szerdán ismét főszerepet kaphat? A megfejtés: Villa.

Emery eddigi négy Európa-liga-diadalából három a Sevilla, egy a Villarreal kispadján született, most pedig az Aston Villa élén szerezheti meg ötödik trófeáját a sorozatban. Vagyis a különös szójáték szerint a spanyol edző eddig csak „Villákkal” nyert Európa-ligát — Isztambulban pedig folytathatja ezt a furcsa, de annál látványosabb sorozatot.

„Vannak saját tapasztalataim ebben a sorozatban, de a futballban minden, amit korábban csináltál, bármennyire is fantasztikus, már megtörtént. Most egy új fejezet kezdődik, és én is egy új fejezetet szeretnék írni” – fogalmazott Emery a döntő előtt.

Aston Villa: vissza a régi európai dicsőséghez

Az Aston Villa önbizalommal érkezhet a fináléra, hiszen a hétvégén 4–2-re legyőzte a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolt. A birminghami klub számára a döntő nemcsak egy újabb európai siker lehetőségét jelenti, hanem annak bizonyítását is, hogy Emery irányításával valóban visszatért a kontinens meghatározó csapatai közé.

Miért pont az Európa-liga Emery terepe?

Unai Emery nem véletlenül lett az Európa-liga történetének legsikeresebb edzője. A spanyol tréner legnagyobb erénye az aprólékos felkészülés: nem egyetlen futballfilozófiát erőltet rá minden ellenfélre, hanem meccsről meccsre keresi meg a rivális gyenge pontjait. Ez különösen sokat ér egy olyan sorozatban, ahol a kieséses párharcokban és az egymeccses döntőben a részletek dönthetnek. Az UEFA friss taktikai elemzése is Emery európai rutinját, ellenfélre szabott terveit és menet közbeni alkalmazkodását emeli ki, míg az Aston Villa játékosai szerint a vezetőedző videós elemzései, pontos instrukciói és mentális felkészítése adnak különleges önbizalmat a csapatnak. Ezért lett az Európa-liga Emery igazi vadászterülete: a sorozatban nemcsak sztárokra, hanem türelemre, fegyelemre, jó reakciókra és tökéletesen időzített taktikai húzásokra van szükség. Ezekben pedig a spanyol edző a modern európai futball egyik legjobbja.

Freiburg: történelmi döntő és BL-esély

A Freiburg számára szintén történelmi lehetőség a szerdai mérkőzés. A német együttes korábban még soha nem játszott európai kupadöntőt, most viszont nemcsak első nagy nemzetközi trófeáját szerezheti meg, hanem az Európa-liga megnyerésével a következő idény Bajnokok Ligája-mezőnyébe is bejuthat.