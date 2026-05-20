Szerdán este Isztambulban rendezik az Európa-liga döntőjét, amelyben az Aston Villa és a Freiburg csap össze egymással. A német klub története során először játszik európai kupafináléban, míg a birminghami együttes a régmúlt dicsőségét idézné meg újra.
Az Aston Villa 1982-ben, azaz 44 éve elhódította a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, majd 1983 januárjában a Szuperkupát is, az 1996-os Ligakupa-siker óta azonban egyetlen trófea sem került a vitrinjébe. Abban, hogy a klub ismét az angol és az európai élmezőny közelébe emelkedett, elévülhetetlen érdemei vannak Unai Emerynek.
Az Európa-liga-döntők specialistája
A spanyol vezetőedző a második számú európai kupasorozat specialistájának számít: négy Európa-liga-győzelmével csúcstartó, háromszor a Sevillával, egyszer pedig a Villarreal élén ért fel a csúcsra. Emellett egy döntőt el is veszített, még az Arsenal kispadján, 2019-ben.
És itt jön a kvízkérdés: Mi az az ötbetűs szó, amely végigkíséri Emery Európa-liga-sikereit, és szerdán ismét főszerepet kaphat? A megfejtés: Villa.
Emery eddigi négy Európa-liga-diadalából három a Sevilla, egy a Villarreal kispadján született, most pedig az Aston Villa élén szerezheti meg ötödik trófeáját a sorozatban. Vagyis a különös szójáték szerint a spanyol edző eddig csak „Villákkal” nyert Európa-ligát — Isztambulban pedig folytathatja ezt a furcsa, de annál látványosabb sorozatot.
„Vannak saját tapasztalataim ebben a sorozatban, de a futballban minden, amit korábban csináltál, bármennyire is fantasztikus, már megtörtént. Most egy új fejezet kezdődik, és én is egy új fejezetet szeretnék írni” – fogalmazott Emery a döntő előtt.
Aston Villa: vissza a régi európai dicsőséghez
Az Aston Villa önbizalommal érkezhet a fináléra, hiszen a hétvégén 4–2-re legyőzte a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolt. A birminghami klub számára a döntő nemcsak egy újabb európai siker lehetőségét jelenti, hanem annak bizonyítását is, hogy Emery irányításával valóban visszatért a kontinens meghatározó csapatai közé.
Miért pont az Európa-liga Emery terepe?
Unai Emery nem véletlenül lett az Európa-liga történetének legsikeresebb edzője. A spanyol tréner legnagyobb erénye az aprólékos felkészülés: nem egyetlen futballfilozófiát erőltet rá minden ellenfélre, hanem meccsről meccsre keresi meg a rivális gyenge pontjait. Ez különösen sokat ér egy olyan sorozatban, ahol a kieséses párharcokban és az egymeccses döntőben a részletek dönthetnek. Az UEFA friss taktikai elemzése is Emery európai rutinját, ellenfélre szabott terveit és menet közbeni alkalmazkodását emeli ki, míg az Aston Villa játékosai szerint a vezetőedző videós elemzései, pontos instrukciói és mentális felkészítése adnak különleges önbizalmat a csapatnak. Ezért lett az Európa-liga Emery igazi vadászterülete: a sorozatban nemcsak sztárokra, hanem türelemre, fegyelemre, jó reakciókra és tökéletesen időzített taktikai húzásokra van szükség. Ezekben pedig a spanyol edző a modern európai futball egyik legjobbja.
Freiburg: történelmi döntő és BL-esély
A Freiburg számára szintén történelmi lehetőség a szerdai mérkőzés. A német együttes korábban még soha nem játszott európai kupadöntőt, most viszont nemcsak első nagy nemzetközi trófeáját szerezheti meg, hanem az Európa-liga megnyerésével a következő idény Bajnokok Ligája-mezőnyébe is bejuthat.
A Bundesliga hetedik helyezettjeként a Freiburg alapesetben a Konferencia-ligára szerzett indulási jogot, így a finálé tétje a klub számára különösen nagy. A német csapat ráadásul jó formában hangolt a döntőre: a hétvégén 4–1-re legyőzte Gulácsi Péter és Willi Orbán együttesét, az RB Leipziget.
„Ez futball, egy döntő, ami egyetlen meccs, szóval bármi megtörténhet. Néha egy esélytelenebb is legyőzheti a favoritot” – mondta Matthias Ginter, utalva arra, hogy az Aston Villa számít a párharc esélyesebb csapatának.
Julian Schuster már döntőig vitte a Freiburgot
Julian Schuster 2024-ben vette át a Freiburg irányítását a klubot 12 éven át vezető Christian Streich után. Irányításával az együttes szintet lépett: első idényében ötödik lett a Bundesligában, a második szezonban pedig magabiztos meneteléssel eljutott az Európa-liga döntőjéig. Ez már önmagában is klubtörténeti eredmény, hiszen a Freiburg korábban legjobb szerepléseként 2023-ban és 2024-ben is csak a nyolcaddöntőig jutott a sorozatban.
„A nyomást pozitívként élem meg, mert kihívást jelent. Arra sarkall, hogy szembenézzek vele, és mindent megtegyek a feladat sikeres elvégzéséért. Pontosan ez a futball ereje, inspirálhatja és összehozhatja az embereket. Csodálatos érzés, amit most nagyon élvezünk” – mondta Schuster a döntő előtt.
Az Európa-liga döntőjét szerdán 21 órától rendezik a Besiktas stadionjában, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.