A Chelsea számára a Manchester City elleni FA-kupa-döntő volt az utolsó esély, hogy a londoni együttes kiharcolja az európai kupaindulást a következő szezonra. Az idei finálé azonban finoman szólva sem hozott túl színvonalas mérkőzést.

Nyolcadik alkalommal diadalmasodott a Manchester City az FA-Kupa döntőjében

A Manchester City nyerte a 145. FA-kupa döntőt

A londoni Wembleyben 83 337 néző előtt játszott mérkőzés egyetlen gólját Antoine Semenyo szerezte a 72. percben, ami méghozzá meglehetősen látványosra sikerült – Erling Haaland passza után sarokkal talált be.

A találkozó azonban összességében rendkívül kevés helyzetet és kevés izgalmat hozott. A Chelsea-nek hét kapura lövése volt a 145. FA-kupa fináléban, de a City kapuját védő James Traffordnak egyetlen védést sem kellett bemutatni. Pep Guardiola együttesének is csupán kilenc próbálkozása volt, az Opta adatai szerint az elmúlt kétévtizedben ezen a kupadöntőn volt a legkevesebb a kapuralövések száma.

A manchesteri együttes sorozatban negyedik döntőjét játszotta, összességében a tizenötödiket, és a nyolcadik sikerét érte el. A két csapat egyébként most találkozott egymással először a legrangosabb angol kupasorozat fináléjában.

Eredmény, FA Kupa döntő:

Manchester City-Chelsea 1-0 (0-0)