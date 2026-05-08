Mély megrendüléssel fogadta a magyar futballközvélemény Fazekas László halálhírét. Az olimpiai bajnok, 92-szeres válogatott labdarúgó 78 éves korában hunyt el hosszan tartó, súlyos betegséget követően. A legendás támadó életének utolsó éveit Belgiumban töltötte, és kiderült, ott is vesznek tőle végső búcsút. A szomorú hírt elsőként a belga Royal Antwerp közölte hivatalos felületein. A klub különösen fontos szerepet játszott Fazekas László életében, hiszen 1980 és 1984 között játékosként erősítette az együttest, később pedig edzőként is dolgozott Antwerpenben 1995-ben és 1996-ban. Belgium így nemcsak karrierjének egyik meghatározó állomása volt, hanem második otthonává is vált.

Fazekas László Brasschaatban hunyt el, ahol családjával hosszú ideje élt. Özvegye, Sallai Judit a Borsnak nyilatkozva elmondta: férjét szűk családi körben helyezik örök nyugalomra a brasschaati Rustoord temetőben. A család a nyilvánosság kizárásával szeretne búcsút venni a legendás futballistától, ezért a temetés pontos időpontját sem hozták nyilvánosságra.

Fazekas László évtizedekig élt Belgiumban
Fotó: Németh Ferenc

Fazekas László temetése Belgiumban lesz

„Csendben és méltósággal távozott közülünk, szerettei körében. A búcsúztatás szűk családi körben a brasschaati Rustoord temetőben történik” – fogalmazott Fazekas özvegye. Hozzátette azt is, hogy a korábbi klasszis méltó sírköve a következő két hónapban készülhet el.

Sallai Judit és Fazekas László kapcsolata több mint fél évszázadon át tartott: 1972 óta éltek együtt. Gyermekeik – Lili, Éva és Caroline – szintén Belgiumban élnek, Caroline pedig már ott született.

Fazekas László neve örökre összeforrt az Újpesti Dózsa aranykorával és a magyar labdarúgó-válogatott történetével. A kiváló támadó 92 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, amellyel a válogatottsági örökrangsor hatodik helyén áll. Pályafutása során olimpiai bajnoki címet nyert, technikás, gyors és rendkívül gólerős játékával generációk kedvencévé vált.

