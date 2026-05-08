Fazekas László Brasschaatban hunyt el, ahol családjával hosszú ideje élt. Özvegye, Sallai Judit a Borsnak nyilatkozva elmondta: férjét szűk családi körben helyezik örök nyugalomra a brasschaati Rustoord temetőben. A család a nyilvánosság kizárásával szeretne búcsút venni a legendás futballistától, ezért a temetés pontos időpontját sem hozták nyilvánosságra.

Fazekas László temetése Belgiumban lesz

„Csendben és méltósággal távozott közülünk, szerettei körében. A búcsúztatás szűk családi körben a brasschaati Rustoord temetőben történik” – fogalmazott Fazekas özvegye. Hozzátette azt is, hogy a korábbi klasszis méltó sírköve a következő két hónapban készülhet el.

Sallai Judit és Fazekas László kapcsolata több mint fél évszázadon át tartott: 1972 óta éltek együtt. Gyermekeik – Lili, Éva és Caroline – szintén Belgiumban élnek, Caroline pedig már ott született.

Fazekas László neve örökre összeforrt az Újpesti Dózsa aranykorával és a magyar labdarúgó-válogatott történetével. A kiváló támadó 92 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, amellyel a válogatottsági örökrangsor hatodik helyén áll. Pályafutása során olimpiai bajnoki címet nyert, technikás, gyors és rendkívül gólerős játékával generációk kedvencévé vált.