A magyar futballrajongók megrendülve olvasták a szerdai hírt, miszerint Fazekas László, 92-szeres magyar válogatott labdarúgó 78 éves korában elhunyt, hosszan tartó súlyos betegség után. Később kiderült, a magyar olimpiai bajnokot Belgiumban, azon belül is Brasschaatban helyezik végső nyugalomra, ami nem is lehet véletlen, hiszen a Royal Antwerpet játékosként és edzőként is szolgálta.

Pénteken vettek végső búcsút Fazekas Lászlótól

Fazekas László temetése szűk családi körben zajlott

Fazekast május 8-án, két nappal a halálhíre bejelentése után kísérték el utolsó útjára a brasschaati Rustoord temetőben. Az Újpest legendás támadóját szűk családi körben helyezték végső nyugalomra, a temetésen csak a felesége Judit, lányai Lili, Éva és Caroline, valamint az unokája, Angelina vettek részt − írta meg szombat délután a Bors.

Hozzátették, hogy a legendás futballistát fehér, zárt koporsóban helyezték el, kedvenc együttesének, a The Beatles dallamaira.

Fazekas László fehér koporsóban helyezték örök nyugalomra

A kiváló támadó 92 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, amellyel a válogatottsági örökrangsor hatodik helyén áll. Pályafutása során olimpiai bajnoki címet nyert, technikás, gyors és rendkívül gólerős játékával generációk kedvencévé vált.