Egy külön cikkben sorolhatnám, hogy mi mindent nyert a hosszú, eredményes pályafutása során Fazekas László, az újpestiek és a Royal Antwerpen kiválósága, aki a magyar válogatottban is alapembernek számított. Sorozatban elhódított magyar bajnoki címek, európai ezüstcipő, olimpiai aranyérem, belga házi gólkirályi cím és a "magyar varázsló" becenév, amely Antwerpenben ragadt rá. Nem mellesleg, az Antwerpen Facebook-oldalát szerdán délután ellepték a részvétet és Fazekas nagyságát méltató kommentek, ráadásul még a rivális első osztályú klubok hivatalos oldalai is megszólaltak, csupa szépet írva Fazekasról.

Fazekas László: az alázat és a szerénység mintaképe

Két dolgot kevesen tudnak a 78 évesen elhunyt legendáról, az egyik egy meccshez, a másik a válogatotthoz kapcsolódik. Kezdjük az elsővel, és itt meg kell jegyezzem, valahol érdekes fintora a sorsnak, hogy május 6-án érkezett a szörnyű hír a haláláról, és május 15-én, bő egy hét múlva, kereken az 50. évfordulóját ünneplik az újpesti szurkolók annak, hogy a kettős rangadók történetének legtöbb gólját hozó mérkőzésén, 1976-ban a Népstadionban az Újpest 8-3-ra győzte le a szintén remek erőkből álló ősi riválist, a Ferencvárost.

Aki látta ezt a meccset, az sosem feledi, de sajnos az utókor már nem nézheti meg újra, mivel a legenda szerint a Magyar Televíziónál mezőgazdasági szakműsorokkal törölték le a rangadókat és ez a találkozó is áldozatul esett a költséghatékonyság álarca mögé rejtett, lényegében barbarizmusnak. Ezen az összecsapáson

Fazekas egymaga öt, azaz öt gólt lőtt a Fradinak, ezzel kapcsolatban Dunai Antal, a lila-fehérek korábbi ezüstcipős, olimpiai bajnok ikonja elmondta, hogy meccs közben a zöld-fehér játékosok a csatársort, őket kérték, hogy most már álljanak le, Dunaiék meg mosolyogva csak annyit mondtak, hogy ezt beszéljék meg Fazekassal.

Érdekesség, hogy amikor Újpesten, egy legendáknak szervezett összejövetelen erről kérdeztük Fazekast, azt mondta, hogy természetesen ez az egyik meccse, amit kiemelne a karrierjéből, de emellett: „Volt még egy igen fontos kupamérkőzés itt, amikor 5–2-re kikaptunk a belga bajnoktól, az FC Bruges-től. Majd két hétre rá a visszavágón 3–0-ra nyertünk, és akkor bejutottunk a négy közé, és ott két gólt rúgtam a Bruges-nek. Érdekes módon 11 év múlva kijutottam a belga bajnokságba, és ott az első bajnoki mérkőzésen hármat rúgtam nekik. Tényleg ez a sorsnak az iróniája, hogy vannak ilyen véletlenek."