Az épületben két gázpalack volt, így a robbanás veszélye is fennállt. A tűzoltók azonban időben és biztonságosan eltávolították őket, azonban még ennek ellenére sem sikerült megfékezni a hatalmas tragédiát. Szombatra virradó éjszaka ütött ki tűz az albertirsai házban, a család házából és két autójából szinte semmi sem maradt. Feczesin Róbert is megszólalt.

Feczesin feleségének családja szinte mindenét elveszítette

Feczesin Róbert a Blikknek foglalta össze, mi történt a megrázó éjszaka: „Odaveszett lényegében mindenük... 60 év munkája, a ház, amit még saját kezükkel építettek fel”.

Egyelőre még nem tudni, mi okozta a tüzet. Korábban a tűzoltók, majd a kárszakértő is azt mondta, hogy valószínűleg a napelemes rendszer inverterénél csaphattak fel a lángok, de teljes bizonyossággal ezt nem lehet kijelenteni”

– magyarázta Feczesin, aki kétszer is gólkirályi címet szerzett a Magyar Kupában, valamint kétszer nyerte meg az NB I. aktuális kiírását a Debreceni VSC csapatával, majd a Videotonnal.

Feczesin feleségének, Kelemen Henriettának testvére szintén a telken élt két kisgyermekkel, a központi ház mellett kialakított épületben, amely szintén lakhatatlanná vált. Nekik is mindenük odaveszett.

„Heni számára különösen fájdalmas volt látni, ahogy a szülei és testvéréék mindenüket elveszítik. Azt gondolom, ez mindenkit mélyen megérintene. Mi Budapesten élünk, de amint telefonon értesítettek minket, azonnal autóba ültünk, és indultunk Albertirsára. Az igazat megvallva azonban, ha a kezdetektől ott lettünk volna, akkor sem tudunk mit tenni. Már majdnem világos volt, mire a tűzoltók befejezték az oltást” – mondta Feczesin.

Napelemes rendszer okozhatta a tűzet.

A tűzben minden odaveszett, a kár becsült összege pedig egyelőre nem ismert, de az eszmei veszteség kimondottan jelentős. A Blikk azt írta: a focista feleségének gyerekkori, féltve őrzött személyes tárgyai is elégtek.

Összefogtak a család megsegítésére

A magyar sportvilág több ismert alakja is segített a családnak az újrakezdésben. Németh Krisztián, Juhász Roland, Torghelle Sándor, a vízilabdázók közül pedig Keszthelyi Rita és Jansik Szilárd is segített. A kárvallottak számára létrehozott adománygyűjtő oldalon a kitűzött 25 ezer eurós célösszegből – csaknem 8,9 millió forintból – már az első napon több mint 8 ezer euró, vagyis közel 2,8 millió forint gyűlt össze.