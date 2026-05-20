Borbély Balázs a magyar labdarúgás jelenlegi legünnepeltebb edzője, miután csapatával véget vetett a Ferencváros hét szezonon át tartó egyeduralmának. Az ETO FC edzője 12 év után lett az első magyar szakember, aki bajnoki címre vezette csapatát az NB I-ben. A történelmi győzelem után Borbély Balázsban már sokan a magyar válogatott leendő szövetségi kapitányát látják, de olyan pletykák is felmerültek vele kapcsolatban, hogy nyártól átveszi a Ferencváros irányítását. A bajnokcsapat edzője most tiszta vizet öntött a pohárba.

A Borbély Balázs által irányított ETO FC 13 év után végzett ismét az NB I-es pontvadászat élén, megtörve ezzel a Ferencváros hét szezonon át tartó egyeduralmát. 

Borbély Balázst az utóbbi hetekben többször is szóba hozták a Ferencváros kispadjával
Fotó: Mirkó István

A dunaszerdahelyi születésű szakember Kondás Elemér 2014-es debreceni sikere óta az első magyar edző, aki bajnoki címre vezette csapatát a magyar bajnokságban.

​Borbély Balázs a Ferencváros élén?

Az ETO az idei NB I-es szezonban rendkívül intenzív, szórakoztató és eredményes futballt játszott, így nem csoda, hogy felröppentek olyan pletykák, hogy Borbély Balázsra szemet vetett korábbi klubja, a Ferencváros. 

Ha a nevedet összekötik egy ilyen patinás klub kispadjával, az egy elismerés, fantasztikus érzés. Véletlen nincsenek. Nyilván nem csak azért hoztak szóba a Fradival, mert Hajnal Tamás barátja vagyok, hanem biztos van ennek valamilyen szakmai alapja is, és ez megtisztelő számomra. De hogy van-e realitása, hogy valaha bekövetezik? Lehet, de hogy mikor, azt nem tudom” 

– mondta az M4 Sport Sportemberek című műsorában az év edzőjének megválasztott Borbély Balázs. 

Borbély Balázs egyébként 2019 és 2022 között dolgozott a Ferencváros csapatánál. A dunaszerdahelyi születésű szakember volt az U17-es, az U19-es valamint a Fradi második csapatának az edzője is, ezt követően töltött két évet másodedzőként a DAC csapatánál, mielőtt átvette az ETO FC irányítását. 

Az egykori középpályás 2006 és 2007 között futballozott a német másodosztályban szereplő Kaiserslautern csapatában. Ott volt a csapattársa Hajnal Tamás, a Ferencváros jelenlegi sportigazgatója. 

