Szombaton a Ferencváros a Zalaegerszeg ellen játszik hazai pályán, és győzelem esetén még beérheti az ETO FC Győrt, ha a listavezető Kisvárdán nem nyer. A múlt heti Magyar Kupa-győzelem motiváló lehet, de a szoros pontállás miatt a győzelem kötelező a címvédő számára.

A Magyar Kupa-döntőben a Ferencváros legyőzte a Győrt, a bajnokságban viszont jelenleg az ETO-nak áll a zászló

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ferencváros vagy Győr?

Az ETO FC Győr Kisvárdán lép pályára, és egy győzelem garantálná számára az ötödik bajnoki címet a klub történetében. Döntetlen esetén is bajnokok lehetnek, ha a Ferencváros nem nyer. A közönség szavazatai is ezt tükrözik: a voksok 60 százaléka (664 szavazat) a Győrt, míg 40 százaléka (449 szavazat) a Ferencvárost támogatta.

A Ferencváros az elmúlt hét bajnoki idényt megnyerte, így a zöld-fehérek sorozata kerülhet veszélybe a zárófordulóban. A Győr ezzel szemben 13 év után ünnepelhetne újra aranyérmet, az ETO ugyanis legutóbb a 2012/2013-as szezonban lett bajnok. Az Origo olvasóinak szavazása alapján sokan úgy érzik, eljöhet a győriek nagy pillanata, de a Fradi még az utolsó fordulóban is fordíthat.