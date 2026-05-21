A Ferencváros szurkolói számára is érdekes hírt szúrt ki az nso.hu: a Slovan Bratislava hivatalos klubpodcastjában, a Na Tehelnom poli című műsorban ifjabb Ivan Kmotrík, a pozsonyi Slovan vezérigazgatója beszélt azokról a szakemberekről, akik szóba kerülhetnek a pozsonyiak kispadján. A jelöltek között Robbie Keane, valamint Szerhij Rebrov neve is szerepel.

A Ferencváros edzőjét, Robbie Keane-t kinézte magának a Slovan Bratislava

Ferencváros-edzők a Slovan látókörében

Keane jelenleg a Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozik, míg Rebrov korábban irányította az FTC-t. Az ukrán szakember nagy sikereket ért el a klubbal: bajnoki címeket nyert, és európai kupaszereplésig vezette a zöld-fehéreket.

„Nyitottak akartunk lenni a szurkolóinkkal szemben. Igor Biscan és Yaya Touré neve valóban felmerült. Vannak további jelöltjeink is, akiket megemlíthetek. Itt van például Szerhij Rebrov, aki edzőként mindenhol sikeres volt, ahol dolgozott. Továbbá Valérien Ismaël, aki Ausztriában ért el sikereket, és angliai kluboknál is megfordult – ismét egy nagyon érdekes név.”

Alternatíva lehet Robbie Keane is, meglátjuk, hogyan alakul a helyzet a Ferencvárosnál. Ha lesz rá lehetőség, vele is szeretnénk találkozni

– idézte ifjabb Ivan Kmotríkot az nso.hu.

Kmotrík ifjabb Robbie Keane pályafutását is méltatta, az ír futball egyik legjobb támadójának nevezve őt. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a Ferencváros bajnoki címének elvesztése kisebb folt Keane nevén, de szerinte ezt árnyalja az NB I hazai játékosokra vonatkozó szabálya.

A Slovan vezetője azt is elmondta, hogy még ebben a hónapban szeretnék lezárni az edzőkérdést, de nem akarnak kapkodni: a felkészülést június 12-én kezdenék meg, öt héttel a BL-selejtező előtt.