Fontos rögtön az elején leszögezni: az alábbi névsor nem klubinformáció, hanem gondolatkísérlet. Próbálunk segíteni a Ferencváros vezetőinek, illetve végiggondolni, kik jöhetnek szóba akkor, ha a klub Robbie Keane után is legalább hasonló polcról választana. Már csak azért is érdemes körbenézni, mert a Slovan Bratislava a jelek szerint már megtette: a szlovák bajnok vezetői nyíltan beszéltek arról, hogy Robbie Keane, Szerhij Rebrov, Igor Biscan, Yaya Touré és Valérien Ismaël is a látókörükben volt. Egy ilyen lista után könnyen lehet, hogy más régiós klubok is figyelik, kikkel tárgyal a Slovan.

Robbie Keane pénteken felmondott a Ferencvárosnál, de ki lesz az utódja?

Ferencváros: ha maradna a magas polc

A legoptimistább forgatókönyv szerint a Fradi ismét nagy névben gondolkodik. Mark van Bommel ilyen lenne: játékosként a Barcelonában, a Bayern Münchenben és az AC Milanban is futballozott, vagyis névben hozná Robbie Keane szintjét. Edzőként sem csak az ismertségére építhet: a Royal Antwerppel belga bajnoki címet, kupát és szuperkupát nyert. A klubot hosszú évtizedek után vezette vissza a belga futball csúcsára. A Fradi számára azért lehetne vonzó, mert egyszerre jelentene nemzetközi tekintélyt és szakmailag is védhető döntést. Jelenleg szabad edző, tehát kivásárolni nem kellene. Olcsó megoldásnak ugyanakkor aligha nevezhető, és kérdés, hogy a magyar bajnokság elég vonzó projekt lenne-e számára.

Van Bommel remekelt Belgiumban az Antwerppel, most épp csapatot keres

Slaven Bilic más típusú magas polcos név lenne. Nem a friss trófeái miatt izgalmas, hanem a rutinja és a tekintélye miatt. Volt horvát szövetségi kapitány, dolgozott a Premier League-ben, a Besiktasnál, Oroszországban, Kínában és Szaúd-Arábiában is. Ez azt jelenti, hogy látott már nagy öltözőt, erős elvárásokat és gyors eredménykényszert. A Fradi szempontjából éppen ez lehetne vonzó: Bilic nem ijedne meg attól, hogy a bajnoki cím alapelvárás, Európában pedig azonnal teljesíteni kell. Ő is szabadon igazolható. A kérdés inkább az, érdekli-e még egy ilyen régiós nagyklub-projekt. Ha igen, Keane után ő is könnyen eladható, tekintélyes választás lenne.

Slaven Bilic minden szinten szerzett már edzői tapasztalatot

Yaya Touré a Slovan-listáról kerülhetne a magas polcos nevek közé, de nála lenne a legnagyobb a kockázat. Futballistaként világklasszis volt, a Barcelona és a Manchester City meghatározó játékosa, négyszeres afrikai év játékosa, vagyis névben még Robbie Keane-nél is nagyobb nemzetközi brand. Vezetőedzőként viszont egyelőre nincs olyan múltja, amelyre biztonsággal lehetne építeni. Dolgozott stábtagként és utánpótlásban, de egy Ferencváros-szintű, azonnali eredménykényszerrel járó klubprojekt egészen más feladat lenne. Touré kinevezése óriási figyelmet hozna, de szakmailag inkább újabb kockázatos sztárprojektnek tűnne, mint kész edzői garanciának.