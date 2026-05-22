Fontos rögtön az elején leszögezni: az alábbi névsor nem klubinformáció, hanem gondolatkísérlet. Próbálunk segíteni a Ferencváros vezetőinek, illetve végiggondolni, kik jöhetnek szóba akkor, ha a klub Robbie Keane után is legalább hasonló polcról választana. Már csak azért is érdemes körbenézni, mert a Slovan Bratislava a jelek szerint már megtette: a szlovák bajnok vezetői nyíltan beszéltek arról, hogy Robbie Keane, Szerhij Rebrov, Igor Biscan, Yaya Touré és Valérien Ismaël is a látókörükben volt. Egy ilyen lista után könnyen lehet, hogy más régiós klubok is figyelik, kikkel tárgyal a Slovan.
Ferencváros: ha maradna a magas polc
A legoptimistább forgatókönyv szerint a Fradi ismét nagy névben gondolkodik. Mark van Bommel ilyen lenne: játékosként a Barcelonában, a Bayern Münchenben és az AC Milanban is futballozott, vagyis névben hozná Robbie Keane szintjét. Edzőként sem csak az ismertségére építhet: a Royal Antwerppel belga bajnoki címet, kupát és szuperkupát nyert. A klubot hosszú évtizedek után vezette vissza a belga futball csúcsára. A Fradi számára azért lehetne vonzó, mert egyszerre jelentene nemzetközi tekintélyt és szakmailag is védhető döntést. Jelenleg szabad edző, tehát kivásárolni nem kellene. Olcsó megoldásnak ugyanakkor aligha nevezhető, és kérdés, hogy a magyar bajnokság elég vonzó projekt lenne-e számára.
Slaven Bilic más típusú magas polcos név lenne. Nem a friss trófeái miatt izgalmas, hanem a rutinja és a tekintélye miatt. Volt horvát szövetségi kapitány, dolgozott a Premier League-ben, a Besiktasnál, Oroszországban, Kínában és Szaúd-Arábiában is. Ez azt jelenti, hogy látott már nagy öltözőt, erős elvárásokat és gyors eredménykényszert. A Fradi szempontjából éppen ez lehetne vonzó: Bilic nem ijedne meg attól, hogy a bajnoki cím alapelvárás, Európában pedig azonnal teljesíteni kell. Ő is szabadon igazolható. A kérdés inkább az, érdekli-e még egy ilyen régiós nagyklub-projekt. Ha igen, Keane után ő is könnyen eladható, tekintélyes választás lenne.
Yaya Touré a Slovan-listáról kerülhetne a magas polcos nevek közé, de nála lenne a legnagyobb a kockázat. Futballistaként világklasszis volt, a Barcelona és a Manchester City meghatározó játékosa, négyszeres afrikai év játékosa, vagyis névben még Robbie Keane-nél is nagyobb nemzetközi brand. Vezetőedzőként viszont egyelőre nincs olyan múltja, amelyre biztonsággal lehetne építeni. Dolgozott stábtagként és utánpótlásban, de egy Ferencváros-szintű, azonnali eredménykényszerrel járó klubprojekt egészen más feladat lenne. Touré kinevezése óriási figyelmet hozna, de szakmailag inkább újabb kockázatos sztárprojektnek tűnne, mint kész edzői garanciának.
Reális külföldi vonal: kisebb csillogás, több illeszkedés
Nenad Bjelica lehetne a legjobb szakmai illeszkedés, ha a Fradi nem feltétlenül világsztárt, hanem elérhető, régióban is értelmezhető külföldi edzőt keresne. A horvát szakember dolgozott a Dinamo Zagrebnél, vagyis pontosan ismeri azt a közeget, ahol a hazai bajnoki cím nem cél, hanem minimum, miközben Európában is eredményt várnak. Volt már Ausztriában, Törökországban, Németországban és Horvátországban is, így nemzetközi tapasztalatból sincs hiánya. Bjelica kemény karakter, ami kockázatot is jelenthet, de a Fradi típusú klubhoz éppen ilyen edzői alkat is passzolhat.
Igor Biscan másért lenne érdekes választás. A Liverpool-múltja miatt Keane után sem jelentene kommunikációs visszalépést, hiszen játékosként Bajnokok Ligáját nyert az angol klubbal. Edzőként a horvát U21-es válogatottnál, a Dinamo Zagrebnél, a Rijekánál és az Olimpija Ljubljanánál is dolgozott, vagyis bőven van régiós tapasztalata. Nem biztos, hogy akkora dobás lenne, mint egy Van Bommel vagy Bilic, de reális, vállalható és a Fradi közegéhez sem idegen profil. A Slovan érdeklődése is azt mutatja, hogy a régiós elitklubok radarján van, ráadásul az ő neve egyszerre adna nemzetközi futballmúltat és elérhetőbb edzői opciót.
Valérien Ismaël a legóvatosabban kezelendő név ebben a hármasban. Legutóbb a Blackburn Roversnél dolgozott, ahonnan februárban távozott, miután a csapat a Championship kiesőzónájába csúszott, vagyis a legfrissebb munkája nem erős ajánlólevél. Ugyanakkor Ismaël nem véletlenül kerülhet fel egy régiós topklub, a Slovan listájára: dolgozott Angliában, Németországban, Ausztriában és Törökországban is, a LASK-nál és a Barnsley-nál pedig voltak kifejezetten jó időszakai. A Fradi számára akkor lehetne érdekes, ha a klub nem csillogó sztárt, hanem tapasztalt, szabadon mozdítható külföldi edzőt keresne.
Magyar út: inkább vészforgatókönyv
A magyar vonal jóval szűkebb. Leandro, a jelenlegi másodedző előléptetése kézenfekvő belső megoldás lehet, főleg átmenetileg: ismeri a klubot, az öltözőt, a közeget, a Fradi működését. Hosszabb távon viszont nehéz lenne úgy eladni, mint Keane után a következő nagy projektet.
Borbély Balázs már sokkal izgalmasabb hazai név. Az ETO-val bajnoki címet nyert, és korábban már szóba is hozták a Ferencvárossal; a pletykákra reagálva elismerésnek nevezte, hogy felmerült a neve, és azt sem zárta ki, hogy egyszer dolgozhat még a fővárosi zöld-fehéreknél. A Fradihoz személyes kapcsolat köti: Hajnal Tamással az 1. FC Kaiserslauternben csapattársak voltak, később pedig Borbély Hajnal hívására kezdte edzői pályáját a Ferencvárosnál. Éppen ezért érdekes, de nem tiszta opció: jelenleg Győrben van, vagyis a megszerzése nem lenne egyszerű. Ráadásul az ETO-val most BL-selejtezőkre készül, ami önmagában is hatalmas kivívás.
Harmadik magyar névként Lipcsei Péter említhető. A Fradi legendája, a klub történetének egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa: 649 mérkőzésen szerepelt a Ferencvárosban. Edzőként Soroksáron nem tudott olyan eredménysort felmutatni, amely önmagában Fradi-kispadot érne, de a szurkolói kötődés miatt a neve újra és újra előkerül. Nem véletlen, hogy amikor új edzőt keres a klub, vagy amikor az aktuális vezetőedző népszerűsége megkopik, a tábor gyakran Lipcsei nevét skandálja.
- Még több cikk