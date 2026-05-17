A Ferencváros norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen igazi nyerőemberként szállt be a mérkőzésbe: előbb az ő lövése után született öngól, majd később maga is betalált, végleg eldöntve a három pont sorsát. A lefújás után azonban nyoma sem volt az örömnek, a játékos nagyon őszintén értékelte a helyzetet.

Zachariassen két mozdulata után is ünnepelhettek a Ferencváros-játékosok

Fotó: Ladóczki Balázs

A Ferencváros norvég csodacseréje: „Ez egy szar érzés”

„Nem jó érzés. Amikor a Ferencvárosban játszol, csak a győzelem az elfogadható, úgyhogy persze, hogy ez nem jó érzés. De gratulálnunk kell a Győrnek, nagyon jó munkát végeztek, kétszer is megvertek minket, a végén nem mondhatunk mást, mint hogy megérdemelték, gratulálunk nekik” – válaszolta az Origo Sport érdeklődésére a középpályás.

Zachariassen pontosan látja, hogy a bajnoki cím nem az utolsó fordulóban ment el, hanem a korábbi hullámvölgyek miatt került nehéz helyzetbe a Ferencváros.

„Természetesen nagyon csalódottak vagyunk. De ez nem az utolsó két meccsen múlt. Az egész szezonban benne volt, hogy ez megtörténhet, nem kezdtük túl jól. Különösen a Groupama Arénában volt túl sok pontvesztésünk, túl sok vereségünk, és igen, a végén ez így zárult. Csalódást keltő és szomorú, de ez a realitás. Meg kell ízlelnünk ezt az érzést, ami most van, aztán vissza kell jönnünk a következő szezonban, és biztosítani, hogy ez ne történjen meg újra.”

A norvég légiós a szurkolóknak is üzent, és a tőle megszokott szenvedéllyel beszélt a klub elvárásairól.

Azt üzenem, hogy mi ugyanolyan csalódottak vagyunk, mint ők. Ez őszintén szólva egy szar érzés, ami most bennünk van, szóval nagyon csalódottak vagyunk. De mindent meg fogunk tenni, ami csak emberileg lehetséges, hogy ez ne fordulhasson elő újra. El kell kezdenünk a következő évet, és biztosítani, hogy az első perctől kezdve úgy pörögjünk, ahogy valójában befejeztük ezt a szezont.

„Jól teljesítettünk Európában, persze, de a végén a trófeák megnyeréséről szól a játék, és mi ezt akartuk. Ha ma megnyertük volna a bajnokságot, nagyszerű szezon lett volna. A Magyar Kupában jól mentünk, megnyertük, Európa is jó volt, szóval ez így rendben van, de ha a Ferencvárosban játszol, a bajnokságot is meg kell nyerned. Sajnos, idén nem sikerült, de remélhetőleg jövőre erősebben térünk vissza.”