A Ferencváros norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen igazi nyerőemberként szállt be a mérkőzésbe: előbb az ő lövése után született öngól, majd később maga is betalált, végleg eldöntve a három pont sorsát. A lefújás után azonban nyoma sem volt az örömnek, a játékos nagyon őszintén értékelte a helyzetet.
A Ferencváros norvég csodacseréje: „Ez egy szar érzés”
„Nem jó érzés. Amikor a Ferencvárosban játszol, csak a győzelem az elfogadható, úgyhogy persze, hogy ez nem jó érzés. De gratulálnunk kell a Győrnek, nagyon jó munkát végeztek, kétszer is megvertek minket, a végén nem mondhatunk mást, mint hogy megérdemelték, gratulálunk nekik” – válaszolta az Origo Sport érdeklődésére a középpályás.
Zachariassen pontosan látja, hogy a bajnoki cím nem az utolsó fordulóban ment el, hanem a korábbi hullámvölgyek miatt került nehéz helyzetbe a Ferencváros.
„Természetesen nagyon csalódottak vagyunk. De ez nem az utolsó két meccsen múlt. Az egész szezonban benne volt, hogy ez megtörténhet, nem kezdtük túl jól. Különösen a Groupama Arénában volt túl sok pontvesztésünk, túl sok vereségünk, és igen, a végén ez így zárult. Csalódást keltő és szomorú, de ez a realitás. Meg kell ízlelnünk ezt az érzést, ami most van, aztán vissza kell jönnünk a következő szezonban, és biztosítani, hogy ez ne történjen meg újra.”
A norvég légiós a szurkolóknak is üzent, és a tőle megszokott szenvedéllyel beszélt a klub elvárásairól.
Azt üzenem, hogy mi ugyanolyan csalódottak vagyunk, mint ők. Ez őszintén szólva egy szar érzés, ami most bennünk van, szóval nagyon csalódottak vagyunk. De mindent meg fogunk tenni, ami csak emberileg lehetséges, hogy ez ne fordulhasson elő újra. El kell kezdenünk a következő évet, és biztosítani, hogy az első perctől kezdve úgy pörögjünk, ahogy valójában befejeztük ezt a szezont.
„Jól teljesítettünk Európában, persze, de a végén a trófeák megnyeréséről szól a játék, és mi ezt akartuk. Ha ma megnyertük volna a bajnokságot, nagyszerű szezon lett volna. A Magyar Kupában jól mentünk, megnyertük, Európa is jó volt, szóval ez így rendben van, de ha a Ferencvárosban játszol, a bajnokságot is meg kell nyerned. Sajnos, idén nem sikerült, de remélhetőleg jövőre erősebben térünk vissza.”
A jövőjét firtató kérdésre Zachariassen rövid, de annál határozottabb választ adott. „Természetesen maradok. Minden kétséget kizáróan ez fog történni.”
Gruber Zsombor: A mobil megy a fiók mélyére
Gruber Zsombor egyénileg remek szezont tudhat maga mögött, hiszen elérte a 10 gólos és 10 gólpasszos határt, de a csapat ezüstérme miatt érthetően ő is csalódottan nyilatkozott.
„Hát igen, elértem, de az a baj, hogy nem most kellett volna megnyernünk a bajnokságot, nagyon csalódottak vagyunk, mert másodikok lettünk. Zsinórban hét bajnoki címet szerzett a csapat, de tényleg nagyon jó volt ebben a szezonban a Győr. Mi pedig nagyon sok pontot hagytunk itt a Groupama Arénában az első félévben. Öt meccset elveszítettünk a szezon első felében. Azért az nem túl jó mutató, ahhoz képest, hogy előtte nem is nagyon kapott ki itt a Fradi. De tényleg csalódottak vagyunk.”
A Győr vezetőedzője, Borbély Balázs azt mondta: főképp akkor érezték meg a vérszagot, amikor télen Tóth Alex és Varga Barnabás is távozott az FTC-től. „Valóban, két fontos játékosunkat elveszítettük, de tényleg bárhol találhattunk volna két pontot. Hiszen mindössze egy ponttal nyert a Győr. Ha például a Zalaegerszeg ellen idegenben nincs a piros lap... Pedig vezettünk, aztán kikaptunk. Voltak döntetleneink a Diósgyőr ellen, az MTK ellen, sorolhatnám. Tényleg nagyon sajnáljuk.”
A vezetőedző, Robbie Keane jövője is szóba került. „Igazából van szerződése, ha jól tudom, de ha adódik egy jobb lehetőség, akkor biztos, hogy elgondolkodik a váltáson. Jó volt az európai szereplésünk, megnyertük a Magyar Kupát, csak a bajnokság nem sikerült sajnos. Aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Az öltözőben annyit mondott, hogy jó szezon volt igazából, ez a második hely nem annyira jó lezárása ennek a szép szezonnak, de azt mondta, hogy élvezzük ki a szünetet, és a válogatottaknak sok sikert kívánt.”
Robbie Keane tisztázta: marad a Ferencvárosnál
Robbie Keane a bajnoki cím elvesztése után csalódottan értékelt, de a saját jövőjével kapcsolatban egyértelműen fogalmazott: nem készül távozni a Ferencvárostól. Az M4 Sportnak adott nyilatkozatában az ír vezetőedző elmondta, a pletykákkal nem foglalkozik, jól érzi magát a klubnál, és a rövid pihenő után még nagyobb elszántsággal térne vissza. „A pletykákat ignorálom, csak a két gyermekem olvassa őket. Jól érzem magam itt, ez egy kiváló klub, kiváló emberekkel, kiváló elnökkel. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza” – mondta Robbie Keane az M4 Sportnak.
Gruber a saját teljesítményével kapcsolatban is őszintén beszélt. Bár a számai kifejezetten erősek, maradt benne hiányérzet, a telefonját pedig egy ideig nem szeretné nézegetni.
„Az NB I-ben ez az első teljes szezonom, és nagyon jó számaim is lettek. De ott van bennem a hiányérzet, mert a szezon elején nagyon jól indult, aztán most akadt egy kisebb hullámvölgy, de azon voltam, hogy minél gyorsabban kijöjjek ebből. Ha minden szezonban tudok nagyjából 10 gólt és 10 gólpasszt elérni, azért az nem rossz, de tényleg mindig többet akarok, szóval nem vagyok magammal elégedett. A következő szezonban még többet szeretnék. A múlt heti kupagyőzelem sincs olyan messze, de mégis szerintem valahogy nem nagyon tudjuk felfogni, hogy másodikok lettünk. Most nem is néztem a telefonomat, de nem is szeretném nagyon nézni, mert biztos, hogy csak azt dobná fel, hogy a Győr lett a bajnok” – nyilatkozta az Origo Sportnak a támadó.
Skribek Alen: „A fél csapat elment nyaralni”
A Zalaegerszeg támadója, Skribek Alen számára korán és fájdalmasan ért véget a mérkőzés, ráadásul csapata sem tudta megtartani az első félidei jó játékát.
„Szarul vagyok. Fáj, a lábfejemre ráléptek, aztán bedagadt, most alig tudok sétálni. Még konkrétan semmit nem mondtak az öltözőben, annyit tudok, hogy nem történt törés. Az első félidőben szerintem hárommal kellett volna mennünk, ha kihasználjuk a helyzeteket, annyi lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült. Nyilván a másodikban elkezdett jönni a Fradi, mi meg... Hát, nem is tudom, a fél csapat elment nyaralni. A másik fele itt maradt, de így azért nehéz.”
Skribek szerint a Győr megérdemelten lett bajnok, de a ZTE-nek sincs miért szégyenkeznie az idény egésze alapján. „Ha megnézzük a szezon elejét, azért utolsók is voltunk. De nyilván ilyen meccsek után meg akarod már nyerni, vagy oda akarsz érni a bronzra. Azt gondolom, hogy összességében, ha az egész évet nézzük, büszkék lehetünk magunkra. Hogy miben volt jobb a Győr a Fradinál? Szerintem csapatként, csapategységben, csapatvédekezésben, és egyben támadásban is. Abban idén ők jobbak voltak, és ezért lettek bajnokok.”