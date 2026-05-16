A Ferencváros sorozatban hét bajnoki címet nyert az NB I-ben, és a fővárosi zöld-fehérek most úgy készültek a Zalaegerszeg elleni utolsó fordulós mérkőzésre, hogy meglehet a nyolcadik aranyérem is. Robbie Keane csapatának azonban már nem volt a saját kezében a sorsa: mindenképpen nyernie kellett a ZTE ellen, miközben abban is bíznia kellett, hogy az ETO FC Győr nem győz Kisvárdán.

Dibusz Dénes a 351. bajnokiján védte a Ferencváros kapuját

A Ferencváros az újabb bajnoki cím reményében lépett pályára

A szintén 17.15-kor kezdődött Kisvárda–ETO FC Győr mérkőzésen a vendégek tudták: ha nyernek, 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhetnek. A győriek legutóbb a 2012/2013-as idényben lettek aranyérmesek, most pedig egy idegenbeli sikerrel függetleníthették magukat a Groupama Arénában történtektől.

A Groupama Aréna környékén már jóval a kezdés előtt bajnoki hangulat volt. A legtöbben biztosra vették, hogy a Ferencváros megteszi a magáét, a kérdés inkább az volt, hogy a Kisvárda képes lesz-e megállítani a Győrt. „Itthon ezt a meccset hozni kell. A Fradi nyerni fog, aztán meglátjuk, Kisvárdán mi történik” – mondta egy zöld-fehér sálas drukker.

Egy másik szurkoló még optimistább volt. „Szerintem ma bajnokok leszünk. A ZTE-t legyőzzük, a Győr pedig nem fog nyerni Kisvárdán. Túl szép lenne nekik, ha ilyen simán behúznák” – fogalmazott.

A legdrámaibb forgatókönyvet egy fiatal drukker vázolta fel. „Mi nyerünk, a Győr pedig az utolsó percben kap egy gólt. Ennél nagyobb őrület nem is kellene” – mondta nevetve.

Kisvárdán 10 perc után ünnepelhetett az ETO

Az MK-döntőn látottakhoz képest mindössze két helyen változtak a kezdőcsapatok, ám ez a minimális rotáció is kizárólag a Ferencvárost érintette, a Zalaegerszeg ugyanis az állandóság jegyében hajszálpontosan ugyanazt a tizenegyet küldte pályára az NB I-es zárófordulóban, mint a Magyar Kupa fináléjában. A zöld-fehéreknél a kupafináléhoz képest kikerült a kezdőből Makreckis, valamint a hosszabbításos csata után ezúttal csak a kispadra nevezett Zachariassen; az ő helyüket Nagy Barnabás és a kupadöntőben még csereként beszálló Corbu Marius vette át. Ezzel szemben a ZTE szakmai stábja pontosan lemásolta a korábbi felállást.