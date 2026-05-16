A Ferencváros sorozatban hét bajnoki címet nyert az NB I-ben, és a fővárosi zöld-fehérek most úgy készültek a Zalaegerszeg elleni utolsó fordulós mérkőzésre, hogy meglehet a nyolcadik aranyérem is. Robbie Keane csapatának azonban már nem volt a saját kezében a sorsa: mindenképpen nyernie kellett a ZTE ellen, miközben abban is bíznia kellett, hogy az ETO FC Győr nem győz Kisvárdán.
A Ferencváros az újabb bajnoki cím reményében lépett pályára
A szintén 17.15-kor kezdődött Kisvárda–ETO FC Győr mérkőzésen a vendégek tudták: ha nyernek, 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhetnek. A győriek legutóbb a 2012/2013-as idényben lettek aranyérmesek, most pedig egy idegenbeli sikerrel függetleníthették magukat a Groupama Arénában történtektől.
A Groupama Aréna környékén már jóval a kezdés előtt bajnoki hangulat volt. A legtöbben biztosra vették, hogy a Ferencváros megteszi a magáét, a kérdés inkább az volt, hogy a Kisvárda képes lesz-e megállítani a Győrt. „Itthon ezt a meccset hozni kell. A Fradi nyerni fog, aztán meglátjuk, Kisvárdán mi történik” – mondta egy zöld-fehér sálas drukker.
Egy másik szurkoló még optimistább volt. „Szerintem ma bajnokok leszünk. A ZTE-t legyőzzük, a Győr pedig nem fog nyerni Kisvárdán. Túl szép lenne nekik, ha ilyen simán behúznák” – fogalmazott.
A legdrámaibb forgatókönyvet egy fiatal drukker vázolta fel. „Mi nyerünk, a Győr pedig az utolsó percben kap egy gólt. Ennél nagyobb őrület nem is kellene” – mondta nevetve.
Kisvárdán 10 perc után ünnepelhetett az ETO
Az MK-döntőn látottakhoz képest mindössze két helyen változtak a kezdőcsapatok, ám ez a minimális rotáció is kizárólag a Ferencvárost érintette, a Zalaegerszeg ugyanis az állandóság jegyében hajszálpontosan ugyanazt a tizenegyet küldte pályára az NB I-es zárófordulóban, mint a Magyar Kupa fináléjában. A zöld-fehéreknél a kupafináléhoz képest kikerült a kezdőből Makreckis, valamint a hosszabbításos csata után ezúttal csak a kispadra nevezett Zachariassen; az ő helyüket Nagy Barnabás és a kupadöntőben még csereként beszálló Corbu Marius vette át. Ezzel szemben a ZTE szakmai stábja pontosan lemásolta a korábbi felállást.
A Ferencváros–ZTE mérkőzés különlegességét az adta, hogy a Groupama Arénában nemcsak a pályán zajló események számítottak. A lelátón, a sajtóhelyeken és a büfék környékén is folyamatosan figyelték a Kisvárdáról érkező híreket, hiszen az ETO FC Győr eredménye döntően befolyásolta, hogy a Fradi esetleges győzelme bajnoki címet ér-e.
Meglepő módon nem volt telt ház a stadionban, jó pár ezren még simán elfértek volna a Groupamában. A hazai B-közép a Fradi kapusának, Dibusz Dénesnek üzent a következő molinóval: „350 meccs zöld-fehérben, csak így tovább, Dini!” Aztán a szurkolók el is énekelték, mennyire odavannak a legendás kapusért, akinek a szombati volt a 351. bajnokija, de a drukkerek utólag is megemlékeztek a kerek számról.
A ZTE kezdett lelkesebben, egy 16-osra megjátszott szögletvariáció után majdnem zavarba jött a Fradi-védelem, de végül nem láthattunk lövést. Aztán Csonka András került az 5. percben helyzetbe, kissé jobbról, 13 méterről lőtt, de Dibusz nagy bravúrral hárított. A kapus dühösen arrébb lökte Nagy Barnabást, ezek szerint nagyon nem volt elégedett a balhátvéd védőmunkájával.
Kisvárdán közben a 10. percben vezetéshez jutott a Győr, Schön passzából Benbouali lőtt gólt. Az Üllői úton döbbent csendben fogadták a hírt a szurkolók, akiknek a többsége természetesen figyelemmel követte a másik meccset a mobilján.
A drukkerek duplán mérgesek lehettek, hiszen a ZTE dominálta a meccset, Maxsuel 16 méterről alig tekert mellé. Aztán jött az ismert rigmus: „Lőjetek egy gólt!”
Erre szükség is volt minimum a bajnoki arany eléréshez, de nem ez történt: egy villámgyors kontra végén Joao Victor kevéssel bombázott a jobb pipa mellé. Nem nézett ki jól a Fradi, és távolodóban volt a bajnoki címvédés.
Ahogyan egy szurkoló viccesen megjegyezte: a Fradi rossz lövések kivitelezésébe nem fektet energiát.
A 20. percben Gruber fejelt kapura egy beadás után, Gundel-Takácsnak ez csemege volt. Aztán Corbu került helyzetbe, de 17 méterről nagyon csúnyán mellé lőtt.
A kupadöntő hőse kapott egy nagy ütést, Raemaekerst az oldalvonalnál ápolták egy ideig, vérzett a szemöldöke.
A 25. percben Kanikovszki beadása az egyik ZTE-játékos, Szendrei keze felé pattant, a nézők felugrottak, Bognár Tamás sípja néma maradt. A VAR megerősítette a játékvezető döntését, nem volt kezezés.
Kiegyenlített volt a mérkőzés, mindkét csapat játékában benne volt a gól. A 30. percben egy szöktetés után Csonka térddel juttatta közelről kapu felé a labdát, de Dibusz ezúttal is helyén volt.
Nem esett gól az első 40 percben, nem így az eső: az égiek rázendítettek, kérdés, ez melyik csapatnak kedvezhet. A Dibusz mögötti Fradi-szurkolók szüntelenül biztatták a csapatukat, egy-két rigmustól eltekintve korrektül, rajtuk semmi nem múlt, ez egyértelmű. A meccs a félidő hajrájára kissé leült.
A ZTE az első játékrészben több villámgyors kontrát is vezetett, a 43. percben például Joao Victor indult meg óriási lendülettel a félpályától, remekül szöktette a jó ütemben megiramodó Maxsuellt, amikor szinte a semmiből megjelent Nagy Barnabás, és levette a labdát a támadó lábáról. Tapsot kapott a mentése után a Fradi-hátvéd.
Zachariassen, a csodacsere
A szünetben beállt Zachariassen az 50. percben százszázalékos ziccerbe került, de 8 méterről leadott, lapos lövését gond nélkül védte Gundel-Takács. Ez óriási helyzet volt!
De a ZTE sem hagyta ezt annyiban, Kiss Bence 17 méterről alig csavart mellé. A Fradi-szurkolók pedig megörültek, mert Yusuf melegíteni kezdett az oldalvonalnál. Aztán nem sokkal később még sokkal jobban örülhettek.
Zachariassen hamar jóvátette előző hibáját, az 58. percben az ötös bal széléről erővel, laposan középre lőtt, de a labda megpattant a zalaegerszegi Akpe Victoryn, és Gundel-Takács kapujában kötött ki (1-0).
A válogatottba frissen meghívott Szendrei 28 méterről tüzelt, Dibusz könnyedén magához ölelte a labdát. A másik oldalon Yusuf legurítását Zachariassen 18 méterről remekül tekerte a bal felső irányába, Gundel-Takács szép vetődéssel szögletre tolta a labdát.
Ezzel jó időre ellőtték a puskaporukat a felek, hosszú perceken át nem láthatott helyzetet a stadionba kilátogatott 13 157 néző. A hazai B-közép a legendás Simon Tibit kezdte éltetni.
A 84. percben megduplázta előnyét a Fradi: remek akciót vezettek a hazaiak, Corbu néhány tetszetős csel után az alapvonal közelében helyezkedő O'Dowdához passzolt, akinek a balról érkező középre gurítását Yusuf közelről a léc alá vágta (2-0).
A hajrában a szurkolók már sokkal inkább nézték, hogy mire megy a Kisvárda a Győrrel, mindenki arról beszélt, bárcsak egyenlítene Révész Attila csapata az ETO ellen. Közben Zachariassen a 11-es pontról lőtt még egy remek gólt (3-0), de ez is kevés volt ahhoz, hogy bajnok legyen. A Kisvárda-ETO meccs vége ugyanis 0-1 maradt. Azaz, a Győr nyerte az NB I-es bajnokságot.
Fizz Liga, 33. forduló:
Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 3-0 (0-0)
Groupama Aréna, 13 157 néző v.: Bognár T.
Ferencvárosi TC: Dibusz - Gómez, Raemaekers, O'Dowda - Cadu (Osváth, 59.), Corbu, Rommens (Zachariassen, a szünetben), Kanichowsky (Maiga, 89.), Nagy B. (Szalai G., 82.) - Gruber (Yusuf, 59.), Joseph
Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Csonka, Akpe Victory, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Tchicamboud, 87.), Amato, Szendrei N., Skribek (Daniel Lima, 75.) - Joao Victor (Teixeira, 87.), Maxsuell Alegria (Alfonso, 75.)
gól: Akpe Victory (58., öngól), Yusuf (84.), Zachariassen (92.)
sárga lap: Gómez (62.), illetve Calderón (91.)