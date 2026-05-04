Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij most lebukott – kiderült mire mentek el az uniós milliárdok

Felháborító!

Ez Magyar Péter első számú problémája – nem fog hinni a szemének!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb botrány. Komoly felháborodást váltott ki egy friss jelentés, amely szerint a FIFA által forgalmazott hivatalos világbajnoki labdákat gyártó munkások rendkívül alacsony bérekért dolgoznak, miközben a sportág vezetői és a gyártó cégek jelentős profitot termelnek.

Újra nagy felháborodást keltett a FIFA, miután több millió dollárt kaszált a hivatalos világbajnoki focilabdákból, miközben azok a munkások éheznek, akik ezeket a labdákat készítik.

Miközben milliókat kaszál a FIFA, éheznek a munkások – megdöbbentő kizsákmányolás árnyékolja be a foci-vb-t
Miközben milliókat kaszál a FIFA, éheznek a munkások – megdöbbentő kizsákmányolás árnyékolja be a foci-vb-t 
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Mit művel már megint a FIFA?

A beszámoló szerint az akár 130 fontba (több mint 55 ezer forintba) kerülő labdákat – köztük az Adidas Trionda nevű modellt – 

pakisztáni munkások készítik, akik közül egyesek mindössze heti 26 fontnak (kb. 11 ezer forintnak) megfelelő fizetést kapnak. A gyártást végző Forward Group üzemeiben, főként a pandzsábi Sialkot városában dolgozók közül sokan a minimálbér környékén keresnek, ami havi nagyjából 40 ezer pakisztáni rúpiának (kb. 106 fontnak, azaz körülbelül 45 ezer forintnak) felel meg.

A kritikák szerint ez éles ellentmondásban áll azzal, hogy a világbajnokság hivatalos labdái a torna történetének legdrágábbjai közé tartoznak, és komoly bevételt generálnak mind a Adidas, mind a FIFA számára. A labda dizájnja egyébként a rendező országok – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – zászlóinak színeit idézi.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - OCTOBER 10: Trionda, the official match ball, prior to the International Friendly between Argentina and Venezuela at Hard Rock Stadium on October 10, 2025 in Miami Gardens, Florida. The Adidas Trionda will be used in the 2026 FIFA World Cup. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nem olcsók a 2026-os foci-vb hivatalos labdái
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anna Bryher, a Labour Behind the Label kampánycsoport szakpolitikusa élesen bírálta a helyzetet: 

Az, hogy ezek a labdák több mint 100 fontba kerülnek, miközben az őket készítő dolgozók gyerekei nem engedhetik meg maguknak, hogy megvegyék őket, egyértelműen az elszámoltathatóság kudarcát jelzi.”

 Hozzátette: „Az Adidasnak és a FIFA-nak felelősséget kell vállalnia a teljes ellátási láncért, és biztosítania kell, hogy minden munkás olyan bért kapjon, amely lehetővé teszi a méltó életet. Mit jelent a fair play, ha a játék legikonikusabb szimbóluma kizsákmányolásra épül?”

A Forward Group mintegy tízmillió labda legyártására kapott megbízást a világbajnokság előtt. A termékek ára széles skálán mozog: a minilabdák már 13 fontért (kb. 5500 forintért) elérhetők, míg a profi mérkőzéslabdák ára eléri a 130 fontot (több mint 55 ezer forintot).

A gyártó és a márka ugyanakkor visszautasította a vádakat. 

Az Adidas közleménye szerint a termékek „tisztességes és biztonságos munkakörülmények között, méltányos bérezéssel” készülnek, amit rendszeres helyszíni ellenőrzésekkel biztosítanak – az elmúlt egy évben több mint ezer auditot végeztek.

A cég azt is hangsúlyozta, hogy beszállítóinál a szakképzett munkások jövedelme egy helyi tanár fizetésével vetekszik.

A helyi érdekvédők szerint ugyanakkor a helyzet továbbra is problémás. Asif Khan, a Pakistan Workers Federation képviselője elmondta: 

Korábban sok volt a gyermekmunkás és a kizsákmányolt női dolgozó. A helyzet valamelyest javult, de az alulfizetett munkaerő egy része más régiókba szorult át.”

Hozzátette, hogy az új munkások jellemzően a minimálbér körül keresnek, bár egyes esetekben ennél alacsonyabb fizetésekkel is találkozott.

A térség, különösen Sialkot, régóta a globális labdagyártás központja – a világ futball-labdáinak mintegy 70 százaléka itt készül –, ugyanakkor az elmúlt években többször is felmerültek „sweatshop” jellegű, rossz munkakörülményekkel kapcsolatos vádak.

A vitát tovább élezi, hogy mindez egy olyan időszakban került napvilágra, amikor a FIFA vezetői a sportág etikus működését hangsúlyozzák, és a világ legnagyobb futballsztárjai már a közelgő világbajnokságra készülnek, amelyet gyakran a „Föld legnagyobb show-jaként” emlegetnek.

A kérdés így egyre élesebben vetődik fel: valóban érvényesül-e a fair play szelleme, ha a futball egyik legfontosabb jelképe mögött továbbra is vitatott munkakörülmények állnak?

  • Kapcsolódó cikkek:
Botrány vagy zseniális húzás? A FIFA döntése mindent megváltoztat a foci-vb-n
Botrányokat robbanthat ki a foci-vb vadonatúj szabálya

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!