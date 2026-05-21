Még két héttel ezelőtt küldtem hivatalos, céges levelet a FIFA zürichi központjának, hogy ki és mi vagyok, elsősorban a hoki-vb miatt leszek a városban, de szeretnék ellátogatni a nemzetközi labdarúgás központjába, amely önmagát is úgy hirdeti a hivatalos oldalán, hogy „A futball otthona”. Választ ugyan nem kaptam a levelemre, gondoltam a közelgő, történelmi világbajnokság miatt sok a munka, nem érnek rá minden kérdést megválaszolni. Felültem hát a villamosra, amellyel egészen a gyönyörű állatkertig zötykölődtem, ugyanis ennek a szomszédságában, tényleg csak pár száz méterről beszélünk, található a FIFA főhadiszállása. Odaértem a főbejárathoz, és itt kezdődtek a problémák...

A FIFA központjának főbejárata

A FIFA és ami mögötte van

Az megfordult a fejemben, miközben a fenti képen látható vaskapun található csengőt nyomtam, hogy a szervezet a közelgő vb-vel kapcsolatos botrányok miatt nem biztos, hogy most a legszívesebben éppen az újságírókkal beszélgetne, de mire megszólalt egy kedves női hang a vonal túlsó végén, ezt a sötét felleget sebtiben elhessegettem magamtól.

Mindössze 3-4 percig tartott a beszélgetés, amelynek az elején elmondtam, hogy magyar sportújságíró vagyok, két hete már jelentkeztem a FIFA-nál, szeretnék bemenni a központba. Gyorsan, azonnal jött a válasz, hogy ma nem fog menni, nagyon sajnálja, de éppen egy építkezés van bent, meg amúgy is konferenciát tartanak. Mondtam, hogy akkor az építkezés miképp jön ide, ha amúgy mások simán bemehetnek a konferenciára, de oda se neki, akkor visszajönnék délután vagy egy másik nap, mikor lenne nekik ez megfelelő. Itt sem gondolkodott sokat a hölgy, továbbra is nagyon sajnálja, de rendkívül elfoglaltak a világbajnokság miatt, utána jöjjek majd vissza. Itt viszont én álltam meg egy pillanatra, tehát, ha jól értem, a következő kerek kettő hónapban senkit nem fogadnak a sajtóból? Itt sem agyalt sokat a hölgy, így van, jól értem, tényleg nagyon sajnálja, de távozzak, viszonthallásra. Azzal bontotta a vonalat, én pedig végképp sajnáltam, hogy „A futball otthona” éppen házon kívül volt.