A Magyar Labdarúgó Szövetség kedden arról adott tájékoztatást, hogy megváltozik az NB I-es bajnokság neve. A Fizz Liga elnevezés csupán egy szezont futott.

Nem lesz többé Fizz Liga

Az NB I tavaly júniusban, 2011 után kapott új nevet: az OTP Bank Liga elnevezést Fizz Ligára cserélték. Most azonban újabb változás következik, mivel az OTP Csoport bezárja az oldalt, amely online piactérként üzemelt. Kétéves működés után, kedden vált hivatalossá, hogy a fizz.hu megszűnik.

„Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését. A fizz.hu egy innovatív kezdeményezés volt, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén. Az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makrokörnyezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra. Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött. Büszkék vagyunk arra a munkára és tudásra, amit a Fizz csapata létrehozott, és az itt szerzett tapasztalatok fontos szerepet játszanak a jövőbeni fejlesztéseinkben” — olvasható az OTP Csoport közleményében, amelyet a fizz.hu oldalán is közöltek a vásárlók tájékoztatása érdekében.

Az MLSZ közleményt adott ki, amelyben jelezték „tulajdonosi döntés következtében”, a 2026/2027-es idénytől már nem a Fizz Liga lesz a bajnokság elnevezése. A szövetség arról nem adott tájékoztatást, mi lesz az NB I új elnevezése, de megkezdte a tárgyalásokat az OTP-vel.

„Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizz Liga lesz az NB I-es bajnokság hivatalos elnevezése. Az MLSZ által 2025-ben, az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tender győztese az OTP Bank Nyrt volt. Az MLSZ és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tender győztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása. Az NB I-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések, amint megegyezés születik, tájékoztatást adunk róla” — áll az MLSZ közleményében.