Hamarosan minden labdarúgó bajnokságban véget ér a szezon, így rövidesen kezdetét veszi a nyári átigazolási időszak. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is több sztárfocista válthat csapatot, különösen, hogy közülük jó néhánynak pár héten belül lejár a szerződése, így ingyen távozhatnak.

A labdarúgó-világbajnokság mellett a nyár egyik legizgalmasabb kérdése idén is az lesz, hogy melyik sztárfocista vált csapatot az átigazolási időszakban.

Liverpoolból több focista is távozik a nyáron, Ibrahim Konaté (b) jövője is bizonytalan még
Sztárfocisták sora válhat ingyen csapatot a nyáron

A Transfermakt adatai szerint a lejáró szerződésű játékosok között Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Ibrahima Konaté számít a legértékesebbnek a maga 50 millió eurós piaci értékével. A korábban a Real Madriddal is hírbe hozott francia védő szerződéshosszabbítása már hosszú hónapok óta húzódik, s noha a tárgyalások továbbra is zajlanak a felek között, Konaté jövője egyelőre bizonytalan. Mohamed Szalah és Andy Robertson viszont már korábban bejelentette, hogy a szezon végén távozni fog az angol klubtól.

Szintén nagy név lehet a piacon Bernardo Silva, aki kilenc év után távozhat a Manchester City együttesétől. A portugál középpályást a Barcelona, a Paris Saint-Germain és a Juventus is csábítja.

A támadófronton Robert Lewandowski és Dusan Vlahovic a legnagyobb név azok közül, akiknek a jövője továbbra is bizonytalan. A Juventus szerb csatáráért több Premier League-csapat is érdeklődik, míg a Barcelona rutinos lengyel klasszisa az MLS-be köthet ki. Angol sajtóhírek szerint Jadon Sancho játékjogára nem tart igényt a Manchester United, és a friss Európa-liga-győztes Aston Villa sem marasztalja, így az elmúlt két évben a Borussia Dortmundnál, a Chelsea-nél és a birminghami együttesnél is megfordult angol szélső ugyancsak új csapat után nézhet.

A német piacról a Dortmund középpályása, Julian Brandt és a Bayern München sztárja, Leon Goretzka lehet a legkeresettebb játékos. Előbbit az Atlético Madrid, az Aston Villa és a Manchester United is szívesen vinné, míg Goretzkát állítólag az Arsenal figyeli.

A legnagyobb stárok, akiknek idén nyáron jár le a szerződése:

  • Ibrahima Konate (Liverpool)
  • Bernardo Silva (Manchester City)
  • Dusan Vlahović (Juventus)
  • Harry Wilson (Fulham)
  • Julian Brandt (Borussia Dortmund)
  • Marcos Senesi (Bournemouth)
  • Jadon Sancho (Manchester United)
  • Paulo Dybala (AS Roma)
  • Raheem Sterling (Feyenoord)
  • Leon Goretzka (Bayern München)
  • John Stones (Manchester City)
  • Mauro Icardi (Galatasaray)
  • Rico Henry (Brentford)
  • Fabinho (al-Ittihad)
  • Malang Sarr (Lens)
  • Yves Bissouma (Tottenham)
  • Kamada Daicsi (Crystal Palace)

