A labdarúgó-világbajnokság mellett a nyár egyik legizgalmasabb kérdése idén is az lesz, hogy melyik sztárfocista vált csapatot az átigazolási időszakban.

Liverpoolból több focista is távozik a nyáron, Ibrahim Konaté (b) jövője is bizonytalan még

Sztárfocisták sora válhat ingyen csapatot a nyáron

A Transfermakt adatai szerint a lejáró szerződésű játékosok között Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Ibrahima Konaté számít a legértékesebbnek a maga 50 millió eurós piaci értékével. A korábban a Real Madriddal is hírbe hozott francia védő szerződéshosszabbítása már hosszú hónapok óta húzódik, s noha a tárgyalások továbbra is zajlanak a felek között, Konaté jövője egyelőre bizonytalan. Mohamed Szalah és Andy Robertson viszont már korábban bejelentette, hogy a szezon végén távozni fog az angol klubtól.

Szintén nagy név lehet a piacon Bernardo Silva, aki kilenc év után távozhat a Manchester City együttesétől. A portugál középpályást a Barcelona, a Paris Saint-Germain és a Juventus is csábítja.

A támadófronton Robert Lewandowski és Dusan Vlahovic a legnagyobb név azok közül, akiknek a jövője továbbra is bizonytalan. A Juventus szerb csatáráért több Premier League-csapat is érdeklődik, míg a Barcelona rutinos lengyel klasszisa az MLS-be köthet ki. Angol sajtóhírek szerint Jadon Sancho játékjogára nem tart igényt a Manchester United, és a friss Európa-liga-győztes Aston Villa sem marasztalja, így az elmúlt két évben a Borussia Dortmundnál, a Chelsea-nél és a birminghami együttesnél is megfordult angol szélső ugyancsak új csapat után nézhet.

A német piacról a Dortmund középpályása, Julian Brandt és a Bayern München sztárja, Leon Goretzka lehet a legkeresettebb játékos. Előbbit az Atlético Madrid, az Aston Villa és a Manchester United is szívesen vinné, míg Goretzkát állítólag az Arsenal figyeli.

A legnagyobb stárok, akiknek idén nyáron jár le a szerződése:

Ibrahima Konate (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Dusan Vlahović (Juventus)

Harry Wilson (Fulham)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Jadon Sancho (Manchester United)

Paulo Dybala (AS Roma)

Raheem Sterling (Feyenoord)

Leon Goretzka (Bayern München)

John Stones (Manchester City)

Mauro Icardi (Galatasaray)

Rico Henry (Brentford)

Fabinho (al-Ittihad)

Malang Sarr (Lens)

Yves Bissouma (Tottenham)

Kamada Daicsi (Crystal Palace)

